Mikel Izal, Trueno, Shinova o La Mala Rodríguez: un fin de semana de "felicidad extrema" con el Conexión Valladolid

En la mañana de este martes, 24 de junio, ha tenido lugar la presentación del cartel de la edición 7.0 del Conexión Valladolid. Festival musical que se va a celebrar del 27 al 29 de junio en la Antigua Hípica Militar de la ciudad del Pisuerga, el Pingüinos Arena

En la presentación han participado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez y el director, Álvaro Vidal en un evento muy esperado por los amantes de la música.

“Es un festival con solera y del que tenemos que estar orgullosos todos los vallisoletanos. Ya cuenta con un público consolidado y es un evento significativo para nuestra ciudad”, ha afirmado el alcalde de Valladolid, durante la presentación.

Carnero ha destacado que es un cartel “ecléctico” con “diferentes estilos” y ha anunciado la fiesta de pulseras que se va a celebrar el jueves, 26 de junio, con la colaboración de la Fundación Eusebio Sacristán y con Mr Kitos y Sinestesia.

Por su parte, Álvaro Vidal, el director del festival ha afirmado que el Conexión Valladolid “no es solo un evento musical” sino que “además trata de conectar con la gente” y está confeccionado para el disfrute de “toda la familia”.

“Es una edición especial. Una celebración de la música. Somos un evento de calidad y no de cantidad. Queremos que la gente desconecte para conectar con nosotros. Es un fin de semana de felicidad extrema”, ha añadido Vidal.

Sobre las entradas, el aforo, que asciende a 10.000 personas en el Pingüinos Arena, ya está al “80%” para vivir días en los que la música va a ser la protagonista en la ciudad del Pisuerga.

Un cartel de quilates

El jueves, 26 de junio, fiesta de pulseras con la colaboración de la Fundación Eusebio Sacristán con Mr Kitos y Sinestesia.

El viernes 27 de junio, el festival arrancará con las actuaciones de Melon Diesel (18:30h.), Carlos Ares (19:50h.) y Albertucho (21:10h.) hasta que llegue el anochecer.

Después se dará paso a Alcalá Norte (22:30h.), Shinova (23:50h.) y Mala Rodríguez (01:15h.).

El concierto de Melon Diesel será la única cita en Castilla y León en la que se les podrá ver. El reconocido DJ Cristian Varela será quien ponga el broche al día con su actuación de 02:30h. a 04:30h.

Estos artistas se irán sucediendo en los escenarios paSiÓn 20Aniversario y Vibra Mahou, en formato Twin para evitar esperas entre conciertos y mejorar así la experiencia del espectador.

El viernes, además, en el escenario NEC, se irán sucediendo actuaciones de #conlosnuestros, las bandas locales, desde las 17:25h.: Mairena, Maref, Velayos, Bravo Maldonado, Marsella y Javi Reina.

En el escenario One Night Only Boiler Room estarán, desde las 16:30h. hasta las 00:30h., Juanjo B2B Miriam/Eva Achucarro B2B Voluble Brain, María Arias, Osaba, Delera, Omar Cantt y Chejo.

El sábado 28 de junio se abrirá con la actuación de Villanueva (16:30h), seguido de Merino (18:00h.) en el escenario NEC. En los escenarios principales, el día arrancarácon Elefantes (18:30h.), Bebe (19:50h.) y Mikel Izal (21:10h.).

Después, será el turno de Trueno (22:35h.), que dará en Conexión Valladolid su único concierto en Castilla y León, Ultraligera (23:55h.), Delaporte (01:15h.) y Richi Risco (02:30h.), que será el encargado de cerrar la jornada hasta las 04:30h.

Este día, también se podrá disfrutar de 84 (19:30h.), Antílopez (21:00h.) y McFly B2B Sergei Rez (23:30h.), en el escenario NEC, y de Double Trouble, Carlos Escalante, Nessa Cova, J-Nat y Element en el escenario de música electrónica desde las 16:30h.

Además, el sábado por la mañana, desde las 12:30h. hasta las 14:00h. en el escenario NEC, habrá actividades y atracciones infantiles, incluyendo las actuaciones de los peques de la escuela Who is in da house (Littleindia B2B Sugar Sofi y Camilo B2B Gato) que se subirán a los platos para poner el ritmo electrónico a la mañana.

Al igual que el año anterior, de 14:00h a 16:00h., se podrá disfrutar de The Real Karaoke, un divertido karaoke para las familias y los más pequeñ@s.

Como cierre, y debido al éxito de la anterior edición, el domingo 29 de junio tendrá lugar, de 12:00h. a 00:00h. en el escenario NEC,la actuación de Super Cristongo XXL, una sesión de deejays reconocida en la ciudad por su música y animación.