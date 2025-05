"Vamos a salir de esto": Alonso garantiza la continuidad del Real Valladolid Baloncesto tras una temporada "catastrófica"

El presidente del Real Valladolid Baloncesto, Lorenzo Alonso, ha garantizado la continuidad del equipo, después de el que pasado miércoles, 14 de mayo, la Junta Directiva presentase su dimisión, demostrando así la crisis que también se vive en este Club y abriendo un nuevo proceso de elecciones interno para designar a la nueva composición. "La desaparición no se contempla, el Club es viable", ha expresado.

En una comparecencia celebrada este jueves para hacer balance de la temporada y abordar los temas de actualidad del Club y el equipo, el presidente ha pedido disculpas “a toda la gente que está implicada y que nos está ayudando en el Club, las administraciones, las empresas, los aficionados, como no a nuestros 2.000 socios”.

Tras ello, ha valorado la temporada como “catastrófica”, al tiempo que ha reiterado la importancia de “asumir responsabilidades”, algo que, según ha explicado, la Junta Directiva ha realizado a través de la presentación de su dimisión.

“Durante esta semana se buscan culpables y la responsabilidad considero que es de arriba hacia abajo”, ha expresado.

Sin embargo, ha reconocido que el máximo responsable de lo que ha pasado este año y de que el Club haya terminado en una categoría de descenso, “soy yo”. “Y de esa misma manera lo ha opinado la Junta Directiva al dar un paso al lado, que no atrás, porque todos estamos implicados en el proyecto y vamos a continuar implicados en él”, ha avanzado.

En este tenido, ha explicado las 16 personas que conforman la asamblea de socios “somos gente que queremos este proyecto, que lo llevamos en el corazón y que hemos intentado hacer todo lo que hemos podido”, ha defendido.

Por ello, ha afirmado que “ni nos vamos, ni nos retiramos”, sino que la dimisión es “un paso al lado para ver si hay otros miembros de la Asamblea Directiva que quieran dar ese paso al frente”.

Así, ha revelado que el pasado miércoles, en la Asamblea de Socios, quedó demostrado que hay gente que quiere tomar más implicación, lo que ha definido como “una muy buena noticia”, confirmando, además, que no se presentará a la reelección salvo causa mayor.

"Inicialmente no me voy a presentar a las elecciones. Solo hay un caso en el valoraría volverme a presentar y es que ninguno de los 16 socios considere que puede optar a la presidencia y porque no debemos dejar nunca al Club, este no puede quedar desgobernado.Si se diera así, yo intentaría seguir el tiempo que fuera necesario hasta que otra persona diera ese paso", ha añadido.

Del mismo modo, ha confesado que desde el Club ya están trabajando un presupuesto para una temporada en Segunda FEB, que, según ha adelantado, es “asequible”, se puede afrontar “con garantías” y contempla un recorte del 50%, dado que, según ha revelado, actualmente el Real Valladolid Baloncesto afronta una deuda de "en torno a los 250.000 euros".

“Vamos a hacer esa apuesta porque el proyecto del año que viene salga mejor que el de este año, tanto en gestión del Club como en la parte deportiva y podamos estar en el menor tiempo posible en la categoría y volver a la Primera FEB, que es la categoría en la que creemos que debe estar nuestro Club. Vamos a salir de esto”, ha concluido el presidente.