"No viven de la nueva estación, sino del soterramiento": Carnero defiende a los vecinos de Delicias, Pajarillos y Pilarica

Era una noticia anunciada a bombo y platillo por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y en la mañana de este lunes, 17 de febrero, ha dado todos los detalles sobre el proyecto de la nueva estación de trenes Valladolid-Campo Grande.

El Consejo de Ministros aprobará mañana la autorización para la licitación de una obra que cuenta con un presupuesto base de 253 millones, IVA incluido, y con un plazo de ejecución “compatible” con la actividad ferroviaria, de aproximadamente 44 meses. Se espera que las obras arranquen en otoño (septiembre-octubre) de este 2025.

Óscar Puente ha desvelado los detalles de la nueva estación que va a contar con una “piel” o “membrana” textil que va a recubrir este edificio, para permitir la entrada de la luz.

Después de la pomposa presentación, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que aceptaba la invitación del ministro y ha acudido a conocer los detalles de la nueva estación de trenes, ha dado su valoración sobre la misma.

“Pienso que la ciudad podría haber tenido un conocimiento previo y compartido. Es un proyecto de ciudad. Se ha aludido al diálogo con la ciudad y tendría que haber venido antes de la presentación. Cualquier inversión bienvenida es”, ha asegurado el alcalde de Valladolid.

Carnero ha sido claro añadiendo que la nueva estación de trenes “no resuelve el problema de ciudad” porque “sigue existiendo una barrera social, económica y medioambiental” en la ciudad de Valladolid.

“Con esta inversión se podría haber acometido parte del soterramiento. Esto sí es hacer historia en la ciudad. El problema es el de integrar a los 92.000 vecinos de Delicias, Pajarillos y Pilarica que no están integrados. No viven de la nueva estación sino del soterramiento. El problema de integración de estos 92.000 vecinos, sigue”, ha recalcado.

Insistencia en el soterramiento

La presentación de Puente de su nueva estación de trenes, no acaba con la idea de Carnero del soterramiento. “¿Por qué en otras ciudades sí que se acomete y los vallisoletanos se tienen que conformar con menos?”, se ha preguntado, haciendo alusión a las palabras del ministro.

“Seguiré luchando por el soterramiento como hasta ahora. Es el mejor proyecto desde el punto de vista social para Valladolid y la ciudad lo merece. El soterramiento es un ejercicio de voluntad política”, ha afirmado ante los medios el primer edil.

Con independencia de la “estación supermoderna” el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, formado por PP y Vox “continuará luchando para soterrar las vías del tren”.

“No me disgusta”

“Tengo un conocimiento provisional del proyecto de la estación. Me parece bien, pero la prioridad es soterrar la vía. No me disgusta, pero los ciclistas y peatones deben ir por arriba y no por abajo”, ha defendido Carnero.

La nueva estación de trenes “no malogra el proyecto de soterramiento”. “Malo sería que se construyera a sabiendas de que no se puede abordar el soterramiento de las vías del tren”, ha añadido el regidor.

“De la estación de tren no viven los vecinos de Delicias, Pilarica y Pajarillos, viven del soterramiento”, ha finalizado.

"Falta de transparencia y participación ciudadana"

Los miembros de la dirección de la Plataforma Soterramiento Ferrocarril Valladolid han aprovechado la visita de Puente a Valladolid y la presentación de la nueva estación para concentrarse a las puertas de la Agencia Tributaria de la ciudad en la que se ha expuesto el proyecto.

Allí, con pancartas, carteles, pitos y megáfonos, han reclamado "un proyecto integral que contemple el soterramiento y una estación soterrada, y no una estación en superficie que sigue manteniendo el muro de la vergüenza que divide la ciudad y segrega a más de 90.000 ciudadanos", han expresado.

Así, el presidente de la Plataforma Población Trabajo, Alfonso Peña, ha aprovechado la ocasión para denunciar "una vez más, la falta de transparencia y participación ciudadana que está imponiendo en su ciudad el ministro Óscar Puente".

Sobre él ha asegurado que "está tratando de castigar a lo ciudadanos diciendo no al soterramiento por tratar de justificar su fracaso político como alcalde".

Del mismo modo, Peña se ha sumado a las palabras de Carnero al criticar que haya dinero para una nueva estación de tren, "cuando hasta ahora el argumento principal era que el soterramiento no era posible por razones técnicas y económicas".

"Creo que todos esos recursos que se van a gastar en la nueva estación se podrían dedicar a soterrar las vías, que es lo que realmente transformaría el desarrollo de la ciudad", ha expresado.

En este sentido, Peña ha afirmado que con el dinero que va a costar la estación de tren "se podría soterrar aproximadamente el 60% del trazado urbano de las vías del ferrocarril en la ciudad".

Miembros de la dirección de la Plataforma Soterramiento Ferrocarril Valladolid

Asimismo, ha criticado que Puente haya presentado el proyecto de la nueva estación en la sede de la Agencia Tributaria de la ciudad en lugar de hacerlo "en los barrios de la zona este".

Concretamente, "en cualquiera de los centros cívicos de Delicias, Pajarillos o Pilarica", por ser allí donde se encuentran "los vecinos más afectados por el tema de la brecha ferroviaria".

En esta línea, Peña se ha vuelto a denunciar que sin soterramiento en estas zonas seguirá existiendo un muro "que nos separa y nos margina de los servicios y equipamientos públicos de la ciudad".

"Porque por mucho que hagan una estación muy bonita, bella y grande, el muro no va a desaparecer", ha afirmado.

Por todo ello, exigen que "se dé participación a los ciudadanos y se les permita opinar y recuperar el proyecto del soterramiento que en su día nos fue usurpado", al tiempo que reclaman al Gobierno municipal que "sea más firme del soterramiento".

"Si de verdad apuesta porque el soterramiento sea una realidad en la ciudad, tiene que dar un paso adelante, ser más claro en sus manifestaciones y no conformarse con apostar por el soterramiento, pero sin dar muestras claras y fehacientes de que es así", ha expresado Peña.

"Y recordarle a Óscar Puente que los ministros pasan, pero los ministerios permanecen, que en alguna ocasión seguramente las vías se soterrarán porque primará el sentido común y que no se puede gobernar desde la soberbia y la vanidad", ha concluido.