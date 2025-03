Buxadé: “Feijóo pactaría con Sánchez antes que con Vox, pero la realidad de la calle se impondrá”

Una visita exprés a Valladolid pero fructífera. El jefe de la Delegación de VOX en Bruselas, Jorge Buxadé (Barcelona, 16 de junio de 1975), se desplazó esta semana hasta Castilla y León, donde reunió con representantes del sector de la ganadería, especialmente del porcino, y del sector agrícola y de la industria de la automoción.

En su apretada agenda hace un hueco para atender a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. Se muestra como un buen conocedor de la tierra castellana y leonesa. Habla de la red de comunicaciones “fundamental entre Aranda de Duero y Burgos”, pero también recuerde el pasado glorioso en lo textil de Béjar (Salamanca).

Aterriza en Valladolid en un momento en el que Vox está en la picota por la expulsión de sus dos procuradores críticos con la gestión, que incluso han pedido que se muestren las cuentas, y tras la salida del que fuera faro, Juan García-Gallardo. Sin embargo, Buxadé lo tiene claro. Vox no es partido de nombres ni de barones.

En tierras castellanas, el abogado del Estado, profesor universitario y político español exige “la suspensión inmediata del Pacto Verde y la liberación de la economía española”, pero tiene tiempo para hablar de todo. Política internacional, aranceles, oligarquías, Trump, Alemania, cordones sanitarios y muchos temas más se ponen sobre la mesa en esta entrevista.

P.- Llega a Valladolid, ¿ha tenido que apagar algún fuego?

R.- Para nada, lo que me he encontrado es alegría, sonrisas y muchísimas ganas de trabajar. Aquí ya no hay fuego. Los únicos fuegos son los que se provocan por los fanáticos del clima, que no permiten al ganado ir a los bosques a limpiar.

P.- Eso que dice lo llevó siempre por bandera el que fuera líder autonómico Juan García-Gallardo, incluso en Europa lo dijo. Ha sido azote de ecologistas, de feministas, del mundo woke, de socialistas… ¿qué hizo mal o qué no hizo para no sentirse arropado por el partido?

R.- Es una decisión personal. Él ha dado unas explicaciones que han sido polémicas, y ha generado ahí un eco, sobre todo en las redes sociales. Yo creo que Vox ya fijó la posición, digámoslo así, con José Antonio Fuster, nuestro portavoz nacional, e insisto en algo que repito permanentemente, si miras atrás te conviertes en una estatua de sal. Tenemos que mirar adelante y pensar en nuestros agricultores, nuestros ganaderos, en el sector del automóvil, en los autónomos, etc.

Sobre Gallardo: "Fue una decisión personal. Si miras atrás te conviertes en una estatua de sal. Tenemos que mirar adelante"

P.- Hablas de puerta para dentro con políticos locales y autonómicos de Vox y te dicen que es muy complicado hacer política de este tipo cuando todas las directrices llegan desde Madrid, en concreto desde Bambú.

R.- No, yo creo que no es complicado. Lo voy a explicar. Yo creo que hay muchísimos temas y son nuestros temas. Debo decir que posiblemente una de las campañas más bonitas que ha hecho Vox ha sido el ‘Cuida lo tuyo’ para aquellas elecciones municipales. Porque es lo tuyo, tu barrio, tu pueblo, tu municipio. Y ahí Vox tiene un discurso muy potente, muy real. Es difícil porque cuanto más pequeña es una administración pública hay un mayor control por parte de los que están ahí. Y las castas políticas no solo están en Bruselas, también están en los municipios, en las capitales de provincia. Pero nosotros tenemos un discurso cada vez más elaborado.

P.- Pero ese discurso no vale para las autonomías.

R.- Para las autonomías tenemos un discurso y es que hay que desmontarlas.

P.- ¿Entonces tampoco creemos en barones territoriales?

R.- No, claro que no creemos en barones territoriales. Nunca hemos creído. Ese es el origen de Vox. Cuando algunos hablan de refundar, están hablando de un Vox distinto. Vox es esto. Es una España unida y un partido unido. Es una España sin barones, sin presidentes de comunidades autónomas enfrentando a los de un territorio con los del otro. Lo que queremos para España es lo que queremos para nuestro partido. No vamos a querer una cosa distinta.

El político de Vox durante la entrevista con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León

P.- Los que salen de Vox hablan de oligarquía y de falta de democracia interna.

R.- Pues yo voto cuando hay que votar. Mira, no hay nadie que critique la democracia interna cuando está en una lista electoral y sale elegido. Pero se critica cuando en un proceso electoral tú no sales elegido. Porque los españoles son muy libres de votar a quien les dé la puñetera gana. Y nos parece muy bien. Salvo votar a los partidos separatistas que los ilegalizaríamos. Si no sales elegido, pues no sales elegido.

