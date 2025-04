Encarna Mellado, floristera de La Rondilla: "En Semana Santa lo malo es el tiempo, siempre llueve"

La Semana Santa de Valladolid es una tradición con siglos de historia en la ciudad del Pisuerga. Está declarada evento de Interés Turístico Internacional y varios documentos fijan sus comienzos a finales del siglo XV. Sin embargo, su verdadero impulso como acontecimiento, tanto religioso como cultural, llegó en el siglo XX.

Son días en los que la pasión y la religiosidad se sienten por todas las calles de la ciudad. El día 13 de abril, por ejemplo, se desarrollará la procesión de La Borriquilla y destacan otros momentos como la Procesión del Encuentro del martes, 15 de abril, o la Procesión General en la que todas las cofradías y pasos salen a la calle. Será el Viernes Santo, 18 de abril.

También son días especiales para Encarnación Mellado. Nacida en la localidad vallisoletana de El Carpio, pronto se trasladó a Valladolid y ahora vive en La Cistérniga. Tiene 58 años.

Fue hace 30 cuando abrió su Floristería Edén. Ahora se ubica en la Avenida de Palencia número 35, en el barrio de La Rondilla. Confiesa, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que “disfruta” de la semana de pasión y que “decoramos iglesias con flores en Valladolid para Semana Santa”.

Edén Floristas en la Avenida de Palencia de Valladolid, dentro del barrio de La Rondilla

Conocemos más al detalle toda su historia y muchos de los secretos del éxito de un negocio que llena, además de la Semana Santa, también las bodas, bautizos y comuniones con sus flores.

La vida de Encarna y su pasión por las flores

“Me considero una persona muy trabajadora, emprendedora, cabezota y alegre. He de tenerlo todo controlado”, asegura nuestra entrevistada que se declara amante del cine y la música.

Nació en El Carpio, pero muy pronto se trasladó muy pronto hasta Valladolid, concretamente al barrio de Pajarillos. Con solo 18 años, compró una casa en La Rondilla, en la calle Lope de Rueda y montó una empresa de limpieza, jardinería y piscinas.

“Estudié para ser modista, también corte y confección, jardinería y arte floral. Cuando me cansé de regar y segar aposté por abrir mi propia floristería”, asegura la emprendedora que se declara como un “culo inquieto” y que encontró su vocación en las flores, pero ya desde hace antes.

“Recuerdo, cuando era pequeña, que iba a las Canarias con mi tía y, en lugar de jugar con los niños yo me ponía a preguntar a los jardineros por los tipos de flores que había. En ese momento no sabía lo que el futuro me iba a deparar, pero aquí estamos”, cuenta.

30 años de vida de una famosa tienda

“Abrimos hace 30 años. Primero en la calle Soto, en el barrio de La Rondilla, donde estuvimos un año aproximadamente. Después nos trasladamos hasta la Avenida Palencia, al número 45, durante 18 años y ahora estamos en la misma calle, pero en el número 35, desde hace once”, confiesa nuestra entrevistada.

Ahora cuenta con un espacio de 100 metros y doble planta en el que tiene todas sus flores y diferentes regalos. Trabaja ella y Mónica, que es su mano derecho y que lleva muchos años al lado de nuestra entrevistada.

Flores de la Floristería Edén

“Me gustan mucho las coronas funerarias. Soy una persona muy creativa y este es el último regalo que se le da a los seres queridos. Hacemos bodas y también ramos de flores para bautizos y comuniones. Para diferentes eventos”, asegura nuestra protagonista.

Cuenta en su negocio con preciosas rosas, claveles, astromelias, gerberas, rosas inglesas, calas o lirios y muchas plantas más.

“Estamos realizando sorteos en los que las bodas y las flores que nos contratan para ellas pueden salirles gratis”, matiza.

Disfruta de la Semana Santa

“Me gusta la Semana Santa de Valladolid. Decoramos bastantes iglesias en Semana Santa como puede ser el Atrio de Santiago, la Iglesia de El Salvador o la de San Fernando en la capital y también otras en la provincia como en Cigales o Esguevillas”, explica nuestra entrevistada.

Afirma que, cada año, las diferentes cofradías de la ciudad les proponen “hacer pasos” pero añado que “son muy trabajosos” y que, aunque lo han hecho en el pasado, en este 2025 no.

“La semana de pasión en Valladolid me gusta. Es diferente. Atrae mucho al turista de Valladolid y nos viene muy bien. La gente que visita a los familiares viene a comprar ramos, pero lo malo es el tiempo, siempre llueve”, apostilla.

Encarna con alguno de sus regalos para bodas

Disfruta con procesiones como puede ser la de La Virgen de las Angustias y señala que cada año la Policía Municipal de Valladolid regala flores a la Vera Cruz que son realizadas en su floristería.

“En Semana Santa no vendo más. Las mejores campañas son las de San Valentín, el Día del Padre y, por supuesto, la de Todos los Santos. En esta última acabas muy cansada. Hay mucho trabajo esos días”, explica.

Sobre los cortes de tráfico en Semana Santa añade que “no le afectan” pero “sí los de las obras y pruebas deportivas” que acaban por “perjudicar a su negocio”.

“Mirando al futuro, quiero seguir trabajando como hasta ahora. Tengo ilusión por lo que hago y me gusta mucho la vida que llevo. Nunca estoy parada y quiero seguir así”, finaliza nuestra protagonista.