“Mucho influencer por metro cuadrado”: el sorprendente mar de amapolas de Valladolid que revoluciona las redes

Se ha convertido en uno de los paisajes españoles más virales en redes sociales y esto se debe, fundamentalmente, a que nadie espera encontrar algo así tan cerca de una ciudad, entre edificios, en una zona de paso para un gran número de personas y cuando está a punto de acabar la primavera. Pero así es.

Valladolid está en boca de todos por una estampa única y totalmente inesperada que puede observarse a las afueras de la ciudad.

Y es que, mientras hace unos meses tan solo era una zona de hierbajos que pasaba totalmente desapercibida para quienes pasaban por la zona, hoy se ha consolidado como un punto turístico más y probablemente también en el más visitado del momento.

Como si de un mar rojo o una alfombra roja se tratara, propios y extraños se quedan totalmente asombrados cuando pasan por la zona y se encuentran con esta maravilla de la naturaleza o incluso cuando lo ven por Internet. Un espectacular campo de amapolas que está atrayendo a muchas personas.

Y no es para menos. En el lugar más inesperado, entre el barrio de Parquesol y el municipio de Arroyo de la Encomienda, junto a una rotonda que une la A-52 con las calles Ramón y Cajal y Manuel Jiménez-Alfaro, se halla un terreno en el que se pueden encontrar amapolas en masa y en su máximo esplendor.

Miles de flores que, tras ser descubiertas de manera casual por personas que pasaban por la zona, han dado lugar a uno de los paisajes más comentados y famosos del momento.

Campo de amapolas en Valladolid

Muchos lo han elogiado con comentarios como "no puede ser verdad", "es impresionante" o "no he visto algo así en mi vida" y otros, por el contrario, se han quejado de la repercusión que está teniendo.

"Demasiado influencer por metro cuadrado", escribe un usuario, "los urbanitas cada día más ridículos", apunta otro.

"Dentro de nada veremos a los mismos invadiendo los campos de lavanda", se puede leer en X. Pero para bien o para mal, todos hablan de ello.

Las amapolas que causan furor en Valladolid

Lo cierto es que este paraje hace viajar a un lugar paradisíaco, respirar aire fresco y limpio e incluso permite realizar las mejores fotografías, ya sea para el recuerdo, o para publicar, y por qué no, presumir de haber estado en el que parece haberse convertido en uno de los mayores reclamos en lo que a espacios naturales se refiere y en un espacio ideal para triunfar en redes sociales.

De ahí que siempre esté repleto de curiosos y también de numerosos influencers que, tras hacerse eco de su existencia y deseosos de poder disfrutar, en primera persona, de la ubicación que está revolucionando plataformas como X (antes Twitter), Instagram o TikTok, deciden trasladarse o hacer parada en el lugar.

Lo que no todos saben es que, sin quererlo, se han convertido en unos auténticos afortunados y testigos de un fenómeno poco visto en la ciudad vallisoletana, pues, más allá de ser una verdadera sorpresa para los asiduos de la zona, teniendo en cuenta que las amapolas son propias del inicio de la primavera, su permanencia es temporal. Apenas durará unas semanas.

Una preciosa imagen formada por un gran manto rojo de amapolas que, para los que aún no se hayan enterado, sigue deleitando a todo el que acude a visitarlo y protagonizando cientos de fotos cada día.