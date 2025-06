Sara Rodríguez, la mejor nota de la EBAU en Valladolid: "No me lo esperaba, cuando lo he visto no podía creérmelo"

Este jueves, 12 de junio, han salido publicadas las notas de la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad 2025 en Castilla y León.

Desde las 10:00 horas, los 11.154 alumnos que se presentaron a la PAU en la Comunidad, han podido conocer su calificación y, con ello, saber si van a poder acceder a la carrera de sus sueños.

Quien seguro que va a hacerlo es Sara Rodríguez, la vallisoletana de 17 años, estudiante del colegio Ave María y con un 10 en Bachillerato, que se ha convertido en la mejor nota de la PAU del distrito de la Universidad de Valladolid (UVa).

Sara ha logrado un 9,95 en la fase general y un 13,71 en el conjunto de la Selectividad, tras completar un total de cinco exámenes en los que ha alcanzado la perfección en casi todos ellos.

Tanto es así, que según ha confesado ella misma a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, en Lengua y Literatura, Filosofía e Inglés ha sacado un 10, mientras que en Matemáticas ha obtenido un 9,5 y en Biología un 9,3.

Además, Sara quiso examinarse de Química, donde ha sacado un 8,8.

Aunque llevaba "un par de días súper nerviosa y bastante asustada", la estudiante estaba convencida de que el resultado "iba a ser bueno", teniendo en cuenta que salió "bastante contenta" y satisfecha de todos los exámenes.

Sin embargo, "no esperaba que iba a ser la mejor de Valladolid, cuando lo he visto, no podía creérmelo", asegura.

Pero es la realidad. Ahora, Sara puede estudiar lo que quiera. Y todo, gracias al esfuerzo desempeñado durante los dos últimos años.

En este sentido, revela que la decisión está tomada. Siempre ha tenido claro a lo que quiere dedicarse y ahora por fin va a poder hacer su sueño realidad. "Desde que era pequeña he querido estudiar Medicina, así que lo haré y probablemente en la Universidad de Valladolid", confiesa.

Todavía abrumada por la buena nueva, la estudiante revela que lo único que ha hecho para triunfar en la PAU ha ido "estudiar muchísimo".

"Me he pasado horas y horas. A veces me he sentido muy cansada y con ganas de parar, pero al final me decía a mí misma: 'venga, Sara, si quieres hacer lo que quieres, tienes que seguir'. Y así me iba motivando", explica.

Durante la semana y media que tuvo para prepararse las pruebas tras finalizar el instituto, Sara se marcó un horario de estudio que finalizaba a las 13:00 horas por la mañana. Lo retomaba a las 15:00, después de comer, y terminaba la jornada a las 19:30, "para no saturarme mucho y porque si no iba a explotar".

Así, también podía disfrutar de momentos de desconexión que, en su caso, empleaba para "tomar el sol o darme un paseo".

Una vez que se cercioró de que se sabía todo el temario "más o menos bien", intentó tomárselo con más calma, teniendo en cuenta que "ya había hecho todo lo que había podido".

Con ello, consiguió ir a los exámenes "tranquila dentro de lo que cabe". "Que sea lo que tenga que ser", se decía a ella misma para no caer en los nervios.

Hoy, cuando ya ha pasado todo, asegura que la PAU no es "tanto como parece". "Yo creo que son más los nervios que el examen en sí, porque luego los exámenes no son tan complicados. Por lo general, son peores los que hacemos en clase", revela.

Por ello, su principal consejo es ir "con tranquilidad y confiando en todo el trabajo hecho hasta el momento".

En su caso, el esfuerzo comenzó en el día en el que empezó el Bachillerato. Un ciclo que también considera "muy importante" y que recuerda con gratitud por lo "mucho" que le han "ayudado y apoyado" sus profesores en todo momento.

"Han hecho todo lo que han podido para que fuera lo mejor preparada posible", confiesa."Y cuando la gente se preocupa por ti, se nota mucho", añade.

Sin quererlo ni esperarlo, Sara Rodríguez se ha convertido en la gran protagonista de este jueves tras rozar la perfección en una prueba nada sencilla. Un gran éxito que piensa celebrar con sus amigas yéndose de viaje a la costa andaluza.

"El truco está en marcarte tu objetivo, saber lo que quieres hacer e intentar forzarte a ti mismo para llegar a lo que quieras. Porque, si te esfuerzas, siempre vas a poder hacerlo", concluye.

Resultados de la UVa

En total, han sido 4.219 alumnos los que se han presentado a la convocatoria ordinaria de la PAU en el distrito de la Universidad de Valladolid, que abarca las provincias de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.

Del total, 4.094 estudiantes han conseguido superar las prueba, lo que representa un 97,04% de los presentados, ligeramente inferior al del año anterior (98,93%).

Este curso la nota media también ha bajado, pasando del 7,62 en 2024 al 7,50 en esta convocatoria.

Los resultados de la prueba por provincias han sido los siguientes:

En Palencia se han presentado un total de 610 alumnos, de los cuales han aprobado 586, el 96,07%, con una nota media de 7,43; mientras que en Segovia se han postulado 606 estudiantes y han aprobado el 97.03% (588 alumnos), con una nota media de 7,52.

En Soria se han presentado 447 alumnos, de los cuales han aprobado 431, el 96,42%, con una nota media de 7,48; y finalmente, en Valladolid, son 2.556 los estudiantes que han hecho los exámenes y han aprobado el 97.38% (2.489 alumnos), con una nota media de 7,51.