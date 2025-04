De un pueblo de Valladolid a Colombia: imprimen un paso de Semana Santa en cartón y lo sacan a hombros

El fervor de la Semana Santa de Valladolid llega a todos los puntos del mundo; eso es innegable. Su tradición, la pasión con la que se vive y la belleza de los pasos logra traspasar fronteras y llegar a la otra parte del mundo.

Este fin de semana se ha vivido un hecho histórico, único y muy sorprendente. Unos ciudadanos de Ibagué, municipio perteneciente a Tolima (Colombia), se pusieron en contacto con Óscar Iglesias, un joven de Tordesillas que retransmite las procesiones en directo.

Se quedaron impresionados al ver la belleza de la Borriquilla de la Villa de Tordesillas y no pudieron hacer otra cosa más que pedirle si la podían sacar ellos también.

Con perplejidad y mucho asombro, Iglesias les llamó para saber cómo querían hacerlo. "No me lo esperaba. Cuando me desperté vi los mensajes que me habían enviado a las cinco de la mañana y no me lo podía creer", asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

Al ver la página de Facebook, se enamoraron de este paso y le pidieron que les enviara unas fotos para poder imprimirla. "Aquí no la tenemos así de hermosa", aseguraba el hombre desde Colombia en sus mensajes.

Rápidamente, Iglesias le envió las imágenes que le solicitaba y, en cuestión de horas, ya habían montado el paso para sacarlo el Domingo de Ramos. El ingenio fue mayúsculo porque la talla estaba impresa a tamaño real en un cartón.

Con esa imagen y cuatro hombres portándola a hombros, salió a procesionar por el municipio colombiano y fue un "rotundo éxito". Un día excesivamente caluroso en el que nadie se quiso perder esta estampa vallisoletana.

Un día que quedará para el recuerdo tanto del municipio colombiano como del municipio vallisoletano. Dos lugares unidos por la Borriquilla.

Ahora, los vecinos de Ibagué tienen, sin duda, una visita pendiente para conocer en primera persona este paso y la belleza que desprende al verlo procesionar por las calles de la localidad.