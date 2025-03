Un juez tumba la licencia de un conocido restaurante de Valladolid, pero su dueño es "optimista dentro del disgusto"

Aunque supone un "disgusto", Jaime Valentín es "optimista" con el proceso judicial en el que se ha visto implicado. Y es que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid ha anulado la licencia de su restaurante Sala Reina - Zvmo de la calle Pasión, en pleno centro de la ciudad del Pisuerga.

Tras una demanda presentada contra el Ayuntamiento de Valladolid por parte de la Asociación de Vecinos de la Zona Centro por la conciliación del ocio nocturno, el juez ha decretado la anulación del acuerdo que concedía la licencia de restaurante al local de Valentín, que es colindante a su café-cantante y bar-cafetería tipo II en la calle Reina, conocido como Zvmo.

En cualquier caso, el promotor del restaurante, con quien ha contactado EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, recalca que la sentencia la van a recurrir y aclara que aunque el proceso judicial esté abierto, que apunta durará dos o tres años, el restaurante permanecerá abierto.

"Es una actividad que depende mucha gente de ella y la sentencia no implica cierre. Es primera instancia, nosotros recurriremos a la Audiencia e incluso llegaremos al Supremo", recalca Jaime Valentín.

Además, está convencido de que el resultado será favorable, ya que cree que el juez "no ha entendido" algunos aspectos y añade que durante el acto del juicio se han centrado en demostrar, como queda acreditado en la sentencia, que la actividad de restaurante no incumple la ordenanza de ruidos, al no estar incluida en la misma.

De esta manera, el juzgado finalmente decidió anular el acuerdo por el que se concedía la licencia de restaurante por el hecho de que tanto Sala Reina, el restaurante, como el Zvmo, el café cantante y bar cafetería, comparten la cocina y un baño para personas con movilidad reducida.

En este sentido, el magistrado se ha apoyado en la declaración de un perito que apuntaba que la actividad de restaurante no se podría ejercer de forma independiente a la de la sala Zvmo al no disponer de cocina propia. "Estamos ante un apéndice de uso y debe considerarse como una ampliación (de licencia)", apuntó el testigo.

Esto, al encontrarse el local en una zona declarada acústicamente saturada impediría la concesión de nuevas licencias de la tipología del Zvmo, el local colindante al restaurante.

Sin embargo, Valentín aclara no se trata de una ampliación de la licencia, y así lo corrigieron del proyecto inicial, y es una nueva licencia de restaurante, excluido de la ordenanza de ruidos.

En este sentido, puntualiza que el compartir espacios "es muy habitual" en urbanismo y reconoce que durante el juicio "se nos ha escapado un poco aclarárselo al juez".

"Hay muchos casos en licencias que comparten espacios. Se entiende que hacer una cocina, con una salida de humo, con un equipo de cocina que tiene que haber y hacer en el local contiguo otra, con otra salida de humos... no tiene sentido", insiste.

En cualquier caso, Valentín incide en que esto será aclarado en segunda instancia y, no obstante, "también existe la posibilidad de que si la discrepancia del juez es que haya un baño más y una cocina también se puede hacer, presentarlo y modificar este tema que es por lo que se ha anulado".

Ahora bien, Valentín reitera que su defensa se ha basado en demostrar que "un restaurante no es una actividad ruidosa", algo que ha sido reconocido por el magistrado, pero han obviado "llamar a un perito para explicarle al juez" el tema urbanístico.

"Vamos a basarnos en demostrar que realmente hay muchos casos. El juez no lo ha visto claro y hay que aclarar estos términos, que lo vemos entre comillas fácil de demostrar que no es algo que haya sido una licencia excepcional", insiste.

En cualquier caso, cree que la asociación vecinal le demandó a él por ser "el primero" en montar un nuevo negocio en la zona tras su declaración como acústicamente saturada y aclara que tras él ha habido más restaurantes que han abierto y como no han sido demandados sus licencias ya han sido debidamente justificadas.

El restaurante Sala Reina - Zvmo, en cualquier caso, permanecerá abierto, ya que la sentencia no es firme y será recurrida por Jaime Valentín, quien se reunirá próximamente con el Ayuntamiento de Valladolid, del que espera también haga lo propio.