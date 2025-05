La UEMC y la CRUE apuntalan el papel de las universidades como agentes de transformación social

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha reforzado su papel dentro del sistema universitario con el compromiso con la convivencia y el diálogo, en una jornada que ha estado promovida por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).

Una cita en la que han podido abordar el papel de la universidad como un agente de transformación social, impulsando los espacios de diálogo, respeto a la diversidad y educación en valores, tanto fuera como dentro del campus.

El encargado de inaugurar el evento ha sido el representante de la CRUE en el Pacto de Convivencia y rector de la UEMC, David García López, quien ha destacado que este viernes "no es una fecha cualquiera", sino el "fruto de meses de planificación" que busca "no pasar, sino perdurar; no ser recordado, sino transformar", en el marco del Día Internacional de la Convivencia en Paz.

García López ha subrayado que la paz "no es solo la ausencia de conflicto, sino también la construcción activa de espacios para impulsar el diálogo y el respeto en los más jóvenes". En este sentido, se ha visibilizado el compromiso de las universidades con la cultura de paz arraigada en los programas académicos, proyectos sociales y alianzas estratégicas.

Seguidamente, el prestigioso periodista Alfonso Armada, presidente de honor de Reporteros Sin Fronteras, ha compartido con el público su mirada sobre los conflictos y la cultura de paz a partir de su experiencia en alguna de las zonas más castigadas por la guerra. La ponencia ha estado titulada bajo el nombre de 'Hilos de convivencia' y ha estado presentada por la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales Arancha Jiménez.

Armada ha llevado a los asistentes a través de un recorrido emocional y crítico a través de los escenarios más dolorosos de la historia reciente. Imágenes y recuerdos personales han servido para reflexionar sobre cómo los conflictos no surgen de la nada, sino que son el desenlace de convivencias rotas durante años.

El periodista ha abordado el papel de las universidades como espacios de resistencia, el valor de los medios de comunicación responsables y la fragilidad de la convivencia cuando se da por hecha.

La sesión ha finalizado con la lectura por parte de la defensora universitaria de la UEMC, Isabel Montequi Martín, del Manifiesto por la Convivencia en Paz, impulsado por la CRUE, que destaca la responsabilidad de las universidades de formar espacios libres de odio, donde el diálogo y la diversidad sean pilares irrenunciables.

Tras ello, se ha dado paso a un espacio de reflexión colectiva en un colegio titulado 'Alianzas hacia una cultura de paz en el ámbito universitario', que ha estado moderado por la periodista Andrea Olmedo López y donde han participado figuras del sector académico y social como el catedrático de Derecho Constitucional Fernando Rey Martínez, la coordinadora de Pacto de Convivencia, Ana Ruiz Sánchez y el representante de la Red de Comisiones de Convivencia, Mariano Melendo Pardos.

El coloquio ha tratado el papel de la universidad como reflejo de los conflictos sociales y su capacidad para convertirse en agente activo de paz. Ha estado estructurado en tres ejes (la regulación de discursos de odio sin caer en la censura, el fomento del diálogo empático en entornos digitales y la aplicación de la justicia restaurativa en contextos educativos).

El debate ha puesto la atención en cómo pasar de los principios a las prácticas concretas. Los participantes han podido reflexionar sobre los límites de la libertad de expresión en las aulas, el impacto de la polarización amplificada por redes sociales y la necesidad de prevenir conflictos a través de la mediación.

De igual manera, se ha ensalzado la importancia de construir alianzas entre instituciones, disciplinas y actores sociales, además de superar obstáculos como la falta de recursos o la resistencia al cambio, para así poder las universidades ejercer plenamente su función transformadora en la sociedad.