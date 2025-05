Abogados Cristianos tras declarar contra el humorista Quequé: “Valiente para incitar, cobarde para dar la cara”

La vallisoletana Apolonia Castellanos, presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos, ha comparecido este jueves en los juzgados de Valladolid el marco del proceso judicial contra el humorista salmantino Quequé (Héctor Martín), al que acusa de un presunto delito de acoso y coacciones y del que ya adelantó los datos este medio.

La vallisoletana ha lamentado a las puertas del juzgado que el acusado se haya negado a responder a sus preguntas durante la comparecencia, aunque sí contestó a las formuladas por su defensa y por la jueza instructora del caso.

Moeh Atitar. Quequé tendrá que declarar en Valladolid por un delito de acoso contra la presidenta de Abogados Cristianos

“Es muy valiente para incitar a las masas, pero en el cara a cara es bastante cobarde”, ha afirmado Castellanos a la salida de los juzgados. Según su opinión, el humorista habría instigado a través de sus intervenciones públicas una campaña de acoso contra ella, motivada "por su condición de mujer y católica".

“Más de mil personas me llamaron para insultarme”, ha denunciado, asegurando que teme por su integridad física y de su familia. Hay que recordar que el popular humorista alentó a sus oyentes del programa de radio a que llamaran a Abogados Cristianos para increpar.

La presidenta de Abogados Cristianos insiste en que el humor no puede servir como excusa para vulnerar derechos fundamentales: “No todo vale con la libertad de expresión. El delito de odio no se puede justificar en el humor, y el acoso y las coacciones a una mujer, menos todavía”. Aunque ha evitado concretar qué pena solicita para el acusado —“eso llegará en el escrito de acusación”—, Castellanos ha asegurado que su petición es clara: “Respeto, y que me deje en paz”.

Sobre la declaración de Quequé, Castellanos la ha calificado de “ridícula” y ha criticado que el humorista apelara a su salud mental sin mostrar arrepentimiento. “Ni ha pedido perdón ni se ha retractado de nada”, ha señalado.

La declaración del acusado se ha realizado desde los juzgados de Madrid, en formato telemático, una decisión que Castellanos también ha interpretado como falta de valentía: “No ha querido venir a Valladolid ni enfrentarse a mí directamente”.

Valoración sobre el nuevo Papa

Al finalizar su intervención ante los medios, Castellanos también se ha pronunciado sobre la reciente elección del nuevo Papa León XIV. Aseguró sentirse “muy satisfecha” con la elección de un pontífice con raíces hispánicas y dominio del español. “Esperamos que tenga en cuenta a España, que nos proteja y nos tenga presentes en sus oraciones. Y que ayude a defender la cruz más alta del mundo, que está en el Valle”, en referencia a la monumental cruz del Valle de los Caídos.