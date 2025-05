El consejo para la EBAU de Sofía García, la mejor nota de 2024 en Valladolid: "Si has hecho esto llevas más de medio camino"

Los estudiantes de segundo de Bachillerato afrontarán desde este martes, 3 de junio, los exámenes que marcarán su futuro. En tres días deberán reflejar todos los conocimientos acumulados durante dos años y decidir hacia dónde orientarán sus vidas. Con la fecha ya cercana, se vienen días de nervios ultimando los preparativos para enfrentarse a la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).

A estos exámenes se enfrentó el pasado año Sofía García, quien logró ser la mejor nota del distrito de Valladolid con un 13,95 y que ahora puede servir de ejemplo para algunos que, como ella, buscan cumplir su sueño de alcanzar la carrera universitaria que más desean.

La joven vallisoletana de 18 años atiende a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León para desvelar algunos de los consejos que a ella le ayudaron y espera le puedan servir a aquellos que aspiran a entrar en la universidad. "Cada persona tiene una forma distinta de organizarse y prepararse la EBAU", aclara en cualquier caso, además de precisar que "este año ha cambiado y es diferente a la que hice yo".

Ahora bien, la estudiante del doble grado de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en Estados Unidos, destaca que "lo más importante es la preparación durante Bachillerato". En este sentido, resalta que el "haberle dedicado mucho tiempo y esfuerzo a entender y saberse todo" hace que "si has hecho esto lleves mucho más de medio camino hecho".

A partir de aquí, centra sus consejos en llevar una "organización y esfuerzo diario". Sofía también destaca llevar un "repaso optimizado". "Dedicarle tiempo a aquello que supone una mayor dificultad y que normalmente tiene más relevancia en los exámenes de la EBAU", explica.

Otro de los tips que da a los estudiantes es que no descarten mucho temario. Asegura que es "totalmente posible" llevarlo todo estudiado y advierte de que "muchas veces los nervios juegan malas pasadas y es mejor llevar todo lo posible muy bien preparado".

De forma paralela, recomienda "hacer deporte y otras actividades" mientras se está estudiando e invita a "no dejarte llevar por lo que están haciendo otros". "Si no te sirve ir a la biblioteca no vayas, a mí me funcionó muy bien estudiar sola en mi cuarto", señala.

Ya en plena recta final, Sofía aconseja los días antes del examen "visualizar cómo vas a responder a los exámenes". "En el sentido de: qué preguntas quieres responder primero, calcular cuánto tiempo le vas a dedicar a cada pregunta, con qué ejercicios te sientes más cómodo y cuáles necesitas más tiempo", apunta.

Subraya la importancia de "medir muy, muy bien el tiempo" de las pruebas. Avisa de que en varios de los exámenes hay que "escribir mucho" y "no quieres que tu nota baje solo porque no te ha dado tiempo, no porque no te lo sepas". Otro de los tips de Sofía es ir "con mucho tiempo" e "intentar no contagiarte con los nervios de antes".

Por último, resalta poner atención en una "buena presentación, pensar en qué tipo de examen te gustaría corregir y realizar un examen en base a eso".

Una serie de consejos que a Sofía la catapultaron hasta ser la mejor nota de la EBAU de su generación en Valladolid. Ahora, ya universitaria, se encuentra en Valladolid tras acabar el curso en EEUU. "Allí empezamos y acabamos antes, por eso estoy ahora aquí", explica a este periódico.

Aprovechará los meses de descanso para disfrutar de su Valladolid natal y unas merecidas vacaciones. Ya el año pasado avanzaba a este periódico su intención de, además del doble grado de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, orientarse hacia un minor o especialización en Economía. "Me interesa mucho el ámbito de la diplomacia y el comercio exterior", apuntaba entonces.

Sofía estudia actualmente en la Universidad de Pennsylvania (UPenn) de Philadelphia. Superado el primer año, ahora le quedan otros tres por delante para seguir formándose. En sus primeros días en el campus pudo darse cuenta de que llegar a una universidad como esa hace "que todo el trabajo haya merecido la pena".

Ahora, como Sofía, serán muchos los que desde este martes, 3 de junio, buscarán perseguir sus propios caminos personales y profesionales, accediendo a las mejores universidades del país y del mundo para formarse como los futuros profesionales de sectores como el sanitario, tecnológico, social, político o económico, entre otras ramas.