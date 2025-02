Terelu Campos confiesa sus miedos ante el nuevo proyecto que iniciará en Valladolid: "Me haría un Montoya"

Primero Irma Soriano y Rosa Benito, después Rozalén y ahora... Terelu Campos. Cada vez son más los rostros conocidos que, sin ser actores ni actrices, deciden adentrarse en el mundo de la interpretación y, en concreto, del teatro.

La hija de la mítica periodista María Teresa Campos ha sido una de las últimas en sumarse a esta nueva aventura con la que, sin duda, va a escribir un nuevo capítulo en su carrera profesional.

En su aparente intento de reinventarse y tras muchas propuestas infructuosas, la presentadora y excolaboradora de Sálvame ha decidido apostar por el teatro, pero sin dejar en un segundo plano su trabajo en la televisión, la que siempre ha sido su profesión.

De este modo, la madre de la también televisiva Alejandra Rubio está a punto de debutar como actriz teatral. Lo hará de manera oficial con Santa Lola, una comedia de César Lucendo producida por Dibildos Producciones, la productora de su gran amiga Lara Dibildos.

Y es que, el estreno de este proyecto será en Valladolid, concretamente, el sábado 26 de abril, cuando está agendada la primera función para las 20:30 horas en el Teatro Zorrilla.

Terelu Campos, en medio de César Lucendo y Lara Dibildos durante la presentación de 'Santa Lola'. Gtres

Así, Terelu Campos cambia los platós por los escenarios para adentrarse en una nueva aventura laboral que nada tiene que ver con todo lo hecho hasta la fecha.

Si bien es cierto que anteriormente ya la hemos podido ver actuando en la pequeña pantalla para la serie Paquita Salas y recientemente en el cine con la película ¿Quién es quién?.

No obstante, Santa Lola supone su estreno como actriz teatral, de ahí que afronte esta experiencia con "el mayor de los respetos, la mayor de la humildad, un miedo terrorífico e intentando no defraudar". "Ese es mi único objetivo", ha confesado en declaraciones a este periódico.

En este sentido, la presentadora ha querido pronunciarse y defenderse de las críticas recibidas por dar el salto a la interpretación por parte de muchos que han llegado a hablar hasta de intrusismo.

Ella confiesa que acepta todo "desde el respeto" y que incluso comprende que este nuevo paso laboral pueda molestar a "personas que han estudiado para esto, para las que la interpretación es su modo de vida y que puedan estar sin trabajo", porque es consciente de que "no es fácil vivir de la interpretación".

"Merecen todos mis respetos", asegura. Sin embargo, sí afirma que ella "nunca" ha llamado "intruso a ningún actor por trabajar en televisión", ya sea presentando, colaborando o participando en un programa, concurso o reality.

"Porque me parece que estamos en una profesión en la que uno puede probar si vale o no", añade.

No obstante, para tranquilidad de sus 'haters', Terelu avanza que no cree que pueda tener un futuro en el mundo del teatro y que "ahora mismo mi trabajo principal sigue siendo la televisión".

Polémicas aparte, la presentadora confiesa que lo más complicado de este reto ha sido "aprenderme un libreto de más de 80 páginas con el poco tiempo que yo tengo".

Y es que la obra llamó a su puerta de manera totalmente inesperada. "Me llamó un día Lara y me dijo que si podíamos vernos, que quería comentarme algo. Vino a mi casa y me comentó lo de la obra".

Entonces, asegura que ella se quedó "un poquito en shock". Sin embargo, aceptó, aunque, según reconoce, "ha sido todo tan rápido, que me está resultando difícil digerir por qué he dicho que sí".

De hecho, "todavía no sé qué es lo que me llevó a hacerlo", confiesa. En cualquier caso, no quiere planteárselo mucho "porque si no echaría a correr".

"Me haría un Montoya", bromea haciendo alusión al concursante de la Isla de las Tentaciones que fue a buscar a su novia a la carrera, a sabiendas de que se estaba saltando las normas del programa.

Terelu Campos previo a su charla con los medios de comunicación sobre su debut en el teatro. Gtres

En conversaciones con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, Terelu también ha expresado que estrenar en Valladolid le supone tanto "miedo" como "pavor y pánico".

"Porque yo pienso en el Teatro Zorrilla de Valladolid y la primera imagen que se me viene es la de Concha Velasco, con la que siempre he tenido una relación maravillosa y la sigo teniendo con su hijo Manuel, que me mandó un mensaje ayer preciosísimo", revela.

Asimismo, la hija de María Teresa Campos ha destapado su desconocida relación con Valladolid y con Castilla y León en su conjunto.

Desvela que en la Comunidad tiene "muy buenos amigos" y que esto le ha permitido "vivir mucho" en provincias como Palencia y Burgos, además de en la ciudad del Pisuerga.

'Santa Lola'

Santa Lola narra la historia de mujer (Terelu Campos) que pierde la vida durante su despedida de soltera y de repente se encuentra "con una resaca enorme y completamente desorientada" a las puertas del cielo junto a San Pedro, sin saber que ha fallecido.

Una comedia que la recién estrenada actriz define como "muy divertida", cuyas entradas para la función de Valladolid ya están a la venta por un precio de 21,60 euros, y con la que espera que el público "se lo pase bien". "Para mí ese es el mayor premio", ha apuntado.