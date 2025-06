Duran i Lleida, exlíder de CiU: "Una persona de izquierdas se carga el diálogo social"

El presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y exportavoz y exsecretario general de Convèrgencia i Unió (CiU) en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha lamentado este jueves en Valladolid que haya sido "una persona de izquierdas" la que "se carga el diálogo social".

Refiriéndose a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, el presidente de la patronal de los supermercados ha cargado contra su decisión de imponer la reducción de la jornada laboral sin consultar en el seno del diálogo social.

Duran i Lleida ha clausurado este jueves en el Museo del Patio Herreriano de Valladolid el acto de presentación del IX Observatorio de Comercio Electrónico de Alimentación en España junto a la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García.

Tras deslizar el ataque a Díaz durante la clausura, Duran i Lleida ha defendido ante los medios de comunicación que no ha sido "duro" en su oposición contra la reducción de la jornada laboral, sino que más bien ha sido "claro".

En este sentido, acompañado por Leticia García y también por el presidente de la Asociación de Supermercados de Castilla y León (Asucyl), José Daniel Posadas, el expolítico ha recordado que "todo el mundo" conoce la oposición de Asedas a esta medida.

El presidente de Asedas, Josep Antoni Duran i Lleida, la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y el presidente de Asucyl, José Daniel Posadas, en la presentación del IX Observatorio de Comercio Electrónico en Alimentación Miriam Chacón Ical

En cualquier caso, ha querido poner el "acento" en que su oposición no es tanto que "uno se niegue a reducir la jornada laboral, sino porque cualquier tema laboral, donde debe solucionarse es en el contexto del diálogo social, con presencia de patronal, empresas y Gobierno".

"Ahora no sirve decir que la patronal no ha querido sentarse. La patronal no quiere sentarse cuando le dice, siéntese, pero vamos a tomar esta medida en concreto. ¿Para qué tienes que sentarte si te están anunciando la medida de antemano?", se ha preguntado el histórico político catalán.

De la misma forma, ha querido agradecer públicamente a PP, Vox y Junts que hayan presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley porque "coincide con nuestra posición".

Respecto a esto, ha querido aclarar que lo ha hecho de "manera particular" a Junts "no porque agradezca más a ellos, sino porque forman parte de al menos lo que hasta hoy es la mayoría de investidura".

Asimismo, ha criticado que haya sido "públicamente notorio" que reciban "presiones para atraerlos a la tesis de la vicepresidenta (Yolanda Díaz) y luego les hayan recriminado, presentándolos como la derecha más derecha de las derechas".

"Todo aquello que sea apoyar a las empresas, a la creación de la riqueza, es positivo y no puede ser tildado como retrógrado", ha añadido. Y es que para Duran i Lleida, calificar al empresario de ello y que "no quiere avanzar socialmente" es "ya pasado ideológico".

Por otro lado, sobre la situación política de España, con el PSOE y el Gobierno cercados por los presuntos casos de corrupción, Duran i Lleida ha querido reclamar "estabilidad", tanto en su figura como expolítico pero también como presidente de la patronal de los supermercados.

En esta línea, ha resaltado que "es evidente que los acontecimientos no están dando un horizonte de estabilidad" y, sin querer mojarse, ha pedido que se "despeje cuanto antes". "No digo de qué manera debe despejarse a nivel político, no es hoy mi papel, pero cuando antes se despeje esa inseguridad mucho mejor", ha apuntado.

IX Observatorio

En cuanto al IX Observatorio del Comercio Electrónico de Alimentación en España que se ha presentado este jueves en Valladolid, Leticia García ha querido destacar la "importancia del tejido asociativo" en Castilla y León.

En esta línea, ha ensalzado el papel de Asucyl y Asedas en la Comunidad, incidiendo en los primeros que cuentan con una "amplísima representación y una presencia muy importante". "Tienen en torno a 1.000 establecimientos asociados y más de 500.000 metros cuadrados de superficie comercial, con más de una decena de cadenas alimentarias", ha explicado.

La consejera ha destacado los informes que se han dado a conocer este jueves y que hablan del "contexto" al que se enfrenta el sector alimentario, en especial en el ámbito alimentario y de proximidad.

Bajo esta premisa, García ha destacado que desde la Junta han "apostado intensamente" por el comercio de proximidad, poniendo el foco en los resultados del informe que hablan de que casi la mitad de los establecimientos destinados a alimentación están en municipios de 10.000 habitantes.

Datos que chocan con la media nacional, que se sitúa en el 26%, y que a nivel autonómico se ven reforzados por los resultados en los últimos cinco años con un incremento de la creación de nuevos comercios alimentarios, en torno al 45%, en estos municipios.

Para la consejera, el comercio electrónico, "lejos de ser algo negativo" en esa creencia por su impacto en el comercio de proximidad, puede ser una "fórmula importante para llegar al mundo rural".

"Apostamos por el comercio físico, por el de proximidad, pero el electrónico puede servir como complemento llevando los servicios a los ámbitos rurales más dispersos de nuestra Comunidad", ha defendido.