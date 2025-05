Boecillo brinda con el sabor de sus mejores vinos en una prestigiosa feria: 16 reconocidas bodegas, música y diversión

En la mañana de este jueves, 29 de mayo, el diputado provincial de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, junto al alcalde de Boecillo, Raúl Gómez, han presentado un evento único que se va a celebrar en la localidad vallisoletana.

Se trata de la II Feria del Vino y la Gastronomía Local que va a tener lugar el próximo sábado, 31 de este mes en el municipio vallisoletano.

“La Diputación de Valladolid apoya a todos los municipios que ponen en valor la riqueza gastronómica y vitivinícola de la provincia. Es la segunda feria del vino que se va a desarrollar en el Parque del Tejar con 16 bodegas de reconocido prestigio y cinco establecimientos”, ha asegurado Roberto Migallón.

El alcalde de Boecillo, Raúl Gómez, junto a la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Cristina Gil, ha presentado un evento al que no le va a faltar de nada.

“Este evento busca recuperar el recuerdo y la tradición vitivinícola de Boecillo que era un gran productor de vino clarete hace unos años”, ha asegurado el primer edil de la localidad vallisoletana durante la presentación.

Además, ha anunciado una novedad destacada y es que el sábado, durante la inauguración de la feria se va a poder disfrutar de un vino único que produce un productor local que ha cedido unas botellas para que vecinos y forasteros puedan disfrutarlo.

La Feria

La localidad de Boecillo pondrá en valor su pasado vitivinícola con un evento en el que van a estar presentes las bodegas de las 5 Denominaciones de Origen que posee la provincia castellana (Ribera de Duero, Rueda, Cigales, Toro y Tierras de León) junto a otras como Arlanza de Burgos, Vinos de la Tierra de Castilla y León, etc.

La participación de 16 bodegas de reconocido prestigio y establecimientos locales de gastronomía se trata de una apuesta de este Ayuntamiento, a través de su concejala de Desarrollo Local Montserrat Turrado Lorenzo, por promover este recurso que, en su momento, posicionó a la localidad pucelana entre las mayores productoras de clarete de la región.

El Ayuntamiento dispondrá de un stand en el que se venderá el vino a los siguientes precios: copa de cristal y vino a 3,50 euros. Vino de la feria a 1,50 euros y el vino especial a un precio de 2,50 euros.

La programación arrancará a las 12:00 horas. Desde ese momento y hasta las 16:00 y de 18:00 a 21:30 horas se van a poder disfrutar de catas, degustaciones y venta con ambientación musical.

A las 12:30 horas se desarrollará una batucada a cargo de Bubalooo y a las 19:00 horas habrá también música en directo.

Cartel de la II Feria Provincial del Vino de Boecillo Ayuntamiento de Boecillo

Bodegas y establecimientos participantes

Las bodegas participantes van a ser: Viña Pedrosa (DO Ribera del Duero), Jota Flores (DO Ribera del Duero), Rubén Ramos (DO Ribera del Duero), Doña Beatriz (DO Rueda), Bodegas Nidia (DO Rueda), Viñas Murillo (DO Rueda) y Eme Bodegas (DO Cigales).

También Bodegas Salvueros (DO Cigales), Bodegas Elías Mora (DO Toro), Bodegas Meoriga (DO Tierras de León), Bodegas Decorus (DO Arlanza Burgos), además de Carreprado (IGP Vinos Tierra CyL Palencia).

Por último, Herdad de Urueña (Pago DOP Urueña), Pazos de Baró (varias denominaciones) y Finca Tres Jotas (varias denominaciones) y Vinisimo (Rueda y Ribera de Duero). Participarán también cinco establecimientos de alimentación.

“El año pasado vendimos 300 copas y este año esperemos llegar a las 500. El presupuesto está entre los 4000 y 6000 euros”, ha finalizado el alcalde de Boecillo.