"No hay nadie que critique la democracia interna de Vox cuando está en una lista electoral”

P.- ¿Qué le parece la condonación de las deudas a las autonomías?

R.- Pues que esta semana tenemos el bulo de la condonación de la deuda. Repartirnos la deuda de los que le han hecho mal a todos los españoles y nos van a subir los impuestos. Lo que hay que hacer es desmontar el Estado de la Autonomía.

P.- Se ha reunido con tres sectores básicos de la economía de Castilla y León como son el ganadero, el de la agricultura y de la automoción, ¿qué le han trasmitido?

R.- Y tres sectores condenados por las políticas de Bruselas. Bruselas es la competente para la política agrícola común, llevan 40 años haciéndolo mal. Y ahora le ha tocado al sector del automóvil desde la llegada de Ursula von der Leyen. Muchos problemas y muchas quejas son muy comunes

Y un problema adicional que tiene Castilla y León, pero que no tiene mucho impacto mediático, es la necesidad de unas mejores comunicaciones, la logística y el transporte. El único reducto de una buena industria que queda en Castilla y León es Burgos y Aranda de Duero. Hemos visto que en el sector del transporte, los costes son brutales para una empresa.

P.- ¿Qué solución se les ofrece?

R.- La solución es muy clara: hay que votar a Vox. Esa es la solución, hay que votar a Vox y hay que votar a los Patriotas por Europa. Porque esas medidas que surgen de Bruselas han sido apoyadas y siguen siendo apoyadas por populares, socialistas y verdes que se mantienen ahí en esa coalición, incluso ahora en el nuevo gobierno de Alemania.

Pero sí que es verdad que lo que nosotros podemos hacer con el grupo de Patriotas, como hemos hecho es pedir la suspensión del Pacto Verde, es perseguir a la comisión con iniciativas, con propuestas que pongan de manifiesto lo caótico y lo mal que funciona Bruselas.

"Para las autonomías tenemos un discurso y es que hay que desmontarlas. Por eso no creemos en los barones territoriales"

P.- ¿Cómo está perjudicando ese Pacto Verde Europeo a Castilla y León?

R.- Yo creo que mucho. Y me han contado cosas como la proliferación de plantas fotovoltaicas en terrenos productivos, en Soria, en Zamora, en Burgos… Esto es perjudicar. Y esto es Bruselas y es el gobierno de aquí, de la Junta de Castilla y León. Colóquese en terrenos improductivos, estériles, que los hay por desgracia en España. En España tenemos mucha tierra productiva, pero Castilla y León es una de esas tierras de España y uno cuando viene desde Madrid o desde cualquier lugar, ve la riqueza y las posibilidades de riqueza que tiene esta tierra, pero necesita a alguien que ya no solo que levante alfombras, sino que levante restricciones, regulaciones, normas, prohibiciones, persecuciones, que dejen a los empresarios trabajar, que dejen a la gente producir, que se pongan los incentivos. Así, Castilla y León volverá a ser grande como en sus mejores tiempos.

" La proliferación de plantas fotovoltaicas en terrenos productivos de Castilla y León es un problema y eso viene del Pacto Verde Europeo"

P.- Me decía antes que la solución pasa por votar a Vox, pero luego están en los Gobiernos y se van. ¿No se siente defraudado su votante? ¿Está condenado a ser siempre oposición?

R.- Ese votante que ha votado a Vox está encantado de que en julio de 2023 constatásemos la ruptura con el Partido Popular. ¿Qué ha sucedido desde julio de 2024 hasta ahora? Pues más inmigración ilegal, más inseguridad, más costes, más violencia en la calle… Nuestro votante sabe que eso es importante. Además, lo dijimos, no engañamos a nadie.

P.- Pero señor Buxadé, ¿no será mejor hacerlo desde dentro y no dar la estampida?

R.- Uno no puede ser cómplice de las políticas erróneas. Y hay cosas que nosotros demostramos en ese año largo, bueno, en Castilla y León más de un año, dos años largos de estar en un gobierno, que sabemos hacer política madura, que cada iniciativa hay que negociarla, hay que pelearla con tus socios de gobierno. Y demostramos una cosa, que es que somos leales. No se podrá decir de Vox que hubo deslealtad en ningún momento. En ningún momento.

