Una famosa discoteca de Valladolid cierra sus puertas y el dueño pone el local en venta: "Es el momento de jubilarme"

Decir adiós a un club nocturno que ha visto crecer a generaciones de vallisoletanos no siempre es fácil. Un lugar de reunión, del que todo el mundo habla, al que todos acudían cuando llegaba el fin de semana y que está a punto de bajar la persiana para siempre.

Ubicado en la Calle Paraíso, la discoteca Grisú ha marcado un antes y un después en el ocio nocturno. Ha hecho grandes fiestas, ha tenido sus plantas a rebosar de ambiente y jóvenes con ganas de pasarlo bien.

Pero a todo el mundo le termina llegando su momento. Julio César Rodríguez, dueño del establecimiento, tiene que decir adiós para dar la bienvenida a la jubilación. "Este año cumplo los 65 y no quiero alargarlo", admite en declaraciones a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

Lo cierto es que el local lleva un año cerrado, a medias, y es que solo se dedica a eventos privados o fiestas, por ejemplo, de cumpleaños. Las fiestas, barras libres y el local con el aforo completo hace ya algún tiempo que se dejó de ver.

Después de tantos años de diversión a la noche pucelana, Julio quiere venderlo y desvincularse completamente de él. "No busco alquilarlo o traspasarlo. Es cierto que ha venido mucha gente a preguntar, pero no es mi intención. Prefiero venderlo más barato", asegura.

Tiene un precio de 680.322 euros, aunque todo es negociable, ya que le gustaría poder venderlo antes de cumplir los 65 años para no tener que depender más del local.

"No me gustaría tener que cerrar del todo porque los locales se devalúan, pero no voy a alargarlo, quiero venderlo y jubilarme", sostiene.

Mientras encuentra comprador, continuará haciendo algún evento, "hasta que el cuerpo aguante", pero sin prolongarlo demasiado tiempo y con la confianza de que encontrará a la persona perfecta.

Un negocio con muchas posibilidades que cuenta con tres plantas y que ha sido un referente de la noche vallisoletana. Ahora, busca un nuevo dueño para seguir dando diversión a los jóvenes y marcar el inicio de una nueva generación.