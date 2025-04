Tensa reunión ante el polémico cierre del cuartel de la Guardia Civil en Zaratán: "Lucharemos por mantenerlo abierto"

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, acompañado del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Valladolid, Andrés Manuel Velarde, ha recibido en la mañana de este martes, 8 de abril, al alcalde de Zaratán, Roberto Migallón.

Una reunión que ha sido tensa y en la que se ha puesto sobre la mesa el presunto cierre, aún no confirmado, del cierre del cuartel de la Benemérita en la localidad vallisoletana, ante la apertura del nuevo que está a punto de caramelo en Zaratán.

ICAL La apertura del cuartel de la Guardia Civil de Arroyo provocará el cierre de otro en la provincia de Valladolid

Un encuentro que se ha prolongado más de lo previsto, durante cerca de una hora, y en la que ambas partes han decidido dar declaraciones a los medios de comunicación por separado lo que deja entrever la tensión que se ha vivido en el mismo.

Zaratán quiere mantener abierto el cuartel

“En la reunión, nosotros hemos tendido la mano para trabajar de cara al futuro. Agradecemos que después de un año, el subdelegado del Gobierno se haya puesto en contacto con nosotros. Le enviamos una carta y no hemos recibido respuesta aún”, ha afirmado Roberto Migallón, alcalde de Zaratán.

El regidor ha comenzado lanzando un dardo a Jacinto Canales, añadiendo que fue la semana pasada cuando le “volvieron a pedir una reunión” y ha agradecido, no sabemos si de forma irónica, la “disposición del Gobierno de España para trabajar en conjunto por el cuartel”.

“Tenemos la prórroga del edificio para un año más encima de la mesa. Hemos tendido nuestra mano no para trabajar en esa prórroga sino en un nuevo convenio para que el cuartel se mantenga abierto. No nos hemos negado nunca a materializar esa prórroga porque agradecemos la labor de la Guardia Civil en Zaratán y el alfoz. Tenemos hasta el 2 de mayo para materializarla y trabajaremos de cara al futuro”, ha añadido el regidor.

Migallón ha afirmado que la situación “se va a solucionar” y que “vamos a luchar para que el cuartel se mantenga abierto” porque “no considera otra decisión más acertada”.

La seguridad en la localidad

Roberto Migallón ha vuelto a insistir en trabajar, de cara al futuro y siempre manteniendo su cuartel de la Guardia Civil abierto, en un “nuevo convenio” para mejorar las instalaciones actuales.

“Nos tienen que comunicar lo que necesitan que Zaratán haga para tener un cuartel como ellos desean. En 2019, cuando se cerró el de Puente Colgante, el Ayuntamiento les cedió un edificio, un centro cultural. Hicimos mejoras y ahora considero que tiene que ser igual”, ha explicado el primer edil.

También ha añadido que “quiere tener certeza” de que no se va a “firmar la prórroga” para cerrar después el cuartal. “No se va a firmar una prórroga para hacer una mudanza”, ha señalado.

“La seguridad en Zaratán está garantizada, pero desde el Ayuntamiento queremos que el cuartel se mantenga abierto. Quiero trabajo, consenso y buena actitud. Trabajaremos por ello y creo que habría que dotar de más guardias civiles a la provincia, de más personal y no cerrar cuarteles”, ha finalizado.

Canales insiste en que no ha dicho que el cuartel de Zaratán se vaya a cerrar

“No hay novedad con respecto al cuartel de Zaratán. Hubo un ofrecimiento del Ayuntamiento de Arroyo para construir un nuevo cuartel de la Guardia Civil y ya está finalizado. Este mes o el próximo se hará la entrega y la Benemérita decidirá qué hace con sus unidades, como se repartirán en la provincia”, ha afirmado Jacinto Canales.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid ha echado en cara al alcalde de Zaratán que “se haya hecho eco de noticias de prensa” y “no hayan hablado en alguno de los encuentros que han mantenido por la provincia”.

“Yo, en ningún momento he dicho que se vaya a cerrar el cuartel de Zaratán, lo que no quiere decir que no se acabe cerrando. Sí he manifestado que no habrá más cuarteles y que se tomará la decisión cuando abra el de Arroyo”, ha añadido.

La decisión, de los técnicos

Canales ha manifestado que las instalaciones “no reúnen las necesidades técnicas y operativas” y que la decisión se va a tomar “según criterios técnicos y operativos y no políticos”.

Ha confiado en que los profesionales y técnicos “tomen una decisión” sobre el cierre o no del cuartel de Zaratán, pero ha asegurado que “se dará el mejor servicio en la zona” ya sea con uno o con dos cuarteles abiertos.

“Si Zaratán decide prorrogar un año más la cesión del espacio veremos si pueden mantenerse ambos cuarteles. Siempre queremos la mejor atención para todos los ciudadanos de la provincia, ese es nuestro objetivo”, ha finalizado Canales.

El culebrón del cuartel de Zaratán seguirá, y será con la apertura del que tendrá Arroyo, cuando conoceremos su desenlace.