Y que no engañamos. Pero cuando el Partido Popular sabe perfectamente que para nosotros eso es una línea roja (la inmigración), porque es la línea roja en Europa y debería ser la línea roja para todos los políticos, y la traspasan, son ellos los que roban. Nosotros somos un partido de gobierno, con vocación de gobierno, y volveremos al gobierno. El PP es la estafa.

P.- ¿Ve en Castilla y León próximas elecciones?

R.- Pregúntele a Mañueco. No tengo ni idea.

P.- ¿Y el candidato que se buscaría sería tipo Pollán o Gallardo?

R.- El mejor.

P.- ¿Qué perfil?

R.- El mejor.

P.- Tiene claro después de los últimos días, y de lo que hablaba de las políticas europeas que Feijóo pactaría antes con el PSOE que con ustedes.

R.- Yo creo que esa tentación en Génova la tienen permanentemente. Y es lo que hizo en julio de 2023, tenderle la mano a toda la campaña electoral del Partido Socialista, y apartarnos, y menospreciarnos, incluso insultarnos desde Extremadura. Y desde Bruselas lo veo muy claro. Es una estrategia evidente del Partido Popular Europeo. En una semana han cerrado coalición con socialistas y liberales en Austria, y con socialistas y verdes en Alemania. Y en Génova siguen lo que dicen.

P.- Sin embargo, usted decía el otro día en las redes sociales que el cordón sanitario contra los partidos patriotas se había acabado.

R.- Sí, el pueblo ha acabado con el cordón sanitario. Cuando a un partido como Alternativa por Alemania le votan uno de cada cinco alemanes, en toda Alemania, y dos de cada cinco en la Alemania del Este, el pueblo ha dicho que no quiere cordones sanitarios. Y por tanto, cuando los políticos hacen cordones sanitarios, están yendo contra el pueblo. Esa ruptura de los políticos y los votantes vía engaño. Merz, el candidato popular alemán, se pasa la campaña diciendo que vamos a cerrar las fronteras y vamos a hacer un muro infranqueable. No tardó ni 24 horas en decir que tiene que pactar con los socialistas y con los verdes.

Y esto es lo que hace el Partido Popular español, también. En la campaña de las europeas hace, no llega ni a un año, a todos los castellanos y a los leoneses les dijeron que el Partido Popular no permitirá la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza. A la semana siguiente de las elecciones europeas estaba aprobada la Ley de Restauración de la Naturaleza con los votos del Partido Popular. Es una puñetera estafa, es un engaño permanente.

P.- Un mes después de la toma de posesión de Trump como presidente de Estados Unidos, ¿cómo valora sus primeras medidas y qué contestaría a las críticas a sus políticas arancelarias?

R.- Trump no engaña, lo que dijo en campaña lo hace, y esto en política tenemos que destacarlo y ponerlo en valor porque los políticos europeos se caracterizan por engañar a la gente. Todo lo que está haciendo dijo que lo haría. Valoro extraordinariamente bien el recorte del USAID, es decir, acabar con los miles de millones de dólares para organizaciones y agencias internacionales sin control alguno y para cosas que a un tipo de Wisconsin no le interesan ni quiere que su dinero se gaste en eso. Cuando nosotros lleguemos y levantemos también las alfombras pasará lo mismo, no le gustará a un tipo de Aranda de Duero que se estén gastando cientos de millones en financiar las políticas LGTBI en Namibia o en Marruecos.

"Trump no engaña, lo que dijo en campaña lo hace, y esto en política tenemos que destacarlo porque en Europa todo es engaño"

Valoro muy bien la destrucción de la ideología woke, la libertad de opinión en las redes sociales, es muy bueno que haya afrontado la posibilidad de conseguir un acuerdo entre Rusia y Ucrania para conseguir la paz, lo mismo en el conflicto de Oriente Medio, y solo una cosa: ojalá no lleguen los aranceles. Pero esta mañana, con los agricultores y ganaderos que yo he hablado, ninguno me ha preguntado por los aranceles, todos me han preguntado por la Ley de Restauración de la Naturaleza, por la reforma de la PAC, por la directiva de emisiones contaminantes que dice que es lo mismo tener una industria química que 50 vacas pastando, y esto todo es Bruselas. Los que prohíben pescar a pescadores españoles en el Mediterráneo y financian a Marruecos todas sus inversiones verdes, eso es Bruselas.

P.- ¿Qué le pareció el discurso del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, en la Conferencia de Seguridad de Múnich?, ¿coincide en que Europa ha perdido sus valores?

R.- Soberbio, lo comparto al 100%, palabra por palabra, no lo podía haber dicho mejor. Es verdad que Europa se ha traicionado. Yo escribí un libro que se llama ‘Soberanía’ que gira en torno a esto, sobre que Europa se ha traicionado a sí misma. Europa violenta el derecho a la vida, la libertad religiosa, de cátedra, de expresión, de opinión y de pensamiento.

