Carnero prefiere la "discreción" al "ruido político" del PSOE en la venta del Pucela: "Las puertas de Alcaldía están abiertas"

Trabajo con "discreción" frente al "ruido político" que propone el PSOE en su moción. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, prefiere ser cauto en el proceso de venta del Pucela y defiende el papel de "mediador" del Ayuntamiento mientras alega que "esto va de que los actuales propietarios quieran ponerse de acuerdo con los compradores".

Preguntado sobre una valoración de la moción que el PSOE presentará en el próximo pleno, Carnero ha desvelado que ya ha recibido a algunos potenciales compradores que querían hacerse con el club.

Y, en este sentido, ha defendido el papel de "mediador" que puede hacer el Ayuntamiento de Valladolid mientras que "esto va de que los actuales propietarios quieran ponerse de acuerdo con los compradores".

De esta manera, y aludiendo a que la "situación ha cambiado", después de que Ronaldo Nazario haya renunciado a presidir la Confederación Brasileña de Fútbol al no lograr los apoyos y por tanto ya no tiene "incompatibilidad", ha dejado entrever que la propiedad no lo está poniendo fácil para la venta del club.

"Más no podemos hacer", ha reconocido Carnero, quien ha señalado que no sabe "si el ruido político le interesa al club", pero que si alguno lo quiere, en referencia al PSOE, él no lo va a hacer. "Lo que interesa es que el Valladolid salga del pozo. Las puertas de Alcaldía están abiertas a cualquier interlocución, venga de dónde venga, siempre que sean positivas y discretas", ha destacado.

En esta línea, ha desvelado que ya ha mantenido encuentros con "distintas opciones que quieren materializarse en la ciudad" y ha avanzado que "próximamente" recibirá a una "serie de personas que nos van a contar otra opción de adquisición".

Ha recalcado su posición de que le gustaría que quien compre el club fuera de Valladolid y ha desvelado que algunos de los proyectos que le presentaron fueron "tan locales y tan bonitos que ojalá fragüe".

También se ha referido a "algún egipcio", a empresas de "aquí" y otros que responden a una "cuestión sentimental de lo que fue la presidencia del Real Valladolid en otros tiempos", posiblemente en referencia esto último a los hermanos Fernández Fermoselle, hijos de Marcos Fernández, quien presidiese el club en los años 90.

También, Carnero ha querido lamentar la "dolorosa" y "calamitosa" situación deportiva y la "preocupante" parte gerencial, que también le afecta como "socio desde hace muchísimos años".

"Formo parte de esa masa que sentimos el club, que sentimos los colores y que sentimos todo lo que acontece al Valladolid", ha asegurado el regidor pucelano.

En este sentido, ha llamado a la gente a "apoyar" a jugadores y entrenador para salir de la situación deportiva mientras que soluciona la "situación no querida" en el apartado gerencial con una "inestabilidad no deseada".

Asimismo, ha recordado que estamos inmersos en un momento de las sociedades anónimas deportivas y que "no vivimos un tiempo como el que aconteció en la época del gran alcalde Bolaños", ya que el PSOE pide actuar como lo hizo el regidor socialista en su tiempo.

"Tenemos que respetar las decisiones empresariales que desde el club se tomen", ha insistido Carnero, quien ha asegurado que le trasladó al portavoz del PSOE, Pedro Herrero, que "ojalá él y cualquier otro grupo político encontrara un inversor que fuera del agrado de la propiedad y se pudiera producir el correspondiente cruce".

Sin embargo, el contexto actual ha subrayado que "no es el de aquel momento", en referencia a la época de Bolaños, y ha apuntado que es una situación "totalmente saneada y que por lo tanto necesita incidir en lo deportivo, que nadie de los que estamos aquí podemos".

De la misma forma, ha resaltado que la para gerencial "corresponde a Ronaldo como propietario" y ha recordado que la operación que se fraguó con Bolaños "no fue meramente deportiva", sino que también respondía a términos "urbanísticos".

No obstante, ha reconocido que "si aparece una operación urbanística de ese tipo, la podemos estudiar", pero, en cualquier caso, ha aclarado que el Ayuntamiento tiene que incidir en la "parte que le corresponde, que es en lo que dice y marca la ley y eso es la instalación municipal deportiva".

En este sentido, ha justificado que si en la cuestión de la ciudad deportiva y estadio no se ha avanzado más es porque "en este tiempo hemos tenido interlocutores" y ha asegurado que desde el Ayuntamiento han estado "trabajando internamente con el Real Valladolid".

Preguntado por si ha podido hablar con Ronaldo sobre la situación del club, Carnero ha aseverado que con quien tiene una "comunicación fluida" es con David Espinar y la estructura del club.

En cualquier caso, "el teléfono de este alcalde tanto para recibir como llamar a Ronaldo está abierto".

Además, respecto a los trabajos de adecuación de los exteriores del estadio, que el club desveló ayer martes que el alcalde les trasladó que serían de "inmediato", Carnero ha avanzado que están "estudiando" la actuación desde el área de Tráfico y Movilidad.

"Esperemos que estemos actuando más pronto que tarde. Que nadie dude que le vamos a dar también al estadio, pero de manera tranquila", ha añadido.

Esto último será cuando exista una "interlocución estable" con el club, sumido en profundos cambios dirección en los últimos meses, y ha garantizado que sobre el convenio "seguimos hablando".