El doctor que cuidaba de Sabonis

Ya no se ve al doctor Javier Alonso en Pisuerga en los partidos que el Real Valladolid Baloncesto disputa en casa, esta temporada. Todo después de que tras 40 años siendo médico oficial del club haya tomado la decisión de su puesto tras años y años de duro trabajo.

Nuestro entrevistado entró en el Club Baloncesto Valladolid allá por el año 1984, cuando Mario Pesquera era el técnico. Ya había meditado marcharse tiempo atrás, pero decidió quedarse, hasta esta temporada, con Paco García.

Nacido en Valladolid y a sus 66 años, charlamos con él para hacer un repaso por todos estos años en los que los buenos recuerdos ganan a los malos.

Un amante de Valladolid

“Me defino como una persona normal. Muy amante de la familia. Me encanta el deporte y, en especial, el baloncesto. He jugado, de forma amateur, he entrenado, arbitrado en la competición universitaria y he sido médico del equipo profesional”, nos cuenta Javier.

Nuestro protagonista es un vallisoletano de pro. Ama su ciudad como se deja entrever cuando habla de ella. Sin embargo, afirma que eso “no significa que tenga animadversión al resto de las ciudades castellanas”.

“Me gustan todas y cada una de las ciudades de nuestra Comunidad, aunque mi preferida, como no podía ser de otra manera, es Valladolid. Es la ciudad en la que he nacido, estudiado, en la que me he divertido, me he casado… vivo por ella. Valladolid me lo ha dado todo”, añade.

No duda en que seguirá viviendo en la ciudad del Pisuerga hasta el resto de sus días.

El doctor Javier Alonso

Amigo de Sabonis

“Siempre he sido, en los últimos 40 años, el médico del equipo. Esto no significa que sea el jefe de los Servicios Médicos del club. Solo, un elemento más en el staff técnico”, quiere aclarar Javier.

Todo desde que llegó, allá por 1984, al club. Ha tratado con un sinfín de entrenadores entre los que destaca a Javier Casero y al citado anteriormente, Mario Pesquera, y desde que el Real Valladolid tiene esa nomenclatura, en las últimas seis temporadas, con Paco García, Roberto González y Hugo López al mando.

“He tratado a un gran número de jugadores. Con Lalo García, Schlegel, Michael Young, J.Williams, Cabrera o Tikonenko. También a Sabonis, con el que sigo manteniendo una gran amistad”, afirma.

Aunque “se ven poco” sigue manteniendo contacto con el lituano y hablan en fechas clave como cumpleaños y también en Navidad. “Espero que podamos vernos en verano de 2025”, añade.

Javier Alonso

Trayectoria y futuro

“Mi trayectoria es muy difícil de definir. Lo único que he tenido siempre presente ha sido mi dedicación profesional como médico sin otro tipo de pretensiones ni de implicaciones”, quiere dejar claro Javier.

Sobre el futuro confiesa que sigue ejerciendo su profesión de médico sin implicarse en ningún deporte y “mucho menos en el baloncesto”, añade, aunque sigue pendiente de los resultados del club pucelano.

“Mi carrera como médico de club se ha terminado por completo y estoy satisfecho de mi trabajo”, finaliza.