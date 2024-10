Una obra digital inspirada en una paciente vallisoletana y sus médicos para visibilizar el cáncer de mama metastásico

Coincidiendo con el mes de sensibilización contra el cáncer de mama, la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM), a través de su campaña 'La M que falta', ha presentado un nuevo NFT con que el que amplía así su llamativa colección, formada ya por ocho obras digitales.

Esta en concreto, que cuenta con la colaboración de la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca, consiste en una obra de arte digital inspirada en una paciente con cáncer de mama metastásico llamada María Jesús y en el equipo médico que aborda su enfermedad en el Hospital Universitario Clínico de Valladolid.

Cabe destacar que los NFTs son activos digitales basados en criptografía, que garantiza que cada pieza es única e irrepetible. Esta, por su parte, ha sido creada por el criptoartista Javier Arrés y busca visibilizar la realidad de esta patología a través de la tecnología NFT.

La obra, que estará expuesta en el Hospital Clínico de Valladolid del 16 al 22 de octubre, ha sido presentada este miércoles por varios de los protagonistas en los que se ha inspirado el NFT, así como por el criptoartista que lo ha creado.

Estos son Pilar Fernández Pascual, la presidenta de la AECMM; José Antonio Arranz Velasco, el gerente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid; José Miguel Hernández, director médico del Hospital Clínico Universitario de Valladolid; Diego Soto de Prado, jefe de la Unidad de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid; María Jesús Prada, paciente con cáncer de mama metastásico; y Javier Arrés, criptoartista.

Este último ha destacado que la obra es el resultado final de un "compendio" que refleja la personalidad de la paciente, la relación médico-paciente y el tema de la investigación, todo ello sumado a diferentes monumentos de la ciudad de Valladolid y el hospital.

La paciente

Por su parte, la principal protagonista de la obra ha aprovechado la ocasión, ya no solo para agradecer esta campaña de visibilización que encabeza, si no también para compartir su historia y realizar sus propias reivindicaciones.

En este sentido, ha confesado que su relación con el cáncer de mama comenzó en 2007 cuando se lo detectaron en un reconocimiento médico del trabajo. Sin embargo, sin ella esperarlo, 10 años después le diagnosticaron el cáncer de mama metastásico.

"La m que me faltaba me la pusieron en 2017 y cambió un poco mi perspectiva. Fue duro, empecé con la vértebra, se extendió a los pulmones y ahora ha llegado a la médula, aunque afortunadamente los tratamientos que me han ido poniendo han ido cumpliendo su función", ha confesado.

María Jesús no está en un proceso fácil y en su intento de hacer esta lucha lo más cómoda y sencilla posible, ha pedido "más transparencia por parte de los médicos para saber cuál es nuestra realidad, más recursos para investigación" y una mejora en el funcionamiento del denominado "equipo multidisciplinar".

"Me falta poder acceder a un nutricionista y a un psicólogo sin tener que esperar a la consulta siguiente", ha reivindicado. .

Cronificación

Otra de las protagonistas de la presentación ha sido la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Mama Metastásico, quien también ha padecido dos procesos de cáncer de mama y un tercero con metástasis en el que está inmersa actualmente.

Fernández ha explicado que tanto ella como sus compañeras "somos pacientes que estamos ligadas de por vida a un hospital, que vivimos continuamente entre el miedo y la incertidumbre, y que desafortunadamente no vamos a poder salir de esta enfermedad".

Por ello, celebra que, aunque va a seguir siendo una patología incurable, "estamos muy cerca de convertirla en crónica", algo que según ella les va a permitir "vivir más dignamente y con mayor calidad de vida".

Pilar Fernández también ha aprovechado su intervención para destacar la importancia de las campañas de sensibilización y, en especial de 'La m que falta', lo que ella misma ha definido como "un movimiento que está permitiendo que se conozca nuestra realidad en todos los sitios y que viene a decir que si retiramos la m de metastásico del discurso general del cáncer de mama, el mensaje está incompleto".

Diagnóstico, tratamiento e investigación

El gerente del centro hospitalario se ha referido al NFT como una obra "única e irrepetible que da cuenta del testimonio de una mujer que sufre este tipo de enfermedad", María Jesús.

En este sentido, José Antonio también ha aprovechado la ocasión para referirse a la campaña 'La M que falta', aclarando que esta va un paso más allá al buscar "modificar la conversación de cáncer de mama, completándolo con la palabra metastásico", ya que esta enfermedad afecta al 5% de los cánceres de mama detectados en la actualidad.

Asimismo, ha recordado que desde el Hospital Clínico de Valladolid están trabajando en dos líneas diferenciadas en relación a este asunto.

Por un lado, en mejorar el diagnóstico y el tratamiento y, por otro, en ampliar la oferta de posibilidades para las pacientes a través de ensayos clínicos e investigación.

En esta misma línea se ha mantenido el director médico del hospital, José Miguel Hernández, quien ha confesado la intención del centro de "seguir atendiendo lo mejor que podamos a las pacientes de cáncer de mama metastásico".

También se ha referido a la apuesta por nuevos equipos oncológicos que ayuden a "agilizar el diagnóstico", como es el caso del PET-TAC adquirido recientemente por el hospital, y también por los medios humanos, tratando de buscar siempre a los mejores.

Por su parte, Diego Soto de Prado, jefe de oncología del Clínico de Valladolid, ha incidido en que el cáncer de mama representa la primera causa de cáncer en la mujer, lo que supone, por tanto, "un problema importantísimo".

De Prado sí ha destacado que en los últimos años "se ha avanzado mucho en esta enfermedad", lo que también ha permitido avanzar en supervivencia.

Sin embargo, ha recalcado la importancia de poner el punto de mira, a nivel profesional, en dar un tratamiento "integral y multidisciplinar" a las pacientes, ya no solo en la esfera médica, sino también "en la psicológica". "Es nuestra misión como médicos", ha expresado.

El oncólogo también ha recordado que el cáncer de mama es una enfermedad muy común en los países desarrollados y que, aunque existen unos factores de riesgo no modificables como el sexo, la edad o lo relacionado con las hormonas, sí hay otros que dependen de uno mismo y que "tenemos que conocer y promover".

De este modo, ha explicado que mejorando los hábitos de vida, es decir, realizando ejercicio, evitando la obesidad y mejorando la alimentación, se puede evitar, en cierto modo, el desarrollo de esta enfermedad.

"Todo ello va a permitir disminuir el número de casos de cáncer y que el problema tenga menor impacto", ha añadido.