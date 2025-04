El Salvador se da una alegría tumbando al VRAC en un derbi igualado y no apto para cardiacos

El derbi vallisoletano de rugby se ha teñido, en la mañana de este domingo, 6 de abril, de blanco y negro en un encuentro reñido y cargado de emoción, además de marcado por la igualdad. El Salvador se ha impuesto al VRAC por 14-12.

Desde el pitido inicial, el VRAC mostró su mejor cara. Totalmente enchufado, tomó las riendas del partido desde el primer segundo, imponiendo el ritmo con fases largas y bien construidas, especialmente desde su línea de tres cuartos. Ese empuje inicial forzó varias indisciplinas del Salvador, y Teo Marcos tuvo la primera gran ocasión para abrir el marcador con un golpe de castigo que se marchó fuera por muy poco.

Pese al dominio inicial del VRAC, El Salvador no tardó en reaccionar. Los chamizos buscaron espacios en las bandas y durante varios minutos lograron instalarse en campo rival, obligando a la defensa azulona a emplearse a fondo. Ahí emergió Martiniano Cian, providencial en su lectura del juego, recuperando un balón clave dentro de la veintidós quesera que desactivó una ocasión peligrosa.

El ritmo no bajaba. En una rápida transición tras pérdida rival, KaloKalo Gavidi robó el oval en el centro del campo y devolvió la iniciativa a los de Diego Merino. El VRAC presionaba con insistencia, y Perotti estuvo a punto de culminar una brillante acción ofensiva, pero el balón se le escapó de las manos en el último instante.

Tras veinte minutos de dominio claro, el marcador seguía 0-0. El Quesos era dueño del oval, del campo y del ritmo, pero no del resultado. El Salvador resistía y aguardaba su oportunidad.

Y cuando parecía que eran los chamizos quienes se acercaban al ensayo tras una buena fase ofensiva cerca de la línea de marca azulona, apareció Sam Hollisworth. Atento, interceptó un pase defectuoso y recorrió todo el campo en una carrera imparable hasta posar bajo palos el primer ensayo del partido. Un castigo duro para los locales, pero justo premio para el trabajo del VRAC. 0-5.

Lejos de venirse abajo, El Salvador respondió con entereza. Apenas unos minutos después, tras una infracción quesera, Gerardo de la Llana aprovechó un balón suelto dentro de la veintidós azulona para posar el ensayo del empate. Ortega no falló la transformación y puso el 7-5 con el que se cerraba una primera parte de desgaste, tensión y emociones fuertes.

Tras el descanso, el VRAC movía el banquillo y apostaba por la cantera en la posición de medio melé. Pero el inicio del segundo acto fue favorable a El Salvador, que salió con más chispa y comenzó a sumar fases ofensivas. El VRAC, sin embargo, volvió a tirar de una de sus señas de identidad más fiables esta temporada: su defensa.

Pese a ello, los queseros seguían marcando diferencias en la melé. En varias formaciones consecutivas, los delanteros azulones se impusieron con claridad, provocando golpes de castigo favorables. Primero fue Teo Marcos el que probó fortuna, pero su lanzamiento se fue por el fondo. Después fue Hollisworth quien tomó la responsabilidad, pero tampoco acertó entre palos.

El dominio territorial era del VRAC, pero los puntos no llegaban. Y cuando no se remata, el rival responde. El Salvador encadenó una larga fase ofensiva que culminó con un ensayo de John Wessel Bell tras varios pick and go bajo palos. Ortega sumó la transformación y colocó el 14-5 en el marcador.

La respuesta del VRAC fue inmediata y brillante. Jugada de la línea, velocidad, precisión y un Martiniano Cian sensacional que rompió la defensa rival desde más allá del centro del campo. Ensayo de bandera bajo palos, transformado por Hollisworth: 14-12.

Con el impulso del ensayo, el Quesos volvió a empujar. La melé seguía dominando y se forzaron nuevos golpes de castigo. Pero de nuevo, el pie no acompañó. Una, dos y hasta tres ocasiones claras desde el tee que no encontraron los palos. Como si el guion se repitiese una y otra vez, los errores de ejecución se convirtieron en una losa demasiado pesada para el equipo azulón.

El marcador no se movió más. El Salvador se hizo fuerte en defensa, el VRAC insistió sin premio, y el tiempo se agotó. Los chamizos se llevan una victoria en una temporada que no está siendo fácil para ellos.