Así es el restaurante de Valladolid que ha dejado a Chicote al borde del colapso: “Tengo un problema enorme"

La frase ‘Una mala tarde la tiene cualquiera’ es una expresión popular castellano que no tiene un autor específico. Se utiliza para restarle importancia a un error o un mal momento, sugiriendo que a cualquiera le puede pasar algo similar. Queremos pensar que esto es lo que ha ocurrido en los fogones de la brasería Los Charros en Valladolid.

Este restaurante ubicado en la calle Marina de Escobar se ha convertido en el gran protagonista del programa ‘Batalla de Restaurantes’ que se emite este próximo martes en La Sexta, aunque ya se puede ver en AtresPlayer, por lo que sabemos muchos datos por anticipado.

En esta ocasión Alberto Chicote visitó Valladolid en busca de la mejor sopa castellana. Cuatro establecimientos compitieron por el premio de 10.000 euros: Restaurante Marieta (antes Manila), Brasería Los Charros, Que Hierva y Hasta la Peineta. Aunque al final, el ganador fue lo de menos, porque con lo que se va a quedar el espectador es con la imagen.

Los Charros es un restaurante con mucha tradición en el centro de Valladolid, "una tasca de toda la vida con más de 60 años", aseguró el propietario. Aunque ahora ha cambiado de manos.

Además cuenta con un salón amplio, que es perfecto para grandes eventos. Su especialidad es cualquier carne a la parrilla, también el pulpo o las verduras a este estilo. Y no falta la parrillada con morcilla, chorizos y panceta. Por cierto, la morcilla también será protagonista durante el programa del martes.

Santiago, de La brasería los Charros Atresplayer

Pero está claro que lo del programa fue un mal día, porque solo hay que ver las reseñas que la brasería tiene en Google para comprobar que su calidad y su limpieza están muy por encima de lo demostrado en el programa. Un 4 sobre 5 en Tripadvisor, y un 4,3 sobre 5 en Google. Sin ir más lejos, su último comentario es de hace dos meses: “Qué delicia de lugar El ambiente es relajado y perfecto para una cena en pareja o con amigos. La carta ofrece una gran variedad de opciones y todas las que probamos fueron deliciosas. Destaco especialmente el chuletón y el cocido”.

Los participantes en Batalla de Restaurantes

A Santiago se le vio con muchas ganas al comenzar el programa, presumiendo de que hace una sopa castellana sobre carbón de encina que “sabe a fuego”. Además aseguró que merecía ganar el programa porque “tengo muchos años de experiencia y eso me avala”. Sin embargo, ya a la hora de la revisión de la cocina sus compañeros/rivales de los otros restaurantes vieron ‘cositas’.

Ahora bien, en el programa se puede ver como durante la visita a la Brasería Los Charros, ubicada en la calle Marina de Escobar, se produjo un incidente que dejó una impresión negativa. “Tengo un problema enorme en la pared hay una cucaracha se me hace...”, afirmó un Alberto Chicote que se quedó sin palabras.

Mientras los comensales degustaban los platos, se observaron cucarachas emergiendo de la pared y de debajo de las mesas. Este hecho provocó la reacción inmediata de Chicote, quien, visiblemente afectado, exclamó: "Si no me he cagado ahora mismo, no lo hago nunca".

El propietario de la Brasería Los Charros lamentó profundamente lo sucedido y pidió disculpas a los compañeros de otros restaurantes y a los espectadores. Aseguró que se trató de un hecho aislado y que siempre se esfuerzan por ofrecer comida de buena calidad. Además, explicó que situaciones como esta pueden ocurrir inesperadamente, aunque su justificación no quedó muy claro: “Es un sitio con sumideros y puede salir alguna”. Eso sí, dejó claro que había pasado dos veces la empresa de control de plagas.

Esto es un adelanto de lo que se espera el próximo martes cuando Lasexta emita por fin el programa. Lo que está claro es que un mal día lo tiene cualquiera y que la siguiente experiencia en Los Charros será muy gustosa con una amplia selección de carnes, pescados y raciones.