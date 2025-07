“Son delincuentes y vamos a por ellos”: Podemos lleva al OBERAXE las palabras del alcalde de Medina del Campo

Noticias relacionadas Inés y Sergio: Medina del Campo ya tiene guardeses del año para sus fiestas grandes

Podemos Castilla y León ha denunciado ante el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) al alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, por unas declaraciones en las que vinculaba la inmigración con la “sensación de inseguridad”.

La formación morada considera que sus palabras constituyen un caso de “discurso xenófobo” y exige que se investigue su alcance mediático y el impacto que puedan tener en redes sociales y en la percepción pública.

Según recoge Podemos en su escrito al organismo estatal, las declaraciones del alcalde “estigmatizan a las personas migrantes y agravan la ola racista que sufre España en las últimas semanas”.

En este sentido, recuerdan también otras palabras previas del regidor, en las que afirmó: “Aunque me critiquen me da igual, pero no queremos ese tipo de personas en Medina. Son delincuentes y vamos a por ellos”.

El coordinador autonómico de Podemos, Miguel Ángel Llamas, ha sido quien ha firmado la solicitud remitida a OBERAXE.

En ella señala que “no existe un problema de inseguridad, sino de vulneración de derechos de las personas migrantes”, y reclama a la Junta de Castilla y León que ejerza sus competencias en materia de acogida, al considerar que esta política “está completamente abandonada”.

Entre otras medidas, Podemos también ha pedido la intervención de la Inspección de Trabajo para “prevenir la vulneración de derechos laborales de personas migrantes que trabajan en el campo”, y exige la puesta en marcha de un plan de vivienda y acceso a servicios básicos para garantizar condiciones dignas en la zona.

“Aquí nadie es perseguido por su origen”

El alcalde de Medina del Campo, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, se ha mostrado tajante ante la denuncia de Podemos.

“Me sorprende que esto venga de un partido que ni siquiera sabía que seguía existiendo. No entiendo a qué viene este ataque ahora”, ha asegurado.

El regidor ha defendido el contenido de sus declaraciones y ha querido aclarar el contexto: “Cuando digo que vamos a por los delincuentes, me refiero a los delincuentes. Sean del país que sean. Y eso lo entiende cualquiera con un mínimo de sentido común”, afirma.

“Es una obviedad que lo que no queremos en Medina, como en cualquier otro sitio, es a quienes incumplen la ley, a quienes roban o agreden. No tiene nada que ver con su nacionalidad”.

Gómez considera que se trata de un intento de “sacar rédito político” a base de tergiversar sus palabras y ha querido subrayar que en Medina del Campo “no se persigue a nadie por su origen”.

Aquí viven personas de muchas nacionalidades y todas ellas son bienvenidas si vienen a trabajar, a integrarse y a vivir en paz. Lo que no vamos a permitir es que se confunda eso con tolerar comportamientos delictivos”, zanja.