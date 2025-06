VÍDEO | Así se hace el pincho que ha tocado el cielo del triunfo en Valladolid: "Es un bocado muy potente"

Era el pasado lunes, 9 de junio, cuando el Centro Cultural Miguel Delibes acogía la gran gala del XXVII Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid para galardonar a las mejores elaboraciones en miniatura que se presentaban, en busca de la suerte, en este 2025.

El Restaurante Azul Mediterráneo de la capital del Pisuerga se imponía a sus rivales con un manjar único que lleva el nombre de ‘Principino’. Conseguía el oro y, con ello, el pase también al Concurso Nacional de Tapas que se celebrará en Valladolid el próximo mes de noviembre.

“Es un bocado muy potente, aromático, y con muchos matices y personalidad”, asegura Juan Carlos Jiménez Pradas, el autor de este pincho de oro y el chef del restaurante vallisoletano.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se cita con él para que nos cuente todos los secretos de una joya en miniatura que ha enamorado y ha conquistado los paladares de todos los que lo han probado.

Imagen del Principino, pincho ganador del Concurso Provincial de Valladolid 2025

Juan Carlos y la idea del pincho ganador

“Me considero un cocinero y un empresario joven que tiene muchas ganas de seguir aprendiendo, creciendo, y que tiene el objetivo de poner a Valladolid en lo más alto de la gastronomía”, asegura Juan Carlos a nuestra llegada.

Vallisoletano de los de toda la vida, y con solo 34 años, lleva en el mundo de la cocina 12 años y es un amante de marcharse al campo a coger setas y de la micología en general. Un mundo que, realmente, le apasiona.

“Cuando, con 14 y 15 años, mis padres se iban al pueblo yo ya me quería quedar en casa. Me dejaban comida en el congelador y me la tenía que cocinar yo. Después, en la televisión, vi que en Valladolid había una Escuela Internacional de Cocina e hice un curso”, afirma nuestro entrevistado.

Así se introdujo en el mundo de la cocina. Lleva desde que Azul Mediterráneo abrió sus puertas en enero de 2023 al frente de los fogones y nos explica cómo surgió la idea del pincho premiado.

“La inspiración surge cuando estaba dando un paseo por el pinar. Todos los días salgo a andar. Llevo muchos años trabajando de pie. Vi una pimpollada que acaba de florecer. La flor del pino y me inspiré. En los últimos años he hecho pinchos que giraban en torno al pinar. Lo intenté con este y hemos triunfado”, explica.

Un bocado único

Juan Carlos asegura que la receta “no tiene secretos”. Comienza preparando un lechazo en adobo con ‘butter chicken’, curry madrás, garam masala y algunas otras especias para dejar macerar aproximadamente 24 horas.

“Después se guisa como una caldereta tradicional. El caldo se acevicha con ají amarillo, además de leche de tigre y lima y la carne se deshuesa para meterlo en un molde y congelarlo”, explica.

Juan Carlos en los fogones del Azul Mediterráneo

Después “se recubre con una tempura a la que añaden perlitas de arroz y fríen” con el fin de que “quede crujiente” y para coronarlo finalmente con “dos emulsiones de ají amarillo y miso”.

Y ya está, listo para, de un bocado, probar el pincho de oro del Concurso Provincial de este año.

Una sorpresa y otro premio grande

“Llevo participando unos cuatro o cinco años y no nos esperábamos ganar, aunque sabíamos que teníamos posibilidades. Ha sido una grata sorpresa, la verdad”, asegura Juan Carlos.

El cocinero asegura que, a nivel personal, para él este triunfo es “un sueño” porque “llevaba muchos años detrás” y a nivel profesional “también es muy importante para que la gente conozca el restaurante”.

El Restaurante Azul Mediterráneo en Valladolid

Nuestro entrevistado tiene más grandes premios. Sin ir más lejos, el año pasado ganó el galardón de la Mejor Tapa de Castilla y León, pero mira ya al Concurso Nacional de noviembre que se celebrará en Valladolid.

“Llevaremos prácticamente el mismo pincho, pero con algún cambio leve al Nacional. La gente está viniendo a probarlo y les está gustando. Ojalá consigamos un pódium”, afirma el chef.

Juan Carlos quiere seguir creciendo al mismo ritmo que lo hace el Restaurante Azul Mediterráneo. Ahora quiere disfrutar de un año que “está siendo muy bonito” para él.