Así funcionará la Zona de Bajas Emisiones en Valladolid: los ciudadanos pueden solicitar ya excepciones y permisos

En la mañana de este martes, 1 de abril, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado las directrices de funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad del Pisuerga.

Se trata del área, en el centro de la ciudad, en la que se va a restringir el acceso a los vehículos más contaminantes. Desde el 1 de julio de 2025, tendrán acceso restringido los vehículos diésel anteriores a 2006 y gasolina anteriores a 2001 que carezcan de etiqueta.

El perímetro de la Zona de Bajas Emisiones está señalizado para que se identifique perfectamente hasta la incorporación el 1 de julio de 2025 que será la fecha en la que se comenzará a sancionar.

Hay excepciones. Los residentes, los accesos a parkings, públicos y privados, los que vayan a hospitales, colegios y veterinarios y otros casos autorizados podrán acceder a esta zona ubicada en la almendra central de la ciudad.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha informado sobre las directrices de funcionamiento de esta Zona de Bajas Emisiones en la mañana de hoy.

“Las directrices ya están en la plataforma de la página web del Ayuntamiento de Valladolid para que los ciudadanos de la ciudad o los de fuera puedan tramitar las exenciones contempladas en la Ordenanza”, ha afirmado el concejal.

Campaña de información

“Desde hoy hemos habilitado los canales de comunicación para los ciudadanos con las directrices aprobadas hoy en la Junta de Gobierno y que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia”, ha señalado Alberto Gutiérrez Alberca.

En la página web municipal se puede introducir la matrícula del vehículo para comprobar si se puede entrar en esa zona con tu vehículo o no. Ahí están todas las directrices de funcionamiento aprobadas hoy.

“La campaña se centra en decir que la Zona de Bajas Emisiones va a afectar de los vehículos que no tengan etiqueta. Si no tienen algún tipo de exención serán sancionados. Pretendemos que no toda la ciudadanía se interese. Solo afecta a este tipo de vehículos

Desde el 2028 la medida afectará a los vehículos que tengan distintivo B y desde 2030 se revisará la normativa.

Los residentes, los accesos a parkings, públicos y privados, los que vayan a hospitales, colegios y veterinarios y otros casos autorizados podrán acceder a esta zona ubicada en la almendra central de la ciudad pese a no contar con distintivo.

Alberto Gutiérrez Alberca ha asegurado que la plataforma ya se encuentra activa y que los vecinos y foráneos “pueden solicitar la documentación desde ya”.

También se va a realizar una campaña de comunicación desde los postes de información de movilidad, a través de las redes sociales y por comunicación directa a los vecinos. Además, desde el 20 de abril habrá, en San Benito, información presencial durante tres semanas.

Se está a la espera de la adjudicación del sistema de control de la Zona de Bajas Emisiones para que, en mayo, cuando se pretende que esté en funcionamiento, se comience a notificar, vía carta y sin multar, a los conductores que han cometido algún tipo de infracción hasta que el día 1 de julio de 2025 comiencen las multas.

Ejemplos

“Hay dos tipos de usuarios. Unos de carácter colectivo como los colegios, los hoteles o los titulares de aparcamientos de rotación de carácter privado que registrarán las matrículas. Si una persona tiene un vehículo sin etiqueta, pero accede a un aparcamiento de rotación no necesitará hacer nada él sino el colectivo en cuestión y no será objeto de sanción”, ha señalado el concejal de Tráfico y Movilidad.

El otro tipo es el de los usuarios de carácter personal. Si una persona está empadronada en la Zona de Bajas Emisiones es una de esas exenciones. En el caso de los vehículos sin etiqueta que accedan sin estar empadronados deberán justificar su presencia en el plazo de “cinco días”.

Roberto Riol, jefe del Centro de Movilidad Urbana y Ana Robles, técnico del Área de Tráfico y Movilidad, han dado algunos ejemplos más. De todas formas, la plataforma es sencilla y solo con meter la matrícula te permite saber lo que debes o no hacer. Recordamos que, siempre afectando a los vehículos sin etiqueta, unos 27.000 en Valladolid.

“Metemos la matrícula y nos dice que tiene distintivo C, es decir que no tiene ninguna restricción. Sin distintivo y sin ninguna exención no podrá circular desde el 1 de julio de 2025”, ha asegurado Ana Robles.

Otro ejemplo es que los propietarios de coches sin etiqueta ambiental y con plaza de garaje en la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid podrán solicitar, desde este martes, su autorización.

Supuestos de gestión de forma automática

Los servicios esenciales o funerarios contarán con un código de verificación de la DGT para que “no se tenga que hacer ningún trámite”, ha señalado Roberto Riol. “El ciudadano empadronado en una zona de bajas emisiones no deberá de hacer nada”.

“Otro ejemplo es el titular de aparcamiento público y privado. El ciudadano no deberá hacer nada, pero sí el aparcamiento. Con autorizaciones especiales de Zona ORA la persona no debe hacer nada pero sí el concesionario que ha de comunicarlo”, ha explicado Roberto Riol.

