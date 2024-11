La empresa de un pueblo vallisoletano que sortea un cochinillo para celebrar la Navidad más sabrosa

Villabrágima es una de las principales localidades de Tierra de Campos. Se cree que es la antigua ‘Villa Máxima’ de los romanos. Su Plaza Mayor es digna de ser visitada. Completamente peatonal, conserva un sabor tradicionalmente castellano con los típicos soportes adintelados.

Cuenta con una puerta medieval de piedra con arco de medio punto y con una bella torre con campanas que se ubica a la entrada de una recta del municipio.

En esta localidad pucelana, que cuenta en la actualidad y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), con una población de 1.034 habitantes, se ubica la empresa Ganados Salvador El Rayo, situada en la Plaza de San Gines 3, dedicada a la compra-venta de ganado ovino y porcino y al transporte de ovino, porcino y vacuno.

Adrián Fernández Herrero, de 30 años y que pasa por ser la cuarta generación de un negocio familiar, cuenta a EL ESPAÑOL de Castilla y León los detalles de una curiosa iniciativa que ha puesto en marcha la empresa, la de sortear un cochinillo esta Navidad.

Una empresa histórica

“Me considero una persona trabajadora. Sí creo en algo, voy a por ello. Me gusta esforzarme y trabajar día a día para conseguir las metas que me propongo. Tengo muchas ganas de comerme el mundo”, asegura con mucha confianza, nuestro entrevistado.

Adrián Fernández lleva toda la vida viviendo en Villabrágima. Recuerda, con mucho cariño, su infancia. Cuando se iba a jugar al parque con sus amigos, cuando los días, y también las noches, se pasaban en la calle.

El negocio Ganados Salvador El Rayo ha ido pasando de generación en generación. “Somos una empresa que tenemos más de 100 años de trayectoria ”, afirma nuestro protagonista.

“Mi abuelo solo trabajaba con porcino, pero hace 22 años, mi padre se inició también en el mercado del ovino y ahora nos hemos adentrado en un nuevo sector que es la compra del lechazo recién nacido, el cual está teniendo muy buena acogida entre los ganaderos”.

Una empresa que se dedica a comprar el ganado a los profesionales del campo, yendo con sus camiones a las diferentes explotaciones. Desde allí recogen y transportan los animales al matadero para su posterior venta.

Sorteo del cochinillo

La idea del sorteo

La Navidad es una de las épocas fuertes para el negocio. Esta empresa cuenta con tres mujeres en la oficina, una de ellas es la hermana de nuestro entrevistado, Lorena Fernández Herrero, un chico que se encarga de lavar y desinfectar todos los días los camiones para que todo esté impoluto y siete camioneros, entre los que se encuentra Adrián y su padre, Salvador Fernández. En total, son cerca de 14 empleados en la plantilla.

“La idea surge cuando me propusieron adentrarme en el mundo de las redes sociales que, sinceramente, a mí no me convencía. Fue por iniciativa de los propios ganaderos. Ellos me dijeron que abriera una cuenta de Instagram para que la gente viera cómo trabajamos”, nos explica.

Sobre el sorteo del cochinillo es para “tener un detalle con la gente que nos sigue” y “para que nos perdonen por darles las chapa con todas nuestras publicaciones”, asegura Adrián, entre risas.

Todo para recibir un regalo único en unas épocas señaladas. Nunca está de más que alguien te regale un cochinillo, aunque como apunta el joven “el buen comedor no espera a la Navidad y disfruta de la mejor carne de Castilla y León durante todo el año”.

El sueño de conseguir un cochinillo

Hace menos de una semana, la empresa colgaba en Instagram la idea del sorteo. Para optar al cochinillo hay que dar like a la publicación que les adjuntamos a continuación, mencionar a dos amigos en los comentarios, seguir la cuenta y compartir la publicación en tus stories.

“Estamos muy contentos por la acogida que ha tenido nuestra iniciativa.Son cientos las personas que ya se han apuntado al sorteo. Deseamos a todos que tengan mucha suerte y al que le toque, que disfrute del cochillo”, finaliza Adrián. El sorteo será el próximo 16 de diciembre.

Mucha suerte a todos en una gran iniciativa que llega desde este pequeño pueblo de la provincia de Valladolid.