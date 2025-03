Siloé destapa sus momentos más duros: "Nos hemos arruinado dos veces y nos hemos planteado tirar la toalla"

Empezaron de cero hace 11 años sin poder llegar a imaginar que algún día su música sonaría en las salas de fiesta más conocidas, no solo de su ciudad natal, Valladolid, sino de toda España.

Pero así ha sido. De hecho, hoy son muchos los que no conciben una fiesta sin cantar a viva voz versos tan míticos de la banda como: "Todos los besos que damos, todos empiezan aquí y se nos va de las manos...".

Como tampoco se la imaginan sin saltar y bailar al ritmo de canciones convertidas en himnos como Sangre en las venas o Si me necesitas, llámame.

Siloé, el trío vallisoletano formado por Fito Robles (vocalista), Xavi Road (guitarrista y productor) y Jaco Betanzos (batería) ya es parte de la vida de muchas personas, siendo cada vez más las que asocian sus canciones a recuerdos y vivencias muy especiales y, sobre todo, inolvidables.

Imagen de la banda vallisoletana Siloé

Quién les iba a decir a aquellos jóvenes con muchas granas de comerse el mundo y hacerse un hueco en la industria musical, pero sin muchas oportunidades ni recursos para hacerlo, que acabarían llevando sus 'hits' a diferentes lugares del planeta y agotando las entradas de la gran mayoría de sus conciertos.

Puede parecer increíble para ellos, pero lo cierto es que esta es la realidad de una banda de pop-rock que inició Fito en solitario y a la que pronto se unió Xavi, a raíz de conocerse en una charla para artistas jóvenes de la universidad por un amigo en común y tras fraguar una estrecha amistad que comenzó en el coche de Fito mientras sonaba la música de Coldplay.

El conocido grupo británico que más tarde acabaría compartiendo una de las canciones de la banda vallisoletana, lo que para Siloé "fue un premiazo y un regalo", confiesa Fito en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

"Un día al salir de la universidad acerqué a Xavi donde vivía y me dijo: 'tío, llevas puesto a Coldplay en el coche' y le dije: 'sí, es que me encanta'. Él me respondió: 'tío, yo igual, soy ultra fan' y fue nuestra conexión y nuestro momento de unión", revela el vocalista.

Ese fue el punto de partida de Siloé, el grupo que empezó a escribir su historia de manera oficial en 2016 con la publicación del primero de sus tres discos, pese a que Fito y Xavi ya venían trabajando juntos desde 2014.

En aquel momento, ambos ya llevaban tiempo ligados al mundo de la música, pues Xavi se manejaba muy bien entre programas de grabación y Fito, por su parte, llevaba desde los 16 años tocando en diferentes bandas.

Sin embargo, ninguno de los dos había encontrado a alguien que compartiese sus inquietudes y su deseo de dedicarse profesionalmente a la música.

Todo cambió cuando se encontraron y, tras una temporada haciendo música para bandas sonoras y formando parte de un grupo de música que terminó desapareciendo, formaron Siloé, la banda a la que posteriormente se unieron Óscar (sonido) y Jaco (batería).

Y todo, por la insistencia de ambos por seguir apostando por la que siempre ha sido su pasión.

"Siempre hemos sido unos admiradores del directo y para nosotros las mejores fiestas eran cuando venían artistas, grupos y orquestas a tocar a Valladolid, nos alucinaban y yo decía 'joe, yo quiero tener esa vida, poder hacer canciones y contar nuestras historias'. Las fiestas de Valladolid siempre han sido una referencia para nosotros", asegura el vocalista de Siloé.

"No hacemos canciones religiosas"

Pero, ¿por qué se decantaron por ese nombre? Fito revela que todo surgió a raíz de una parábola de Jesucristo con el ciego de Siloé. En ella, según cuenta, Jesús le dice a Siloé que vaya a quitarse el lodo que él mismo le puso en los ojos para así hacerle ver su realidad.

"Nos dimos cuenta de que nuestra realidad era querer tocar y experimentar con música. Una realidad muy diferente a la que pensábamos y que vimos al quitarnos el lodo de los ojos, por eso elegimos ese nombre", confiesa el cantante.

Si bien, Fito ha querido dejar claro que, aunque el nombre de la banda y varias de sus canciones incluyan guiños religiosos y espirituales, "nosotros no hacemos canciones religiosas".

Asegura que él personalmente sí es creyente y también de los que piensa que "la espiritualidad y la búsqueda de los espiritual es algo de lo que se nutre el ser humano", de ahí muchas de las letras de sus canciones.

También opina que "en la música española muchas veces ha habido ese tabú por hablar de ello y el prejuicio de asociar al católico a no se qué narices, cuando en otros países no hay ningún problema".

