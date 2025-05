VÍDEO | La hermana de Esther López explota tras tres años de agonía: "Estoy deseando ver al asesino entre rejas"

Familiares y amigos de Esther López se han vuelto a concentrar, en la mañana de este martes, 6 de mayo, frente a las puertas de los juzgados de Valladolid para pedir justicia para la vecina de Traspinedo que desapareció el pasado 13 de enero de 2022 y cuyo cadáver aparecía el 5 de febrero del mismo año.

Lo han hecho en un día en el que han sido citados a declarar como testigos, tras la petición de la defensa de Óscar S., el principal sospechoso del caso, un total de once guardias civiles, cuatro voluntarios que peinaron los sectores 2 y 3 de Traspinedo cuando se llevaban a cabo las batidas cerca del lugar en el que apareció el cuerpo de Esther, y el hombre que halló el cadáver.

Declaraciones que buscan determinar si el cuerpo de la mujer fue depositado, como mantiene la Guardia Civil en su informe final, el 13 de enero de 2022, día de la desaparición, en la VP-2303 que da acceso a la localidad vallisoletana o no.

Inés López de la Rosa, la hermana de Esther, ha atendido a los medios antes del comienzo de las declaraciones para demostrar, más de tres años después de la aparición del cuerpo, su tristeza y hartazgo.

“Esperamos que la siguiente vez que nos veamos no sea a las puertas del juzgado sino en la Audiencia. La instrucción está más que cerrada. Ya se evolucionó a un jurado popular y creo que la última jueza que ha entrado ha parado los pies a Óscar y le ha dicho que esto está visto para sentencia”, ha afirmado.

Inés López, hermana de Esther

La hermana de Esther López ha asegurado que “este es un intento más de la defensa de Óscar por dilatar el proceso” y “generar cualquier tipo de confesión que no van poder lograr” añadiendo que “gracias a Dios todas las pruebas objetivas que hay son parte de la ciencia y la tecnología”.

“Aquí hay un informe con datos objetivos, con ciencia y tecnología. Con los equipos más preparados del país con el nombre y los apellidos del asesino de mi hermana. Estoy deseando ver al asesino de hermana entre rejas. Después de tres años y medio de lucha continua ya toca”, ha explicado.

La hermana de Esther López ha afirmado que “esto es demoledor” y que “arrasa a la familia y es muy duro” pero ha finalizado que “va a estar en pie hasta el final con la verdad plasmada en el informe”.

Guillermo Ruiz Blay, abogado de la hermana de Esther López

Solicitud de la defensa de Óscar

La defensa de Óscar solicitó, y fue aceptado por la tercera jueza que lleva el caso, María Esther Fernández de León, requerir a la Benemérita imágenes del dron de la zanja en la que fue hallado el cuerpo de Esther con el fin de comprobar si, como sostiene la OCU, el cuerpo llevaba en la cuneta desde el día de la desaparición.

La Benemérita ha asegurado que no existen fotos de la zanja en la que apareció el cuerpo de Esther López, algo que ha enfadado a la defensa del principal sospechoso del caso y en una cuestión que se habrá de abordar en las declaraciones de este martes, 6 de mayo.

Ana Pérez, abogada de Óscar

Serán 15 los testigos que van a declarar este 6 de mayo ante la jueza sobre las batidas llevadas a cabo durante esos días para dar luz a un caso que sigue en fase de instrucción más de tres años después. También declarará por videoconferencia el fontanero salmantino que encontró el cuerpo el 5 de febrero de 2022.

La defensa de Óscar había pedido también la declaración de un ganadero y del alcalde de la localidad vallisoletana, que no han sido concedidas por la jueza como tampoco la suma de un vídeo de un automovilista del 2 de febrero de 2022 en el que no se vería el cuerpo de Esther en la cuneta. La magistrada aseguraba que no es válido porque no enfoca la propia zanja.