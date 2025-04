Presentan un conflicto colectivo en una empresa de Valladolid por 1,73 euros

UGT ha informado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que ha planteado un “conflicto colectivo” a la empresa Arcese en Valladolid, suministradora de piezas de Horse, por su “negativa a revalorizar el IPC relativo al acuerdo de bolsa” de los sábados.

Un acuerdo que consiste, como han explicado fuentes sindicales a la empresa, en que, si Horse detiene su actividad porque hace bolsa, los trabajadores de Arcese también paran y generan unos días en positivo que recuperarían los sábados.

“En el caso de que Horse no pare, los trabajadores de la empresa suministradora de las piezas continúan yendo los sábados y, por esa flexibilidad, perciben 60 euros”, argumentan desde UGT.

El sindicato argumenta que este acuerdo de bolsa, que recogía el incremento del IPC del ejercicio 2023 al 2024, “ha sido renovado” y, desde UGT, entienden que “se renueva también la subida del IPC para 2025 en el 2,8% aplicable a los 60 euros del acuerdo de bolsa” lo que supondría la cantidad de “1,73 euros por sábado”.

“La empresa se niega a este incremento de 1,73 euros aduciendo que, según han indicado los representantes sindicales, el acuerdo hacía referencia al año 2024 y no a posteriores renovaciones”, señalan desde el sindicato.

Los representantes sindicales han recordado que “en 2024, la empresa presentó un ERE alegando un posible descenso de la carga de trabajo” sin embargo, añaden en el comunicado, “en la actualidad la carga de trabajo es brutal”.

Para finalizar, añaden que para los representantes sindicales “tener que llegar a presentar un conflicto colectivo por no cumplir un acuerdo firmado que, supone 1,73 euros, no responde a otra cosa que a la cabezonería de la empresa de no querer negociar”.

Arcese dice que “no es verdad”

La empresa, en una conversación con este periódico ha asegurado, de forma rotunda, que “no es verdad” lo que UGT ha denunciado a través del comunicado y han añadido que “no hay mucho más que añadir”.

“Esto son temas que el Comité de Empresa habla internamente con la empresa cuando llega el momento y ya está. En este caso no podemos decir que sea verdad porque no lo es”, rematan desde la compañía.