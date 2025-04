El caminante que encontró el cadáver de Esther López declarará ante la jueza tres años después

“Nosotros hemos propuesto prueba y pedido que cite a declarar a la persona que encontró el cuerpo, y a algunos voluntarios que participaron en las batidas y guardias civiles. La jueza lo ha aceptado y por eso les ha citado”, aseguran las abogadas de Óscar S., en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Hay, por tanto, novedades en el caso de la desaparición y muerte de Esther López, la vecina de Traspinedo cuyo rastro se perdió el pasado 13 de enero de 2022 y cuyo cuerpo aparecía en una cuneta cercana al municipio vallisoletano el 5 de febrero de ese mismo año, tras ser descubierto por un viandante.

Precisamente la persona que encontró el cuerpo sin vida de la joven ha sido llamada a declarar por la jueza que lleva el caso, en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid a principios de mayo, como han confirmado a este periódico las mismas fuentes.

Más de tres años después tendrá que hacerlo, con obligación de comparecer bajo apercibimiento de multa de entre 200 a 5.000 euros, como también lo harán, durante este quinto mes del año, personas que participaron en las batidas, durante la búsqueda de Esther López y miembros de la Benemérita a petición de la defensa de Óscar.

La defensa de Óscar ataca

Era el pasado 18 de diciembre cuando este medio les informaba que la defensa de Óscar aportaba una nueva prueba a la investigación. Un vídeo de un automovilista que podría hacer tambalear la tesis de la Guardia Civil de que el cadáver de Esther permaneció en la cuneta desde el 13 de enero de 2022 hasta que fue hallado por el caminante el 5 de febrero del mismo año.

La abogada de Óscar solicitaba la declaración del propietario del vehículo que grabó el vídeo desde su vehículo el pasado 2 de febrero de 2022, tres días antes de hallarse el cadáver de la joven de Traspinedo y también el trayecto realizado por la zona y la curva en la que se halló el cuerpo sin vida.

La defensa pedía a la jueza ese vídeo de la cámara del vehículo “con el fin de acreditar que no había sido alterado ni manipulado”.

“Tuvimos conocimiento de un vídeo de una persona que lleva cámara en su vehículo. Se trataba de un vehículo alto, un Volvo V-70. La grabación es del 2 de febrero. Hemos aportado esa grabación de ese vídeo en el que no se ve nada. Si el día 2 no estaba el cuerpo eso quiere decir que no lo pudo poner Óscar el día de la desaparición como mantiene la Guardia Civil”, aseguraban en declaraciones a este medio.

En el escrito, como nos explican, “también aportaban muchas manifestaciones de vecinos, incluidas las del propio alcalde” que apuntaban que “no podía estar ahí por los fluidos que deja un cuerpo cuando está tanto tiempo en el lugar”.

Por eso pedían que “se citara a declarar a las personas que realizaron esas manifestaciones y batidas” y que “se facilitaran las imágenes de los drones que estaban por allí”, como apuntaba el escrito presentado.

“La Guardia Civil dice, en sus conclusiones, que el cuerpo fue depositado el 13 de enero allí. Estas son las peticiones que realizamos al Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid”, añadían nuestras fuentes.

En las conclusiones del escrito, al que tenía acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, la defensa de Óscar pedía a la jueza citar a declarar como testigos a un ganadero de Traspinedo, al propio alcalde del municipio e incorporar el vídeo a las actuaciones.

Y a la Guardia Civil que aportara al procedimiento las imágenes recogidas por los drones usados durante las batidas de la búsqueda de Esther detallándose la fecha y hora de cada imagen. Un texto fechado a 16 de diciembre de 2022.