"Será el mayor evento que se ha hecho nunca en la Plaza Mayor": el pádel vuelve al "lugar donde tiene que estar" en Valladolid

"Será el mayor evento que se ha hecho nunca en la Plaza Mayor". O la "edición más espectacular de la historia en Valladolid". Con esta promesa se ha presentado este viernes en el Ayuntamiento la vuelta del mejor pádel del mundo al corazón neurálgico de la ciudad del Pisuerga, cuyo torneo se celebrará entre el 21 y 29 de junio. Además, contará con novedades como dos pistas secundarias que se instalarán en la Acera de Recoletos, conectando ambos puntos por la calle Santiago.

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid ha sido el escenario para presentar el Oysho Valladolid Premier Pádel P2, con la participación del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y el director de Madison Sports Marketing, Juan Méndez. En la misma, también han estado las jugadoras profesionales Ale Alonso, vallisoletana, y Carmen Goenaga, salmantina.

Quien no ha podido estar presente ha sido el jugador de Mojados (Valladolid) y número 1 del pádel, Arturo Coello. Pero eso no ha sido excusa para tener su pincelada. A través de un vídeo, el vallisoletano ha celebrado la vuelta del pádel al "lugar donde tiene que estar", el cual considera el "más emblemático" de su deporte. Por eso, no ha podido evitar en mostrar su alegría por esta nueva edición que podrá jugar en su ciudad natal.

Carnero ha querido valorar la "noticia importantísima" que supone la vuelta del pádel a la Plaza Mayor de Valladolid tras una edición de transición, debido a los cambios en la organización del torneo, que el pasado año se celebró en el Polideportivo Pisuerga y en septiembre. El alcalde ha resaltado que este evento contribuye directamente al deporte, el turismo y la marca ciudad de Valladolid.

En esta línea, el regidor ha avanzado que con esta edición se entra en una "nueva dimensión" gracias a una escenario cuya pista central, en la Plaza Mayor, contará con un mayor aforo a otros años y alcanzará las 4.700 localidades. De forma paralela, habrá otras dos pistas en la Acera de Recoletos, donde se disputarán las previas y algunos partidos del cuadro final que reunirá a los mejores jugadores del pádel del mundo.

"Va a ser un torneo en el cual Valladolid estará implicada no solo con su Plaza Mayor, sino también con su eje histórico con la Acera de Recoletos y calle Santiago. Una edición muy compleja de conseguir que fuera como queríamos que fuera, pero que hemos conseguido", ha destacado Carnero.

Además, el alcalde también ha querido alabar el papel de los patrocinadores, como es el caso de Caja Rural de Zamora, que también da nombre a la pista central. En este sentido, Carnero ha asegurado que se pusieron "manos a la obra" una vez pasadas "todas las vicisitudes" y que fueron "ajenas" al Ayuntamiento, provocando la salida del torneo de la Plaza Mayor. "Hemos conseguido que sea de nuevo en la Plaza Mayor en un torneo mucho más potente e importante", ha garantizado.

Por su parte, González Gago ha calificado el evento como uno de los acontecimientos deportivos "más importantes" de Castilla y León, de "primera magnitud" y que catapultará la "proyección de la Plaza Mayor de Valladolid a todo el mundo", algo que en el seno de la Junta genera un "orgullo" al conseguir "ser una referencia a nivel de acontecimientos deportivos a nivel nacional e internacional".

Luis Miguel González Gago y Jesús Julio Carnero en la presentación del pádel este viernes

El consejero ha desvelado que cuando el Ayuntamiento de Valladolid les solicitó colaboración, esta fue recogida favorablemente por el Ejecutivo autonómico de manera "inmediata" y por tres razones. La primera de ellas es la importancia del torneo y la atracción de turismo que supone, con transmisión del mismo a 120 países y 19 millones de personas.

También por la "importancia económica" para Valladolid, con un retorno que este año, con el crecimiento de aforo, sea de cinco millones de euros frente a los 4,5 de la pasada edición. Por último, el tercero de los motivos por los que la Junta comprometió su apoyo es por la promoción y patrocinio de un evento deportivo y "lo que ello conlleva trasladar a nuestros jóvenes de lo importante que es la vida saludable y el esfuerzo".

Por su parte, Méndez, de Madison, ha asegurado que el Ayuntamiento "siempre ha querido que este evento no se fuera de la ciudad" y por eso el año pasado se realizó un "esfuerzo importante". La vuelta a la Plaza Mayor es fruto de "fuerzas institucionales" y ha asegurado que los mejores jugadores del mundo estarán presentes en Valladolid y que la edición no corre peligro. Así lo ha afirmado tras ser preguntado sobre el conflicto que mantienen los jugadores con Premier Pádel y que desembocó en la presión de los primeros a través de su ausencia en otros torneos.

Además de la oferta deportiva, Méndez ha explicado que se ha preparado como novedad diferentes experiencias que pongan "en valor el entorno y la parte gastronómica". Será a través de paquetes que permitirán conocer la riqueza turística de la ciudad de Valladolid y su provincia.

El evento arrancará el domingo 22 con las fases previas y la Plaza Mayor comenzará a entrar en juego a partir del martes 24. Las finales, por su parte, se jugarán el domingo 29 por la mañana, mientras que las semis se disputarán íntegras el sábado 28 en horario de mañana y tarde. La competición en la Acera de Recoletos, por su parte, terminará el viernes 27, con la celebración de algunos de los partidos de cuartos de final que no tengan lugar en la pista central.

El presupuesto destinado para esta edición es de alrededor tres millones de euros para un evento que contará con un equipo de 250 personas. De ellos, el Ayuntamiento de Valladolid se hará cargo de alrededor de 600.000 euros y la Junta de unos 300.000.