Gallardo viaja al Washington de Trump para inspirarse en su lucha contra el aborto: "Distinto escenario, mismos principios"

El exvicepresidente de la Junta y exportavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha reaparecido este martes con un vídeo en su cuenta personal de la red social X grabado desde Washington D.C., la capital de los Estados Unidos, a donde ha viajado para formarse en la lucha contra el aborto y la ideología de género.

Gallardo advirtió tras su dimisión como portavoz del grupo parlamentario, el pasado 3 de febrero, que continuará aportando con su granito de arena a la causa de Vox y a algunos de sus principales caballos de batalla políticos, como la lucha contra la inmigración masiva, por el derecho a la vida y las políticas de natalidad, entre otros.

Leticia Pérez ICAL Los díscolos de Vox retan a Abascal a que vaya a las Cortes a desmentirles y tildan al grupo parlamentario de "absolutista"

El exportavoz de Vox continúa, pues, al pie del cañón, a pesar de haber regeresado a su actividad profesional privada como abogado, y no ha dejado de lado su implicación en causas sociales y políticas. En esta ocasión, ha visitado los Estados Unidos de Donald Trump, uno de sus principales referentes políticos internacionales.

En concreto, Gallardo ha participado en unas jornadas de trabajo de The Heritage Foundation, una organización conservadora estadounidense creada en 1973 y vinculada al Partido Republicano, sobre familia, natalidad, derecho a la vida, matrimonio, la ideología de género o la gestión subrogada.

"Son algunos de los temas que más me han interesado y más me han ocupado en mi vida política. Ha cambiado el escenario pero no han cambiado los principios y espero seguir contribuyendo a la causa con mi humilde aportación y con mi pequeño granito de arena", ha señalado en el vídeo.

Niega una "agresión" a Vox

Gallardo, además, ha respondido a negado que su viaje a Estados Unidos pueda interpretarse como un ataque a Vox y ha insistido en que sigue apoyando a la formación y que continúa comprometido con sus principios, como, a su juicio, demuestra su participación en la jornada de The Heritage Foundation.

"Al dimitir dije que seguiría apoyando a Vox y eso estoy haciendo. Me he pagado unos vuelos a EEUU y he venido dos días para conocer qué estrategias y políticas provida y profamilia están teniendo éxito en el mundo. Quien vea esto como una agresión a Vox, que se lo haga mirar", ha concretado en una publicación en X.