Pistoletazo de salida a las “mejores fiestas del mundo”: Zaratán vive un pregón cargado de orgullo local

Con la Plaza Mayor teñida de color, alegría y música, Zaratán (Valladolid) dio este jueves el esperado pistoletazo de salida a sus Fiestas de la Octava del Corpus Christi.

Una celebración que cada año gana más fuerza y más participación. Como manda la tradición, la apertura oficial estuvo marcada por el desfile de peñas, animado por la vibrante charanga Sonido Ibérico, y culminó con el pregón a cargo de la periodista y presentadora de La 7 de Castilla y León, Laura Cembranos, quien emocionó al público con un discurso cargado de orgullo local y de evocación al pasado.

La jornada arrancó a las 18:00 con la apertura de la Feria de Día en la Plaza Mayor. Poco después, las peñas llenaron las calles de júbilo en un desfile que concluyó con la recogida de las nuevas Reinas y Galanes de las Fiestas 2025.

Ya entrada la tarde, el acto de presentación oficial fue testigo de palabras cargadas de entusiasmo tanto del concejal de Festejos, Basilio Hernández, como de la Asociación de Peñas Villa de Zaratán a manos de su representante. Pero fue el alcalde, Roberto Millagón, quien destacó la esencia del momento en su saludo dando gracias a todas las personas que hacen "estos cinco días posibles".

“No veo mejor manera de iniciar el verano que con las mejores fiestas del mundo. Estas fiestas tienen su pistoletazo de salida con la coronación de nuestras Reinas y Galanes, quienes nos representan con orgullo en el día a día”, afirmó.

Millagón no olvida rendir tributo a los protagonistas más visibles de estas fiestas, las peñas, a quienes agradeció su color, su energía y su hospitalidad: “Sin peñas no hay fiestas. gracias por llenar de color nuestras calles”, afirmó citando el lema más repetido por los zarataneros durante estos días.

"Aquí nadie es forastero, mientras venga con ganas de pasarlo bien y respetando", aseguró ante los aplausos de sus vecinos. "No dejéis de bailar hasta el amanecer", sentenció.

Por ejemplo, estas fiestas serán muy especiales para la Peña El Colocón ya que cumple 20 años. “Lo que empezó siendo unos niños con muchos pájaros en la cabeza se ha convertido en una peña en la que perdura la amistad, se han sumado muchos y han llegado nuevas generaciones”, afirman.

“Si en 2005 nos dicen que entre canción y canción nos iba a tocar dar algún biberón no nos lo creeríamos”, aseguran desde la peña. Javi fue el encargado de mencionar a todas las peñas del pueblo.

Un pregón televisivo

Y llegó el momento del pregón. La periodista Laura Cembranos fue la protagonista. Periodista e hija del pueblo. "Mis abuelos son Eusebio Lajo y Jesús Rodríguez, que hoy lamentablemente ya no nos pueden acompañar. Y de ellos aprendí mucho sobre Zaratán", ha comenzado.

"Aprendí la historia del pueblo y su evolución. Me hablaron de un Zaratán que, cuando ellos eran jóvenes, era totalmente diferente al que conocemos hoy. Apenas llegaba a 1000 habitantes y sus calles eran de tierra. No, no estaban asfaltadas hace 70 años, aunque a los de mi generación o los más jóvenes nos cueste imaginarlo", ha proseguido.

También tuvo palabras para sus padres, a los que agradeció su "educación, esfuerzo y sacrificio". "Es un honor decir que soy de Zaratán y ser en parte una embajadora del pueblo cuando desde la televisión autonómica nos colamos en las casas de los castellanos y leoneses para contarles las noticias o entretenerles", ha afirmado desde el balcón.

Tras el pregón, una traca oficial selló el inicio de la programación con estruendo festivo. Y la noche no se detuvo. Llegaron las actuaciones de los grupos Sal Gorda y Los Aviones Plateados, que pusieron la banda sonora a una velada llena de buen ambiente.

El Puntazo protagonizó el tradicional "quinto por la salchicha", el V Brindis de las Peñas, en la Plaza de la Iglesia, antes de que todos se lanzaran a ritmo de charanga hacia la Plaza de Toros para presenciar el primer encierro urbano de las fiestas. La Discomóvil A Gramola cerró una jornada inaugural redonda.

Un programa que no da tregua

La fiesta continúa con intensidad los próximos días. Este viernes 20 de junio, los vecinos podrán disfrutar de actividades infantiles desde por la mañana, talleres creativos por la tarde, y una noche con encierros, conciertos tributo a Mecano y un Macro Show Éxtasis que promete hacer vibrar la Plaza Mayor hasta bien entrada la madrugada.

El sábado 21, desde juegos autóctonos hasta una comida popular con guiso de patatas con magro, pasando por más encierros, talleres, tributos musicales y actuaciones como las de Ácida Liss, Los Desgraciaus o la Orquesta Génesis, completarán un programa pensado para todos los públicos.

La Peña La Sikosis brindará “por San Pedro” antes de que la noche se prolongue con la Discomóvil Bombastik.

El domingo 22, la festividad del Corpus llegará a su momento más solemne con la misa y la procesión del Santísimo.

La jornada también estará salpicada de actividades familiares, animación con gigantes y cabezudos, brindis, encierros y, como broche de oro, un espectáculo piromusical en las instalaciones deportivas de El Plantío.

Finalmente, el lunes 23 se celebrará el Día del Niño con hinchables durante toda la tarde y una traca final en la Plaza Mayor que pondrá el colofón a unas fiestas donde Zaratán, una vez más, se convierte en el epicentro de la alegría, el folclore y la convivencia vecinal.

