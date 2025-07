La vida de J.J Vaquero en Valladolid: de su trabajo como camarero a sus problemas económicos y adicciones

J.J. Vaquero llega esta noche a RTVE de la mano de un programa lleno de "humor, nostalgia y actualidad", en el que el célebre humorista vallisoletano interpretará a un guardia de seguridad junto con su compañero y amigo Álex Clavero.

Un proyecto que le sitúa en el centro del foco mediático y que le convierte en un rostro protagonista de la cadena pública. Pero, ¿cómo ha logrado llegar hasta aquí?

Nacido en el barrio vallisoletano de Las Delicias un 10 de diciembre de 1973, Vaquero ha pasado toda su vida en la ciudad del Pisuerga.

Sus comienzos profesionales se remontan a su juventud, cuando, tras una infancia un tanto "rebelde" y finalizar una etapa académica en la que fue "muy mal estudiante", empezó a trabajar como camarero en diferentes bares de la ciudad.

Comenzó en el barrio de Parquesol y también pasó por el Hotel Ciudad de Valladolid, especializado en la organización de bodas.

El humorista ejerció como tal hasta los 30 años, cuando puso fin a una etapa un tanto convulsa, marcada fundamentalmente por las adicciones.

Y es que, tal y como llegó a confesar en una entrevista con Relevo, "yo, cuando era camarero, el día de descanso salía y me pegaba unas fiestas muy tochas con alcohol y drogas. No le decía que no a nada".

Esta dinámica también le acompañó e incluso se acentuó en sus primeros años como cómico. "Ahí era casi todos los días, un no parar", llegó a explicar.

Sin embargo, en 2019 decidió "buscar ayuda para dejar de tomar cocaína" y, gracias al apoyo de su entorno y al deporte, el cual se ha convertido en una de sus principales aficiones, además de en su salvación, logró superarlo y salir de todo ello.

Su vida cambió en 2002 cuando sus propios amigos le apuntaron a un concurso de monólogos. Tras varias decepciones en sus primeros shows, en los que, según ha confesado en más de una ocasión "el público pedía que saliera el otro", llegó la oportunidad de su vida cuando logró acceder a El Club de la Comedia y Comedy Central, los programas con los que saltó a la fama.

Álex Clavero y J. J. Vaquero, en 'La Garita' RTVE

Y es que, su paso por estos formatos supuso el inicio de una carrera apoteósica que le ha llevado a formar parte de algunos de los programas más destacados de la pequeña pantalla, como El Hormiguero, así como a llenar bares, garitos y teatros de toda la geografía española. Y lo sigue haciendo.

Entre sus grandes hitos también se encuentra que escribió el guión de la gala de los Premios Goya junto a Dani Rovira. Y como este, muchos más.

Ahora bien, pese a la fama y repercusión que ha ido adquiriendo con el paso de los años, habiendo llegado a convertirse en uno de los humoristas más famosos y destacados de toda España, lo cierto es que hasta hace bien poco Vaquero no se ha desligado de su ciudad, donde continúa viviendo, ni tampoco de la hostelería.

Tanto es así, que hasta hace año y medio, el vallisoletano ha regentado durante casi dos décadas un bar en el barrio de Parquesol junto a su mujer, Nunci Fernández, con la que, curiosamente, se casó una Nochevieja.

Se trata de El Rincón del Erizo, considerado uno de los bares más icónicos de la zona y un punto de encuentro para sus vecinos.

Un local de estilo irlandés que en su día fue todo un reclamo para los pucelanos, teniendo en cuenta que por él han pasado los monologuistas más famosos del país. Desde Ernesto Sevilla y Dani Rovira, hasta Joaquín Reyes y Luis Piedrahita, entre otros.

Si bien, tal y como él mismo ha confesado recientemente en una entrevista para el podcast Konverxo, finalmente, tuvo que cerrar tras varios intentos fallidos para mantenerlo a flote y para los que se vio obligado a recurrir a "grandes estrellas" por problemas económicos. "Les pedía que actuaran gratis para poder salvar el bar, cuando ni siquiera las podíamos pagar", reveló.

De hecho, en su última visita a La Revuelta, el cómico explicó que con el dinero que saque de La Garita "voy a pagar los 7.500 euros que le debo a Dani Rovira". A lo que añadió: "Le debía más y a Clavero también, pero ya me voy a quedar en paz".

El humorista J.J Vaquero @jj_vaquero Instagram

Unas palabras con las que afirmó que está a punto de poner fin a los problemas económicos que le han acompañado en los últimos tiempos.

Hoy, Vaquero disfruta de una vida tranquila y cargada de compromisos profesionales, en la que, además de su mujer y sus dos hijas, Aitana y Luna, el powerlifting, un deporte centrado en el levantamiento de peso, también centra gran parte de su atención.

Hasta el punto de que en las últimas semanas ha batido el récord nacional de peso muerto para mayores de 50 años y menos de 93 kilos, llegando a levantar un total de 265,5.

Ahora, el célebre humorista regresa a la televisión dispuesto a seguir conquistando a los espectadores con una nueva propuesta en la que, sin lugar a dudas, les hará llorar de la risa. Un nuevo éxito con el que volverá a deleitar con sus inigualables dotes humorísticas. ¡Comienza la cuenta atrás!