Vallsur se convierte en una galería de arte digital: una exposición exclusiva de cinco reconocidos artistas

Vallsur se convierte estos días en una increíble sala de exposiciones de arte digital, una nueva forma de poder disfrutar de una experiencia cultural más allá de las galerías. Será hasta el 15 de abril cuando los ciudadanos y turistas podrán visitar la muestra 'Nescience or the state of not knowing'.

Estas imágenes se proyectarán de manera continua en las pantallas gigantes de la zona de La Chismería. La exposición muestra el trabajo de los ganadores del IV Certamen Internacional de Arte Digital SMTH + MMMAD.

Los artistas son: Annan Shao (China), Andrea Mikyska (República Checa), Felina Hernández del Barrio (España), Sybil Montet (Francia) y Thinh Truong (Vietnam). Unas obras que fueron seleccionadas por un jurado de expertos.

Felina Hernández del Barrio es la única española ganadora del certamen y expone su obra en Vallsur. La artista afirma que es "un placer tener la oportunidad de integrar piezas de arte digital en espacios públicos".

De este modo, Vallsur ofrece una nueva forma de acercar el mundo del arte a las persona. La gerente de Vallsur, Carolina Castro, explica que se trata de una exposición "muy exclusiva" y que es una "nueva forma para que la gente interactúe con el arte".

Con su obra ‘Yearn’, la artista Felina Hernández del Barrio, representa “una colección abstracta en la que exploro una relación sentimental con un personaje generado por la inteligencia artificial".

La pieza confronta las dimensiones "luminosas y sombrías del deseo, dando forma a cuerpos y presencias digitales. Mi enfoque se centra en entender el amor afectuoso como una máquina: una lógica infinita que surge en respuesta al vacío emocional, una fabricación digital que contrasta con la soledad física”.

"El proceso de elaboración ha sido un proceso híbrido y multidisciplinar. Casi todas mis obras nacen a partir de escritos y pensamientos variados. Primero surgen las imágenes y después comienza la integración de inteligencia artificial para dar vida a esas escenas”, apunta.

Aunque el arte digital es diferente del producido con medios más tradicionales, la artista destaca “que su esencia sigue siendo la misma: generar una reacción en quien lo observa”.

“Ya sea mediante nuevas técnicas o a través de un lienzo de hace 300 años, el objetivo es el mismo. Como diferencia a destacar, creo que el arte digital ofrece una mirada única hacia el futuro. El arte digital nos da la oportunidad de experimentar nuevas sensaciones a través de herramientas innovadoras”.

Bajo el tema ‘Nescience or the state of not knowing’, las cinco obras de arte digital buscan analizar los límites de la propia tecnología, creando nuevos escenarios, narrativas o mitologías.

En la exposición se podrá admirar también la obra ‘Reptile Café’ de la artista Annan Shao (China), que explora la conexión entre los comportamientos instintivos humanos; la obra ‘Second Body’ de Andrea Mikyska (República Checa), que examina el mar como un espacio primordial de transformación y renacimiento.

La obra ‘Geomancy’ de Sybil Montet (Francia), que utiliza inteligencia artificial y datos meteorológicos en tiempo real para explorar la relación entre la humanidad, la tecnología y los sistemas naturales de la Tierra; la obra ‘The Horse’ de Thinh Truong (Vietnam), donde la esencia de un caballo trasciende para transformarse en especies híbridas; así como la mencionada obra ‘Yearn’, de la artista española Felina Hernández del Barrio