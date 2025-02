El joven diseñador que triunfa desde un pueblo de Valladolid: "La moda es mi pasión"

Álvaro Lucas, más conocido como Baro Lucas, vive, posiblemente, su mejor momento dentro del mundo de la moda. Lleva desde 2011 metido de lleno en lo que al diseño se refiere, pero no fue hasta octubre de 2021 cuando abrió su atelier en la localidad vallisoletana de Tordesillas.

La pasada semana, el vallisoletano, que no encuentra su techo y que ha vestido a grandes famosos de la talla de Carmen Lomana, Estefanía Luyk, o Jaydy Michel, entre otras, debutaba en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y no dejaba indiferente a nadie por su forma de entender la moda.

Baro presentaba una colección con la que quería rendir homenaje a la tierra y a sus raíces con su colección ‘Aeterna’ en la que se convertía en toda una declaración de amor a la austera belleza de los paisajes castellanos, a la sobriedad de sus castillos y a los inviernos en Tordesillas, su tierra natal.

Con ello logró dar forma a un paisaje en el que se juntaba moda, naturaleza y paisaje en una colección en la que destaca la reinterpretación de la sastrería tradicional con cortes limpios, detalles inesperados y todo inspirado en nuestra Comunidad.

“Este debut ha sido un sueño hecho realidad”, confiesa nuestro entrevistado a EL ESPAÑOL de Castilla y León antes de conocer muchos secretos más de un diseñador que apunta muy alto.

El diseñador vallisoletano, Baro Lucas Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Una infancia “feliz” y la ayuda de su familia y amigos

“Me considero una persona muy inquieta y creativa, pero me conformo con muy poco. Ahora estoy feliz y satisfecho de haber debutado en Madrid y voy a tope mirando al futuro. Con muchas ganas”, asegura Baro Lucas.

Nuestro entrevistado nació en Valladolid, pero lleva toda la vida den Tordesillas, el lugar en el que está su familia y donde tiene su atelier desde el que trabaja cada día, cuando los viajes se lo permiten, en la calle Santa María 17.

“La infancia la recuerdo de una forma muy bonita. Me encantó con mi familia y mis amigos que conservo a día de hoy desde la guardería. Soy una persona sorda y gracias a ellos he aprendido a leer y hablar bien. Nunca me han dejado de lado y han sido una gran ayuda para mí”, confiesa.

Cuando era pequeño le gustaba pintar. Era muy de manualidades. A medida que el tiempo avanzaba y que nuestro protagonista crecía, se empezó a interesar por el mundo de la moda.

“Tenía que ir al logopeda a Valladolid. En la ciudad me llamaban mucho la atención los escaparates y los grandes estilismos de la calle Santiago. Cuando te falla un sentido, como a mí el oído, al final se desarrollan más el tacto y la vista y es algo que me ayuda mucho como diseñador”, explica.

La moda, su pasión

Hablar con Baro Lucas es poner por las nubes, y no puede ser para menos, su casa, Tordesillas. “Con buena gente, con rica cultura, buena gastronomía y con su riqueza histórica representada en Juana la Loca. Para mi es un lugar fantástico”, afirma.

Su pasión por el mundo de la moda comienza cuando su padre le regaló un ordenador. En la adolescencia navegaba, veía diferentes publicaciones, compraba revistas y comenzó a estudiar.

Baro Lucas trabajando Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

En concreto fue el Grado de Patronaje y Diseño de Moda en el 2011. Ahí aprendió a coser, a realizar acabados, a apostar por el buen patrón hasta que en el año 2021 su sueño se cumplió y abrió el atelier en su Tordesillas querida.

“Para mí la moda es todo. Es mi pasión. Mi lema es la sencillez. Me gusta mucho un vestido perfecto, limpio, sencillo, pero con un toque de arquitectura. Disfruto muchísimo, en cada momento e instante de mi profesión”, explica Baro Lucas.

Esa pasión y gusto por su trabajo se nota.

Un debut soñado

“Esta semana he conseguido debutar en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Es un sueño hecho realidad. Ha sido muy intenso. Buscaba plasmar los paisajes castellanos con un toque de locura, pensando en Juana La Loca, para hacer disfrutar a los demás”, apunta.

Baro Lucas nos explica que esta temporada “se van a llevar los trajes de sastrería” y, también, “un buen abrigo como los que presentó en Madrid”. Toca hacerle caso para estar e ir a la moda. Y recuerda que cuenta con un showroom y punto de venta en la capital de España llamado Valyty Place.

Colección de Baro Lucas en la Madrid Fashion Week Fotografía: Juan Lázaro / ICAL

“En cuanto al futuro lo veo de forma muy positiva. Voy a seguir trabajando y luchando diariamente. Pico y pala, como yo digo. Mi objetivo pasa por seguir presentando colecciones en Madrid y continuar expandiendo mi firma por el mundo. Quiero agradecer a mi equipo y marido todo el apoyo. Si ellos nada sería posible”, finaliza.

Un joven que no tiene techo y que quiere seguir triunfando desde Tordesillas.