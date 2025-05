Los empleados de Extranjería denuncian su "precariedad" y piden medidas al Gobierno para evitar "un colapso mayor"

Empleados de las oficinas de Extranjería se han movilizado este lunes, 19 de mayo, secundados por CCOO ante las "insuficientes medidas" del Gobierno y la inminente entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería.

El personal funcionario de Valladolid encargado de la atención al público también ha participado en la huelga general, convocada a nivel nacional, que ha incluido paros de dos horas y en la que han denunciado que el personal funcionario que prevé incorporar el Gobierno a las citadas oficinas "no estará disponible hasta finales de año".

Paulino García, coordinador de AGE de Valladolid de FSC de CCOO, ha afirmado que "no se están cubriendo las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT)" en un momento "más que necesario", teniendo en cuenta que "los expedientes están creciendo y no se están cubriendo". "Se acaban de resolver expedientes de hace seis meses", ha comentado.

En este sentido, ha denunciado la "precariedad laboral y salarial" del personal, que, según ha explicado, "cobra entre 4.000 y 6.000 euros anuales menos que los trabajadores de la Seguridad Social y el Sepe". Por ello, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno "tome medidas", fundamentalmente, con respecto a las RPT.

"Sabemos que se van a cubrir con unos 400 profesionales a nivel nacional, pero a nivel provincial no sabemos lo que nos va a tocar", ha expresado, aclarando que actualmente en Valladolid aún hay cinco plazas sin cubrir. "Y no sabemos si van a llegar o no", ha apuntado.

El problema está en que, según ha comentado García, cada vez van llegando más expedientes y, si nadie hace nada, "al final lo que va a haber es un atasco mayor", ha advertido.

Así, también ha afirmado que, debido a las diferencias salariales, son varios los empleados públicos que optan por trasladarse a otros departamentos. Una cuestión que, según García, agrava aún más la situación.

Por todo ello, el coordinador de AGE de Valladolid de FSC de CCOO ha reclamado que se cubran las RPT de manera inmediata y que, además, "se haga una revisión de las RPT, porque cada vez hay más población extranjera y se va a necesitar a más personas".

Asimismo, ha insistido en "formar a la gente" para poder resolver los expedientes con agilidad y evitar "un colapso mayor", al tiempo que ha afirmado que, en caso de que el Gobierno no atienda las demandas de los trabajadores, "seguramente esto no se quede aquí y salgamos nuevamente a la calle".