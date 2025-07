Un turista incendia las redes con un comentario sobre Valladolid: "No está mal, pero prefiero León"

La ciudad de Valladolid atrae cada año a miles de turistas deseosos de conocer su historia, cultura y patrimonio, y también de degustar su famosa gastronomía. Numerosos encantos que, por norma general, suelen dejar satisfecho y sorprendido al visitante.

Pues lo cierto es que Valladolid es mucho más bonita y curiosa de lo que parece a simple vista. Su Plaza Zorrilla, su Campo Grande, su Plaza de España, su Plaza Mayor, su Catedral, y su imponente iglesia de San Pablo, entre muchos otros escenarios, lo convierten en un fascinante lugar monumental cargado de interesantes historias por descubrir.

Si a esto, además, le sumas su deliciosa comida, hace que esta tenga todos los ingredientes para enamorar fácilmente a todo el que la pisa.

Pero para gustos, los colores. Pues mientras unos consideran que se trata de una ciudad preciosa que poco tiene que envidiar a otras más visitadas como Salamanca, Toledo, Sevilla, Barcelona o Madrid, otros, por el contrario, no la colocan en su top 3.

Sea como fuere, no se puede negar que, aunque no es una de las más visitadas ni recomendadas, esta recibe a un gran número de viajeros, fundamentalmente los fines de semana, entre los que también se encuentran rostros conocidos que, por unos motivos u otros, han encontrado en la ciudad del Pisuerga todo un atractivo turístico.

Es el caso de la influencer gastronómica María José Martínez, afincada en Barcelona, conocida por su canal, Las Recetas de MJ.

Hace unos meses, la popular creadora de contenido, con casi 600.000 seguidores en Instagram, viajó hasta la ciudad del Pisuerga.

Y es que, fue tanto lo que le sorprendió la ciudad, que decidió compartir un videoblog en su cuenta de TikTok sobre "qué ver y comer en un día en Valladolid, la ciudad más poblada de Castilla y León".

En dicha publicación, la influencer se deja ver paseando por el centro y visitando sus monumentos más destacados, tales como la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, la Plaza Mayor y el Colegio de San Gregorio, hoy Museo Nacional de Escultura.

También la iglesia de San Benito, el Mercado del Val, San Pablo, la Antigua, el Pasaje Gutiérrez o la placa del Convento de San Francisco de Valladolid, que indica dónde murió Cristóbal Colón.

Pero no solo esto. Esta, además, aprovechó la ocasión para recomendar los deliciosos y conocidos mantecados al verdejo y una de las rutas de tapas más míticas de la ciudad.

De "los divertidos y premiados" trampantojos de Los Zagales, a la hamburguesita de La Cárcava, las patatas a la importancia de Los Ilustres, el bocata de chipirones de La Mejillonera, las croquetas de jamón de El Corcho, las bravas del bar Zamora o el brioche de kebab de El Trasto. Y como colofón, un helado en Manuel Iborra.

Un itinerario muy completo para quienes van a visitar un día la ciudad, que ha llegado a un gran número de usuarios en redes sociales, vallisoletanos y forasteros, y que ha sido muy bien recibido por muchos usuarios originarios de la zona.

Ahora bien, mientras unos se han deshecho en halagos con Valladolid, llegando a definidla como "la mejor ciudad de España", "una maravilla" o "un lugar precioso que me ha encantado", otros, por el contrario, han expresado su decepción con la capital vallisoletana con comentarios como "siete años aquí y no me gusta nada" o "esperaba más", entre otros.

Sin embargo, ninguno de ellos ha causado tanto revuelo como el realizado por un turista de León que, inconscientemente o no, ha provocado un nuevo enfrentamiento entre varios vallisoletanos y algunos leoneses. "No está mal, pero prefiero León", ha opinado.

Con su comentario, este usuario ha despertado la rabia e indignación de varios vallisoletanos que, lejos de pasar por alto lo comentado por el leonés, han querido respondedle de manera tajante y directa.

"Cuanta pelusilla, cansino", ha expresado una seguidora. "Si los de Valladolid no nos acordamos de vosotros", ha apuntado otro. "Tendremos que empezar a meternos en los vídeos de León a tocar la moral, como hacen ellos, a ver si les gusta", ha manifestado un tercero un tanto indignado.

"Yo estuve en León y para mí es peor que Valladolid y la gente una amargada", "qué envidia tienen los de León, qué pena", y "tenéis un complejo de inferioridad bastante grande, tal vez deberíais tirároslo", son otros de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Reacciones que, a su vez, han despertado a los más pacíficos, que han intentado calmar las aguas con mensajes como "he estado en ambos sitios y me iría de paseo y de pinchos por los dos 100 veces más" y "son dos grandes ciudades, si nos picamos, que sea con amor".

"¿Hay que seguir con el mismo tema siempre? Cada lugar tiene su encanto, su cultura, su gastronomía... no creo que sea necesario este rollo", se ha preguntado otra usuaria.

Reacciones de todo tipo que han vuelto a poner en un primer plano el choque entre vallisoletanos y leoneses y que, pese a ello, no han restado valor a la verdadera intención del vídeo: mostrar los mayores encantos de la ciudad de Valladolid. Y no son pocos.