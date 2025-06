El nuevo hogar de las casetas regionales de Valladolid ya es una realidad: "Estoy emocionado. Ha llegado el día"

Quedan todavía unos pocos meses para las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, pero ya se puede decir que el nuevo hogar de las casetas regionales de Valladolid es una realidad. Así ha quedado patentado este miércoles durante la inauguración del recinto ferial 'José Luis Bellido', en honor al presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León.

"Estoy bastante emocionado. Ha llegado el día", ha reconocido un ilusionado José Luis Bellido tras ver hecha realidad su reivindicación histórica.

La nueva sede para la celebración de la Feria de Folklore y Gastronomía de Valladolid, que podrá albergar hasta 15.000 personas, se ha presentado como un "espacio versátil", que no quedará únicamente para la instalación de las casetas regionales, sino que se prevé la realización de más eventos aquí a lo largo del año.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, inaugura el Recinto de la Feria de Folklore y Gastronomía ‘José Luis Bellido’. Miriam Chacón Ical

La inversión ha alcanzado los 1.285.126 euros y se ha construido la nueva instalación sobre una superficie de 10.347 metros cuadrados. Está previsto que este mismo mes de septiembre se estrene con la Feria de Folklore y Gastronomía durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

A la inauguración ha acudido el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el propio José Luis Bellido, cuyo nombre da denominación al espacio por su "destacada contribución a la ciudad de Valladolid". Con esta propuesta, el Ayuntamiento quería "dar respuesta a la necesidad de reubicar las casetas regionales, en la actualidad una veintena, que cuentan con más de cuatro décadas de trayectoria".

No obstante, Bellido no ha querido desaprovechar la ocasión para también lanzar otras reivindicaciones que no se han cubierto. Una de ellas es que la instalación hubiera tenido otro aspecto y "otro empaque si estuviera cubierta".

Asimismo, ha reclamado la construcción de unos evacuatorios de obra civil y acondicionados para el servicio porque los que están en propiedad de la Federación "tienen más de 12 años". "Como ve, poquita cosa", ha bromeado Bellido dirigiéndose a Carnero con respecto a sus reclamaciones.

De esta forma, también se pretende ofrecer a la ciudad un "espacio moderno, polivalente y con capacidad para acoger todo tipo de eventos culturales al aire libre". El nuevo recinto se ubica entre el estadio José Zorrilla y el Centro Cultural Miguel Delibes, con el objetivo de mantener las casetas regionales en el entorno cercano al propio campo de fútbol, al Real de la Feria y a la zona de lanzamiento de fuegos artificiales.

Recinto de la Feria de Folklore y Gastronomía ‘José Luis Bellido’ Miriam Chacón Ical

Este es el motivo por el que se buscó una ubicación que permitiese instalar las casetas en su formato actual, sin perder la vinculación con el entorno tradicional, lo que llevó a escoger este espacio libre junto al Skate Park, "dando cumplimiento a las necesidades requeridas por la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León y al deseo de proximidad con la ubicación anterior".

El espacio, de fácil conexión con el resto de infraestructuras, ha sido acondicionado con todas las exigencias técnicas y funcionales para dar respuesta a un evento de esta envergadura como la feria gastronómica.

Carnero ha destacado que el recinto como un "merecido homenaje a José Luis Bellido", a quien considera una "figura esencial en el devenir y en la historia de las casas regionales".

"Vallisoletano comprometido, incansable defensor de la cultura popular y auténtico embajador de nuestras tradiciones, José Luis ha sido un pilar fundamental en la consolidación y proyección de esta feria, que simboliza valores tan importantes como la libertad, la diversidad y la pasión por nuestra cultura y gastronomía", ha añadido.

El alcalde también ha querido resaltar el "inconformismo" del equipo de Gobierno municipal por "mejorar siempre los proyectos que se ponen en marcha y el esfuerzo realizado para ofrecer a la ciudad un recinto versátil, preparado tanto para acoger la feria gastronómica como otros eventos culturales y conciertos".

"Y que además podrá utilizarse como aparcamiento disuasorio cuando no se emplee como recinto ferial", ha avanzado.

Las obras han estado íntegramente financiadas por el Ayuntamiento de Valladolid y los trabajos han implicado importantes mejoras técnicas sobre la idea original, como es la construcción de una losa armada de 20 cm de espesor para consolidar el terreno y repartir las cargas, la instalación de redes de abastecimiento, saneamiento y baja tensión.

También la preparación de infraestructuras para media tensión y centros de transformación, garantizando el suministro energético a todas las casetas. Asimismo, han ampliado la red de alumbrado público, adaptándolo a la nueva distribución de carpas y casetas.

Igualmente, han previsto servicios sanitarios desmontables durante el periodo festivo, lo que facilitará su reutilización en diferentes formatos.

Uno de los elementos clave ha sido la construcción de un cerramiento perimetral con las pertinentes salidas de evacuación y recorridos de seguridad, permitiendo un aforo de hasta 15.000 personas para eventos culturales y de 10.000 durante los días de mayor afluencia a la feria gastronómica.

De esta manera, se otorga a la Feria de Folklore y Gastronomía de Valladolid de un recinto permanente tras haber peregrinado por diferentes ubicaciones, como el Paseo Central del Campo Grande, el barrio de La Rubia y las inmediaciones del estadio José Zorrilla.