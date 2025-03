Abascal vuelve a Valladolid tras el terremoto de la dimisión de Gallardo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, acudirá el domingo 16 de marzo a la ciudad de Valladolid para mantener un encuentro con simpatizantes y afiliados de la formación, en un momento de transición para la formación en la Comunidad..

Abascal participará en un encuentro y un almuerzo con afiliados y simpatizantes que tendrá lugar en Hotel Lasa Sport, situado en la Carretera de Rueda, número 187, de la ciudad del Pisuerga, a las 13:30 horas del mediodía.

Miriam Chacón ICAL La renovación de procuradores en las Cortes de Castilla y León en tres años: escándalos, dimisiones y fallecimientos

El líder de Vox llega a Castilla y León en un momento convulso para la formación tras la reciente dimisión de su exportavoz en las Cortes, Juan García-Gallardo, que se marchó cargando contra las intromisiones de la dirección.

Cartel del encuentro con Abascal en Valladolid

Abascal respondió asegurando que su partido no tiene baronías, al no contar con estructura autonómica y no creer en el Estado autonómico, y el nuevo portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, hizo hincapié en que el único líder del partido es el dirigente alavés.

El presidente de Vox, pues, reafirmará ese liderazgo entre los militantes y simpatizantes de Valladolid el domingo 16 de marzo.