Siloé durante una sesión de fotos

Sin embargo, deja claro que "yo no hago proselitismo de absolutamente nada, sino que muchas veces lanzo en las canciones preguntas que nos hacemos todos los seres humanos".

Por ello, aunque puede entender "que haya cierto recelo o prejucio" hacia algunos de sus temas, quiere creer que el hecho de hablar de ello en sus canciones no hace que la gente sienta rechazo hacia ellas.

"Me dolería bastante si fuera así, porque yo no me creo más que nadie por ser creyente. De hecho, el que muchas veces se siente avergonzado de algo soy yo. Tengo muchísimos fallos y probablemente soy peor persona que otros, pero no tiene nada que ver con lo que uno crea o no crea. Por eso, espero que la gente esté lejos de esos prejuicios", asegura.

No obstante, sí ve que, "aunque la generación que viene detrás está más libre de estas cosas", actualmente "el católico solo se relaciona con el católico, el indie con el indie... y creo que ya es hora de que vayamos superando esto", añade.

"Situaciones difíciles"

Pese a todo ello, es innegable que Siloé ha crecido como la espuma en los últimos años. Tanto, que actualmente se ha convertido en uno de los grupos del momento que arrasa allá por donde va.

Pero no todo ha sido un camino de rosas. A lo largo de su trayectoria, el grupo ha pasado por momentos muy duros que han llevado a sus integrantes a plantearse "muchas veces tirar la toalla", aunque nunca dejar de ser fieles a su estilo, el pop-rock, para apostar por algo más comercial y tendencioso que les diese más facilidades de crecer.

"A pesar de que nos sentimos muy músicos y amamos nuestra profesión, muchas veces se nos han puesto las cosas muy mal. Y no es solo tirar la toalla, sino que también hemos dicho: 'vamos a ponernos unos objetivos y si en dos años la cosa no tira súper bien, lo dejamos porque no nos da'", revela.

Fito recuerda que los comienzos de la banda fueron "muy complicados, sobre todo porque tienes la tentación de dedicarte a otras cosas y eso hace que muchas veces pierdas el foco".

Además, confiesa que no les ha resultado nada fácil hacerse un hueco en el mundo de la música y que incluso "nos arruinamos dos veces por muchos motivos". Entre ellos, destaca la pandemia, así como el hecho de que nunca les pagasen "una serie de conceptos" que les correspondían.

"Además, nuestros dos primeros discos los tiene una compañía discográfica y no son nuestros, hemos tenido juicios y hemos pasado por situaciones difíciles que nos han hecho perder la fé en el grupo. La música es muy difícil y muy inestable, y o te va muy bien o te va muy mal", explica.

Pero, afortunadamente y aunque no les ha sido nada fácil, han logrado remontar. "Hasta el año pasado que empezamos a medio ganar dinero y a vivir de ello, estábamos bastante jodidos", reconoce.

Tras mucho esfuerzo, constancia y sobre todo mucha fé en su pasión, hoy Siloé puede presumir de estar en su mejor momento, de sentirse "más fuerte" y de tener muchas "ganas de elevar" su situación actual.

"En los momentos duros no imaginábamos llegar a esto. De hecho, ahora nos parece algo increíble, aunque cuando has pasado por muchos sitios y has comido tanta mierda, lo entiendes mejor y sabes reconocer qué es meritorio y qué no. Hemos aprendido mucho y benditos 10 años que nos han llevado a agotar entradas", afirma.

Pero no solo eso. Han actuado fuera de España, han colaborado con grandes artistas de la talla de Miss Caffeina, Belén Aguilera y Dani Fernández, e incluso han sido imagen de Castilla y León en una campaña en la que, a través de una canción, representaron a su Comunidad natal a nivel nacional e internacional.

Valladolid

Independientemente del éxito abrumado que acompaña en estos momentos a la banda, lo cierto es que esta sigue llevando el nombre de Valladolid por bandera.

Su día a día transcurre en Valladolid, y no solo a nivel laboral, sino también personal. Y es que, si algo destacan de la ciudad eso es su gastronomía, de la que disfrutan en bares y restaurantes de referencia como Las Aldabas, La Loca Burger, Bundy, Don Bacaleo, La Viña de Patxi, El Colmao de San Andrés o El Bar, entre otros.

Lugares que ya sienten como casa y en los que aprovechan para hacer lo que más les gusta, "compartir tiempo con nuestros amigos", apunta el vocalista.

"Es un sitio muy especial en el que queremos seguir viviendo por muchos años", ha apuntado Fito. Porque los integrantes de Siloé siguen sintiendo la ciudad como su "hogar" y su "patria" por ser el sitio que "queremos defender, en el que aportamos y donde generamos sinergias", ha concluido.