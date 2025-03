La brillante idea de un pueblo vallisoletano para ganar vida: "Que jueguen al pádel y no a la videoconsola"

El pádel pasa por ser un deporte versátil que ayuda a trabajar la fuerza muscular. También la coordinación y el equilibrio. También es un buen entrenamiento cardiovascular y una actividad deportiva bastante accesible y entretenido.

En nuestro país cada vez gana más adeptos y es sumamente popular en la actualidad. De hecho, España es el país con más pistas de pádel construidas superando las 15.000, por delante de Italia, con más de 6.000, como recoge el informe Global Padel Report.

La construcción de pistas de pádel en pequeños pueblos pasa por ser, además de una buena opción para practicar deportes y pasar un buen rato, un gran agente dinamizador y que da vida a la localidad en cuestión.

Además, ayuda a la economía del lugar. Ya que la fiebre por este deporte puede provocar que jóvenes, y no tan jóvenes, de otros pueblos cercanos o de la capital provincial, se acerquen para echar un partido y, tras el mismo, se acerquen a un bar para tomar un refresco, fomentando esa economía circular y dejando euros en el municipio.

San Miguel del Arroyo cuenta con una población de 646 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se sitúa entre Arrabal de Portillo (Valladolid) y Cuéllar (Segovia) y ha instalado su pista de pádel hace unos meses.

Plaza Mayor y Ayuntamiento de San Miguel del Arroyo Fotografía: Ayuntamiento San Miguel del Arroyo

“Estamos muy contentos con su instalación. Se está usando mucho, pero debemos esperar un año para hacer balance”, asegura José Manuel de Frutos, alcalde de la localidad pucelana, que habla con EL ESPAÑOL de Castilla y León de cómo ha cambiado la vida en el pueblo con la puesta en marcha de esta instalación deportiva.

De promesa electoral a realidad

San Miguel del Arroyo se ubica a unos 35 kilómetros de la capital. Cuenta con todo tipo de servicios. Desde una escuela infantil gratuita para pequeños de entre 0 y 3 años, una escuela infantil, colegio, médico todos los días, también farmacia y diversos bares y restaurantes. Desde hace unos meses también tiene pista de pádel.

“La idea viene de una promesa de nuestro programa electoral. La gente joven nos había dicho que instalásemos una pista de pádel y lo prometido es deuda. Era factible y nos pusimos con ello. Lleva abierta unos seis meses”, asegura el primer edil.

Fue ganar las elecciones en mayo de 2023 y ponerse manos a la obra desde junio de ese año. En julio de 2024 arrancaron las obras y en agosto se finalizaron para instalarse en la zona del frontón, que también tiene pistas de baloncesto y de fútbol sala. Todo, con una inversión de unos “25.000 euros”.

La pista de pádel en San Miguel del Arroyo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Tras barajar diversas opciones apostaron por la instalación de esta pista “homologada para competición” que “ha tenido una acogida bastante buena”.

“En verano la ocupación fue tremenda. En invierno es más complicado porque con el frío apetece algo menos. En estos meses fríos hemos contratado a un monitor para que dé clases”, asegura el regidor.

Más jugar al pádel y menos a la videoconsola

La gente del pueblo está respondiendo en San Miguel del Arroyo. El precio para alquilar las instalaciones y disfrutar de un gran partido es de cuatro euros la hora y media sin luz y cinco con luz.

“El primer objetivo pasaba por cumplir con nuestro programa electoral. El segundo, porque entendemos que el deporte es un lugar de reunión y convivencia para los jóvenes. Les motivamos para salir de casa. Que jueguen al pádel y no a la videoconsola”, asegura José Manuel de Frutos.

Sin lugar a dudas, la nueva pista “da más vida al pueblo” y el primer edil asegura “estar contento” aunque espera a los datos oficiales de reservas que serán oficiales cuando pase un año.

“Además la gente de fuera también viene y se puede tomar un café o una cocacola en el pueblo. Incluso, no sabemos si, en un futuro, tras una primera visita, puede venirse a vivir aquí. Todo el que viene es bien recibido. Eso es muy bueno para el pueblo y nos lo da la pista de pádel”, asegura.

La pista de pádel en la zona deportiva del pueblo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

San Miguel del Arroyo es un municipio que apuesta por el deporte. Cada día, durante cuatro horas, dos para pequeños y dos para adultos, hay actividades en el polideportivo. Se han ampliado los campos, incluidos el de voley playa. El deporte y la cultura son dos agentes dinamizadores indispensables para el lugar.

El problema de la vivienda pese a la ilusión de la pista de pádel

“Con iniciativas como la de la instalación de la pista de pádel dinamizamos el pueblo, pero contamos con el problema fundamental de la vivienda. No hay. Y eso que, por nuestra zona, contamos con trabajo. No podemos asentar población si no hay oferta de vivienda”, señala nuestro entrevistado.

El primer edil insiste en que es un pueblo con todo tipo de servicios, con actividad cultural y deportiva y que cuenta sala de cine certificada. Es un lugar asequible para vivir, pero no se puede porque no hay casas.

“Hemos comprado unos terrenos con el fin de construir. Queremos aumentar el parque de vivienda. Hay proyectos industriales con varias empresas que amplían sus factorías y nuevas que quieren instalarse. Necesitan trabajadores que vivan aquí. Queremos dotarles de vivienda para que eso ocurra”, finaliza José Manuel de Frutos.

Ojalá en breve, tras la gran iniciativa de instalar una pista de pádel que da vida al lugar, pueda decir que San Miguel del Arroyo tiene nuevas viviendas para todo el que quiera asentar su futuro vital allí.