P.- ¿Cree que España llega tarde?

R.- No, nunca se va tarde, aunque es verdad que hemos perdido mucho tiempo, pero todo se puede recuperar. Se pueden recuperar las empresas, las familias, la seguridad en las calles. Por ejemplo, Béjar fue un emporio industrial en el siglo XIX y venía de la pobreza absoluta, claro que se puede levantar, las sociedades están vivas, pero hay que ponerle ganas y tomar las iniciativas correctas.

P.- ¿Está de acuerdo con la iniciativa de Estados Unidos y Rusia de negociar el fin de la guerra de Ucrania sin involucrar a Kiev ni a la UE?

R.- Zelenski está involucrado, se ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos con respecto a las tierras raras y parece ser que va a ir al Despacho Oval la semana que viene. Está informado. Con respecto a la Unión Europea, es que somos irrelevantes, nos han hecho irrelevantes el PP europeo de Von Der Leyen y los socialistas de Sánchez. No pintamos nada porque vamos a las reuniones a decir que los tapones de las botellas de plástico no pueden soltarse de la botella, ese es nuestro discurso. Von Der Leyen defiende la civilización que prohíbe matar al lobo pero cuando su poni es atacado entonces hay que darle una vuelta a la normativa, esto es lo que estamos defendiendo.

"No pintamos nada en el mundo porque Europa va a las reuniones a decir que los tapones de plástico no pueden soltarse de la botella"

O que no puedes rezar delante de una clínica abortista o decir determinadas cosas en las redes sociales, lo que dijo J.D. Vance, es que es verdad, por eso causó tanto escándalo. Si hubiera sido mentira no hubiera producido ningún escándalo, produce escándalo en los medios y en los políticos porque de repente ven al vicepresidente de Estados Unidos diciéndoles a la cara lo que ellos saben.

P.- ¿Y cómo valora el anuncio de Sánchez de que España enviará 1.000 millones de euros en ayuda militar a Ucrania?

R.- Sánchez se ha gastado 9.000 millones en comprar gas ruso. Es un caradura que además toma decisiones sin pasar por el Congreso de los Diputados, que va allí solo para hacerse la foto para presumir de que envía 1.000 millones a Ucrania mientras manda otros 2.000 millones a Rusia para comprarle el gas.

"El pueblo europeo ha dicho que no quiere cordones sanitarios y en España tampoco”

P.- ¿Qué valoración hace de los resultados de las elecciones alemanas del pasado domingo?

R.- Desde el punto de vista de Europa es una mala noticia que se conforme esa coalición entre populares, socialistas y verdes, porque además aboca a un fracaso de ese Gobierno. Ese Gobierno va a fracasar seguro y habrá elecciones otra vez dentro de pocos años, no van a agotar la legislatura. La UE depende tanto de Alemania que la transitoriedad de Alemania se va a trasladar a Bruselas. El PP europeo ha tenido la oportunidad de pactar con Alternativa para Alemania y dar un giro de verdad y total a la política europea.

En cuanto a AfD lo valoro muy bien, es una gran victoria de Alice Weidel y mi deseo de que se consolide como una auténtica líder en Alemania porque es importante que haya un partido patriota, soberanista y reformista en la primera nación de Europa en términos económicos.

Jorge Buxadé junto a David Hierro, portavoz del GP Vox en las Cortes

P.- ¿Considera necesaria la conformación de un gran grupo soberanista en el Parlamento Europeo que una a Patriots, Conservadores y Reformistas y Europa de las Naciones Soberanas?

R.- Lo importante es que colaboremos como estamos haciendo y cada vez lo estamos haciendo más y mejor. A mí me encantaría tener a Giorgia Meloni y a Alice Weidel sentadas con nosotros, pero en tanto que no sea así lo importante es que colaboremos juntos.

P.- Lo trasladamos a España. ¿Es consciente el PP o Feijóo que o es con Vox o no van a gobernar nunca en España?

R.- Es una pregunta para Feijóo. Yo creo que lo importante es que los españoles se lo hagan ver. Y se lo hacen ver cada vez que Santiago (Abascal) sale a la calle, como el otro día en Murcia, 1.500 personas en un restaurante y pagando, y cada uno el cubierto. Ellos no quieren ver una realidad, pero la realidad se impone.

Y por tanto nuestro trabajo es crecer mucho para que cuando llegue ese momento, que llegará. Vox será el primer partido, el partido más votado y seremos lo suficientemente inteligentes para comprobar que el mejor gobierno de España.