El resumen lo ha completado el jefe del Centro de Movilidad Urbana que ha asegurado que “los dispositivos de control, las cámaras, se establecen en cada acceso a la Zona de Bajas Emisiones que leen las matriculas y las chequean”. “Las que no cumplen pasan a un almacén temporal”.

“Los que no superen el cribado serán chequeados con las listas de autorización. El acceso a garajes subterráneos está autorizado. Se leen automáticamente las matrículas y no hay problemas”, ha finalizado Riol.

En este acceso a los parkings, la lectura de matrícula, en el de Plaza Mayor, es automático y en el de Portugalete también. Será la plataforma la que discriminará a los que no tengan distintivo ambiental para sanción.

Exención o autorización, para los vehículos sin etiqueta. Para acceder a talleres, deberán pedir esa exención, para acceder al hospital también con cinco días de plazo. Solo afectando a vehículos sin etiqueta.

“Vamos a hacer unas jornadas informativas con hoteles, centros educativos y demás que están dentro de la Zona de Bajas Emisiones y que tienen que hacer la gestión colectiva para que sepan el procedimiento a llevar”, ha finalizado Alberto Gutiérrez Alberca.

Calles de la Zona de Bajas Emisiones

Plaza de Zorrilla – calle María de Molina (entre plaza de Zorrilla y calle Doctrinos) – calle Doctrinos (entre calle María de Molina y paseo de Isabel la Católica) – paseo de Isabel la Católica (entre calle Doctrinos y calle San Quirce) – calle San Quirce – calle Esteban García Chico (entre calle San Quirce y plaza de San Pablo).

Siguiendo por la plaza de San Pablo (entre calle Esteban García Chico y calle Cardenal Torquemada) – calle Cardenal Torquemada (entre plaza de San Pablo y calle Rondilla de Santa Teresa) - calle Rondilla de Santa Teresa (entre calle Cardenal Torquemada y calle Gondomar).

Sigue por calle Gondomar – calle Chancillería (entre calle Gondomar y calle Ramón y Cajal) – calle Ramón y Cajal (entre calle Chancillería y calle Colón) – calle Colón – calle Cardenal Mendoza – plaza del Colegio de Santa Cruz (entre calle Cardenal Mendoza y calle Merced) - calle Merced (entre plaza del Colegio de Santa Cruz y calle Pedro Barruecos).

Continúa por la calle Pedro Barruecos – calle Alonso Pesquera (entre calle Pedro Barruecos y plaza de la Cruz Verde) - plaza de la Cruz Verde (entre las calles José María Lacort y Mantería) – calle Labradores (entre plaza de la Cruz Verde y calle Acibelas) - calle Acibelas (entre calle Labradores y calle Cadena).

Y finaliza por la calle Cadena (entre calle Acibelas y calle Párroco Domicio Cuadrado) - calle Párroco Domicio Cuadrado (entre calle Cadena y calle Vega) – calle Vega – calle Panaderos (entre calle Vega y plaza de España) – plaza de España – calle Miguel Íscar y plaza de Zorrilla.

Calendario de exenciones

Con carácter general se establecen las siguientes fechas para la caducidad de las exenciones del apartado a) del artículo 10 para los distintos usos de la ZBE:

30 de junio de 2025, restricción de acceso, circulación y aparcamiento dentro de la ZBE para los vehículos 'sin etiqueta'.

31 de diciembre de 2027, restricción de acceso, circulación y aparcamiento dentro de la ZBE para los vehículos 'B'.

1 de enero de 2030, restricción de acceso, circulación y aparcamiento dentro de la ZBE para los vehículos 'C'.

Vehículos 'sin etiqueta' 'B' y 'C': 1 de enero de 2030.

Usos

Con carácter general, podrán acceder y circular por las calles del interior del perímetro de la ZBE y estacionar en superficie en las plazas reguladas en la correspondiente ordenanza municipal de los aparcamientos limitados (O.R.A.) los siguientes vehículos:

Las bicicletas, otros ciclos y los vehículos de movilidad urbana (VMU).

Los vehículos con distintivo ambiental de categoría 0 EMISIONES o ECO.

Vehículos de uso compartido y multiusuario, conforme a la definición de esos vehículos recogida en el artículo 3 y regulación de la Instrucción DGT 20/V-140 o normativa que la sustituya.

Los vehículos destinados al traslado de personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, así como los vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad incluidos en el artículo 3.2 del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre.

Los vehículos que acrediten su pertenencia a los servicios públicos esenciales, conforme la definición recogida en el artículo 3.

Podrá permitirse la circulación puntual y debidamente justificada y autorizada de vehículos en el interior de la ZBE cuando, por obras en las vías públicas, u otras circunstancias temporales análogas de fuerza mayor e interés público, se justifique el desvío provisional de vehículos hacia la ZBE.