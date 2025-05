Víctor Mongil, un aventurero en la Kings League de vuelta al fútbol 11: "Es como andar en bici, una vez aprendes no se olvida"

Su vida ahora transcurre entre Valladolid y Barcelona, donde se disputa la Kings League. Pero Víctor Mongil, un aventurero del mundo del fútbol, formado en la cantera blanquivioleta y colchonera y experiencia en países como Georgia o India, ha dado ahora un pequeño parón al formato de Gerard Piqué para regresar al fútbol 11 tradicional, donde se ha desempeñado como profesional durante 15 años.

Nacido en Laguna de Duero (Valladolid), el experimentado central se ha sumado a las filas de un Atlético Tordesillas que quiere cerrar una temporada histórica con un ascenso a 2 RFEF. Ligado al club por su amistad con el presidente, Óscar Serrano, y el entrenador, Jorge Calvo Fernández 'Marchena', Mongil atiende a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León en la previa de la vuelta de las semifinales del play-off ante el Mirandés B.

"Es como andar en bici, una vez aprendes no se olvida", apunta sobre su vuelta a los terrenos de juego tras año y medio en el formato de fútbol 7 de la Kings League. Actual jugador de 1K, Mongil, convertido además en una de las estrellas de este formato, ya ha debutado con el Tordesillas en la ida del play-off que terminó con un resultado de 1-1 y dejando todo abierto para la vuelta en Las Salinas.

"Acabé con sensaciones de que incluso podía haber jugado más porque me he encontrado muy bien", resalta tras salir el pasado fin de semana en el minuto 65 en el partido que se disputó en Anduva. No había perdido ni el ritmo de competición ni las distancias, muy diferentes a las de la Kings League.

Como anécdota se lleva que algunos de los jugadores del Mirandés B, jóvenes por tratarse de un filial, le preguntaban durante el partido sobre las diferencias que notaba con el formato impulsado por Gerard Piqué y muchos de los streamers más importantes de España. "En cuanto te pones la equipación y te ves en el campo de fútbol 11 al final eso no se le olvida a uno", insiste.

Mongil afronta este nuevo reto de llevar al Atlético Tordesillas por primera vez en su historia a 2 RFEF con "mucha ilusión". A pesar de su vinculación actual a la Kings League, destaca que echa "mucho, mucho de menos mi mundo", que es el fútbol profesional. La eliminación de 1K durante el play-in propició que el fichaje de Mongil por el Tordesillas pudiera darse.

Mongil se ha sumado a las filas del Tordesillas desde la Kings League para tratar de lograr el ascenso Henar García Atlético Tordesillas

Fue un proceso "super rápido", al no estar ligado a ningún club federado desde su marcha de la India, más allá de que tuvo que llegar de allí el 'tránsfer'. En la actualidad, Mongil compaginaba entrenamientos con el Tordesillas con viajes a Barcelona para hacer lo propio con 1K y, además, competir. Cada semana y media regresaba a su Valladolid natal, para disfrutar de los suyos y aprovechar para tocar de nuevo el fútbol 11 junto al club rojiblanco.

"No sé cómo surgió, pero yo jugaba el play-in con 1K contra Ultimate Móstoles y dos días antes me escribió 'Marchena' y me dijo que estaban con bajas, que les vendría bien que jugase", relata el futbolista de Laguna de Duero, que en "plan de cachondeo" le dijo que si les eliminaban ya quedaba "libre".

Finalmente, 1K cayó eliminado de la Kings League ante Ultimate Team, presidido por el reconocido Dj Mario, y llegó la llamada de Óscar Serrano. Mongil se convirtió así en fichaje de relumbrón para un Atlético Tordesillas que busca ese ansiado ascenso que rozó de forma directa durante la competición regular.

Este domingo, Las Salinas dictarán sentencia sobre si el sueño de todo un pueblo puede seguir su camino hasta la final del play-off. Para Mongil es un partido "importante" y "especial", también un "volver a los orígenes", ya que será el primer partido oficial que juegue de nuevo en su provincia natal desde que emprendiese aventuras futboleras lejos de nuestro país.

"Tenemos que demostrar que somos el equipo que ha quedado mejor clasificado para el play-off. Yo sé que en Las Salinas el equipo se crece porque el apoyo del pueblo es masivo y eso va a ayudar mucho", avanza el futbolista de 32 años. Tiene claro que el objetivo es demostrar "desde el minuto uno" que los chicos del Mirandés B tienen que "pasarlas muy canutas para sacar algo positivo".

Mientras tanto, el Tordesillas ha de centrarse en hacer pensar que es "imposible que rasquen nada porque jugamos de local y porque han demostrado durante todo el año que es un equipo muy regular, que merece estar por lo menos en la finalísima y que luego esos pequeños detalles caigan de nuestro lado".

Víctor, además, apunta que ve a sus compañeros "muy bien" una vez han superado el "miedo" al partido de ida, que afrontaban tras una racha "negativa". "Ahí el aspecto psicológico y mental puede afectar y sobre todo por cómo se puso el partido que en los primeros minutos te pones 1-0 perdiendo. El equipo se supo rehacer y en la segunda parte fuimos claros merecedores de algo más que un empate", afirma.

En este sentido, cree que sus compañeros han vuelto a coger "sensaciones positivas", algo que considera "importante" para un play-off. A sus espaldas, Mongil cuenta ya con un ascenso muy especial, que fue el de 2012 bajo las órdenes de Djukic en el Real Valladolid y a Primera División. Consciente de que "no se puede comparar", apunta que de lograrlo con el Tordesillas será algo "que en tu carrera deportiva se va a quedar".

El mayor hándicap que se ha encontrado en este regreso al fútbol 11 ha sido el tiempo, pasando de los 40 minutos reglamentarios en la Kings League a los 90 del deporte rey tradicional. También las distancias. Pero, aunque existen "factores que lo hacen totalmente diferente", su bagaje de 15 años en el fútbol profesional hace que tenga "automatismos que siguen siendo de fútbol 11 incluso jugando en la Kings League".

Por eso, subraya que "lo bueno" es que ya está "adaptado tanto para un formato como para otro" e insiste en que "el que es de fútbol es de fútbol". Aunque reconoce que es una persona de "valorar día a día", su cabeza tras la experiencia en Tordesillas está en la continuidad en 1K.

"Al ser una liga no federada y no haber una ficha es lo que me permite poder disputar con el Tordesillas esta competición y poder ayudarles en su sueño del ascenso. Una vez que eso ocurra, pues veremos, pero a día de hoy mi cabeza da continuidad a 1K", zanja.

No obstante, ahora solo piensa en el partido del domingo en Las Salinas, donde está expectante de comprobar las "maravillas" que hablan sus compañeros de la afición. "Se vuelca con el equipo al completo y jugando como local les lleva en volandas", aventura ya con ganas de poder hacer historia con el equipo tordesillano.