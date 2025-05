Aldeamayor se prepara para celebrar su tradicional Carrera de Villazgo: fecha, hora y premios

Aldeamayor tiene todo preparado para celebrar la 16ª Carrera de Villazgo que se va a celebrar el próximo día 30 de mayo. Se trata de uno de los eventos que se realizan en el marco de la celebración del Privilegio de Villazgo, efeméride que recuerda la obtención el 19 de mayo de 1776 del título de Villa.

La carrera se desarrolla desde 2008 siempre en las fechas próximas a la festividad. En este caso, será el viernes 30 como colofón a la temporada 2025/26 y permitirá despedir a los 52 participantes de la escuela de atletismo.

Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar en el Polideportivo Municipal de Aldeamayor de San Martín o por correo electrónico en cdaldeamayor@gmail.com. En este se deben incluir los datos personales: nombre y dos apellidos, fecha de nacimiento completa, equipo o centro escolar, dirección y teléfono o correo de contacto.

La fecha tope de inscripción es hasta el jueves 29 de mayo a las 20:00 horas y la recogida de dorsales, para todas las categorías, se efectuará en el Polideportivo Municipal el día de la prueba hasta 30 minutos antes del comienzo de la primera prueba programada.

Habrá premios a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos. Un trofeo a los tres primeros atletas locales absolutos: sub 18/ sub 20/ sub 23/ senior. Medalla a los tres primeros clasificados hombres y mujeres de cada categoría.

Además, en las categorías menores habrá un trofeo al primer clasificado masculino y femenino de cada una. Medallas del 2 al 6 clasificado y de la 2 a la 6 clasificada de cada categoría.

En el caso de que el primer clasificado en alguna categoría sea atleta local, el trofeo del atleta local pasará a ser del segundo.

Las pruebas estarán controladas por el Comité Técnico de Jueces de Atletismo de Valladolid y acogerá a todo el que quiera participar siempre y cuando se cumplan los requisitos.

Todos los atletas cuentan con un seguro de accidentes y de responsabilidad civil.