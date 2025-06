Valladolid da la bienvenida al verano con más de 50 conciertos: estas serán las ubicaciones y horarios

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha presentado este miércoles la programación del Día de la Música y de la Noche de San Juan, con las que la Fundación Municipal de Cultura celebra el comienzo de la temporada estival.

La primera de estas jornadas festivas será el Día Europeo de la Música, que este mismo sábado, 21 de junio, pondrá banda sonora al espacio urbano de la ciudad con más de 50 actuaciones.

Esta fiesta comenzará por la mañana con los conciertos en la plaza de la Universidad y en la plaza del Biólogo José Antonio Valverde. Por la tarde, a partir de las 18:00 horas, se retomará la programación con música en las plazas de España, Portugalete, Federico Wattenberg, Campillo, Salvador, Everest y de la Danza.

Así como en las calles Santiago y Solanilla y en el exterior del Mercado del Val. Todos los conciertos finalizarán a las 23:00 horas. A esta programación se le suman las propuestas del Museo del Patio Herreriano y un concierto en el Palacio Real.

La celebración se trasladará el lunes 23 al entorno de la playa de Las Moreras con motivo de la Noche de San Juan. DJs de la ciudad y otros invitados animarán la velada con música y espectáculos desde las 19:50 horas del lunes hasta las 03:00 horas de la madrugada del martes 24.

En un primer escenario, en la zona de las pistas deportivas, la Asociación de Música Electrónica de la ciudad reunirá a una veintena de DJs y animaciones; mientras que en un segundo, ubicado junto a las carpas y gestionado por la Coordinadora de Peñas y la Asociación de Hostelería, contará con nueve pinchadiscos.

Como antesala a la celebración en el entorno de la playa, se volverá a ofrecer una programación para familias en la plaza del Poniente, en colaboración con Aquavall; una iniciativa estrenada el año pasado con gran éxito entre el público.

Habrá una zona de juegos infantiles gigantes de madera entre las 17:00 y las 20:00h y, justo a continuación, el concierto-espectáculo ‘San Juan Bailón’ de Capitán Corchea, banda con temas para público familiar liderada por el saxofonista José Luis Gutiérrez.

Con la incorporación de estas propuestas, la programación por la Noche de San Juan se abre de nuevo a público de todas las edades, para que también los niños y puedan disfrutar de la noche más mágica del año.

Este año, además, se volverá a instalar la ‘Oficina de Auxilio a Víctimas de Delito’. En el caso de que estas situaciones llegaran a producirse, las víctimas encontrarán un punto de atención con agentes especializados en toda clase de delitos, de acceso inmediato por encontrarse en el propio recinto de la fiesta de San Juan.

Como es tradicional, a las 00:00 horas del día 24 se encenderá la gran hoguera preparada por el Servicio Municipal de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil, en la playa fluvial del Pisuerga.

Programa día de la música

Plaza de la Universidad

11:55h – Zhoe Vall y Héctor Pariente.

12:35h – Los Sanguíneos.

13:15h – Sin trastes.

Plaza del Biólogo José Antonio Valverde (Pajarillos)

12:00h – El Bloco Feroz.

Plaza de España

18:00h - Pilar Castell y José Luis Carrasco.

18:50h – Patri Linares.

19:40h – Carol Blanco.

20:30h – Javier Trovatore.

21:20h – Escola Sambulé Batucada.

22:10h – El hombre del traje.

Plaza del Portugalete

18:00h – Tasty Roots.

18:50h – Rosewood.

19:40h – Contrabancos.

20:30h – Mr. Mushrrom.

21:20h – The Diopters.

22:10h – Caballero y Las Sonrisas.

Plaza de Federico Wattenberg

18:00h – Sergius Black.

18:50h – Arevir.

19:40h – Binomio Nómada.

20:30h – David de Andrés.

21:20h – Little Indian Rabbits 4.0.

22:10h – KO técniko.

C/Francisco Zarandona (Mercado del Val)

18:00h – Ennys.

19:00h – Isabel Muñoz.

20:00h – Julio Zé.

21:00h – Salto Base.

22:00h – ChurchillDJ.

C/Solanilla

18:00h – Los As.

18:50h – Arowana.

19:40h – Murdock.

20:30h – Camisa de cuadros.

21:20h – Señoras que tocan instrumentos (SKTI).

22:10h – José Carreño Banda.

Plaza del Salvador

18:00h – Los flekis.

19:00h – Deseo Blinsen.

20:00h – Nati Benavente.

21:00h – Flying Cactus.

22:00h – El Quartito.

Plaza de la Danza (Vadillos)

18:00h – Marc.

18:50h – Undercover.

19:40h – Ashra.

20:30h – Alphas 470.

21:20h - Ceseerre.

22:10h – Diamantes negros.

Plaza del Campillo

18:00h – Neon Nightmares.

19:00h – Fracción ddp.

20:00h – Finnegan’s Dream.

21:00h – Pan with The Manteca & The Pimens.

22:00h – Cianóticas Perdidas.

Plaza del Everest (Pinar de Jalón)

18:00 a 23:00h. Cucumba Hi-Fi.

Calle de Santiago junto a la iglesia de Santiago.

12 a 13:30h. Banda de la Escuela Municipal de Música de Valladolid (EMMVa).

Museo Patio Herreriano

21:00 h – Severine Beata y Javi Álvarez, Edu Omega e IGOR.

Palacio Real

20:15h - Concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid y la Coral Vallisoletana, con la dirección coral de Sara Rodríguez y la dirección artística y musical de Ernesto Monsalve.