Con una programación variada, el pueblo se prepara para hacer de cada día una celebración y un ambiente que mezcla tradición con modernidad.

Zaratán invita a todos, vecinos y visitantes, a formar parte de esta gran familia festiva. Porque aquí, como bien dicen, ya huele a fiestas.

PROGRAMA DE FIESTAS

VIERNES 20 DE JUNIO

12:00 H. Actuación Infantil El show de Onna y sus amigos. Lugar: Plaza Mayor.

12:00 H. Apertura de la Feria de Día. Lugar: Plaza Mayor.

17:00 H. - 19:00 H. Talleres infantiles: Alfarería y Personaliza una prenda textil (lleva tu camiseta de algodón). Edad: A partir de 6 años. Lugar: Polideportivo Los Chicos.

18:30 H. Zaratán Prix para Peñas. *Entrada: 5 euros. Lugar: Plaza de Toros.

19:00 H. Apertura de la Feria de Día. Lugar: Plaza Mayor.

20:30 H. VI Brindis de las peñas a cargo de la Peña El Batakazo. El sexto, por los que ahí nos reunimos. Lugar: Plaza de la iglesia.

20:35 H. Recorrido con la Charanga Sonido Ibérico hasta la Plaza de Toros. Salida: Plaza de la Iglesia.

21:00 H. Segundo encierro urbano con la suelta del Toro de las Peñas y suelta de ganado en la Plaza de Toros. Suelta: Plaza Mayor.

21:00 H. Actuación Tributo a Mecano. Lugar: Plaza Mayor.

22:30 H. Actuación de DJ Rafa Torres. Lugar: Plaza Mayor.

00:00 H. Actuación de Macro Show Éxtasis. Lugar: Plaza Mayor.

04:30 H. Servicio de Búho hacia Valladolid. Recogida: Carretera de la Mota (esquina Farmacia).

SÁBADO 21 DE JUNIO

10:30 H. Juegos autóctonos organizados por la Asociación de

Jubilados Villa de Zaratán. Lugar: Parque El Plantío.

12:00 H. Recorrido con la Charanga Sonido Ibérico hasta la Plaza de Toros. Salida: Parque El Plantío.

12:00 H. Apertura de la Feria de Día. Lugar: Plaza Mayor.

13:00 H. Tercer encierro urbano con la suelta del Toro del Corpus y suelta de ganado en la Plaza de Toros. Suelta: Plaza Mayor.

14:00 H. Actuación Tributo a Manolo Escobar. Lugar: Plaza Mayor.

14:30 H. Comida Popular. Gran guiso de patatas con magro. Hasta fin de existencias. Lugar: Plaza Mayor.

17:00 H. - 19:00 H. Talleres infantiles: Alfarería y Bordado con aguja mágica. Edad: A partir de 6 años. Lugar: Polideportivo Los Chicos.

18:00 H. Gran concurso de Cortes. *Entrada: 14 euros. Lugar: Plaza de Toros.

19:00 H. Apertura de la Feria de Día. Lugar: Plaza Mayor.

20:45 H. Cuarto encierro urbano.

21:00 H. Actuación de Ácida Liss. Lugar: Plaza Mayor.

22:30 H. Actuación de Los Desgraciaus. Lugar: Plaza Mayor.

23:30 H. VII Brindis de las peñas a cargo de la Peña La Sikosis. El séptimo, por nuestro santo patrón por San Pedro Apóstol, por San Pedro. Lugar: Plaza de la Iglesia.

00:00 H. Actuación de la Orquesta Génesis. Lugar: Plaza Mayor.

03:30 H. Actuación de Discomóvil Bombastik con DJ Andre Vi-

lla y DJ Jorge Acebes. Lugar: Plaza Mayor.

04:30 H. Servicio de Búho hacia Valladolid.

Recogida: Carretera de la Mota (esquina Farmacia).

DOMINGO 22 DE JUNIO

10:30 H. Exposición de la Alfombra del Corpus. Lugar: Plaza Mayor.

11:30 H. Solemne Misa del Corpus Christi. A continuación, Procesión del Santísimo con Ofrenda acompañada por la Banda de CCTT de la Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora De La Piedad de Valladolid. Lugar: Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol

12:00 H. Apertura de la Feria de Día. Lugar: Plaza Mayor.

13:30 H. Animación de Gigantes y Cabezudos. Lugar: Plaza Mayor.

16:00 H. - 19:00 H. Rosalismo café con arte + Fashion Week Pet Friendly con música en di-

recto y poesía organizado por el Bar Divino Verdejo. Lugar: Divino Verdejo.

19:00 H. Apertura de la Feria de Día. Lugar: Plaza Mayor.

19:00 H. VIII Brindis de las Peñas a cargo de la Peña Los Del Carro. El octavo, por la octava del Corpus Christi. Lugar: Plaza de la Iglesia.

19:05 H. Recorrido con la Charanga Sonido Ibérico hasta la Plaza de Toros. Salida: Plaza de la Iglesia.

20:30 H. Quinto encierro urbano y suelta de ganado en la Plaza de Toros.

23:00 H. Espectáculo Piromusical. Lugar: Instalaciones Deportivas El Plantío.

23:00 H. Actuación de DJ Makao. Lugar: Eras de la Villa.

LUNES 23 DE JUNIO

16:00 H. - 21:00 H. Hinchables Día del Niño. Lugar: Plaza Mayor.

18:00 H. Apertura de la Feria de Día. Lugar: Plaza Mayor.

21:00 H. Traca de Fin de Fiestas. Lugar: Plaza Mayor