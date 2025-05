"Gente se ha llevado tablets de Apple": las sorpresas que se esconden en los enigmáticos paquetes de Vallsur

Es por la mañana y Vallsur está ya lleno de curiosos que quieren participar en el fenómeno europeo de los paquetes perdidos que arrancó este martes y que se prolongará hasta el próximo sábado, 31 de mayo.

La tienda pop-up que se ha instalado en el centro comercial pucelano no daba abasto. Los curiosos han probado suerte adquiriendo las famosas cajas sorpresa que pueden contener cualquier tipo de artículo. Desde ropa a calzado pasando por gadgets o videojuegos.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se ha encontrado en el lugar con varias personas que acababan de abrir sus paquetes con mucha ilusión y que les ha gustado lo que han podido conseguir.

Jesús Misol, vallisoletano de 31 años, confesado, en declaraciones a este periódico que “conoció la iniciativa por la prensa” y que “se ha acercado para ver cómo era esta novedosa experiencia”.

“Cogí un paquete con mi pareja que no llegaba al kilo. Me he llevado un teclado con una funda que está bien porque en internet vale más de lo que hemos pagado aquí que han sido 26 euros”, afirma Jesús.

El vallisoletano ha asegurado que “hemos visto a gente que se ha llevado tablets de Apple por el mismo precio” y ha añadido que “repetiría la experiencia”.

Una madre y su hijo

En el lugar también hemos podido conversar con Ana y con su hijo David que han esperado la cola para abrir sus paquetes sorpresa y que, tras conseguir sus paquetes los han abierto con ilusión.

“He visto la iniciativa por internet y quería saber cómo era la experiencia y es bastante chula. Hemos pagado algo más de 50 euros por nuestros tres paquetes”, ha asegurado David que ha afirmado que “repetiría”.

A ellos les ha tocado también un teclado, por un lado, una tienda de campaña y además productos para cocina.

“Si repitiera me pensaría más lo que coger y el paquete que elegiría para conseguir otra cosa”, ha finalizado David.

Las cajas sorpresa de Vallsur

Hasta el sábado para probar suerte

Desde el martes, 27 de mayo, y hasta el 31 del mismo mes, entre las 11:00 y las 21:00 horas. Ese es el abanico con el que cuentan los curiosos para comprar su paquete y llevarse una gran sorpresa como las de nuestros entrevistados.

Cabe recordar que el precio por 100 gramos para los paquetes estándar es de 1,99 euros. Para los premium de 2,79. Tras abonarse el importe puede abrirse la caja, no antes.

Una nueva experiencia de compra que se ha convertido en un formato que es innovador y sostenible y de la que se encarga la start-up francesa King Colis que recupera estos paquetes perdidos para darles una nueva vida.