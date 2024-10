La vallisoletana conectada con Hollywood: de Susan Sarandon a Esperanza Aguirre y un corto sobre Vallkirias

IMDB es la biblia del mundo de los artistas. Es una vida laboral detallada de cada actor o actriz. En este caso, el desplegable que hace de la vallisoletana Azucena de la Fuente lo deja todo bien claro.

La ciudad del Pisuerga puede presumir de tener a una de las actrices más laureadas, pero sobre todo, más polifacéticas de la escena actual.

Y es que De la Fuente vale para todo. Su vitalidad y sus ganas de seguir “tragozando” le permiten poder ser actriz, directora, productora, pintora y todo lo que se ponga por delante. Como afirma, “la vida es movimiento”. Y entre tanta ida y venida, hace un hueco para EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León y visita la redacción.

Su último proyecto es volver a ponerse detrás de la cámara para grabar un cortometraje dedicado a las chicas de moda en Valladolid, las Vallkirias. El equipo de piragüismo formado por mujeres que tienen o han tenido cáncer de mama. Ellas fueron las pregoneras de las fiestas pucelas.

Con 'Ancladas a la vida' se trata el tema del cáncer de mama, “con un mensaje de esperanza, de resiliencia y de superación". De que tener un cáncer "es un proceso que llega a la vida para tener un aprendizaje”. Y ella sabe de lo que habla porque fue un trámite por el que pasó hace 22 años.

En esa época hizo ya un corto, pero no sabe dónde está, por lo tanto, tenía claro que el hilo rojo acabaría uniéndola con algún proyecto similar. Y así es como en el pasado mes de julio vio una competición de estas campeonas y el flechazo fue impactante.

La semilla del pasado regresó a su vida, pero tuvo claro que tenía que hacerlo. “Go for it”, vete a por ello, le dijo un pajarito que entró por su ventana un viernes de agosto.

El corto tendrá una duración entre 15 y 20 minutos y su intención es que pasee por festivales de categoría A. “Estamos buscando financiación”, afirma mandando un mensaje directo a instituciones y empresas privadas.

Estará grabado en el Canal de Castilla y es una oda a la esperanza, con testimonios de mujeres y de profesionales expertos en la materia. Porque fiel a su estilo de vida, Azucena cree que “hay visualizar cosas positivas” ya que así es más fácil llegar a conseguir lo que te propones.

Este trabajo viene con sorpresa, porque tendrá la colaboración de alguien muy especial, (¿quizás una estrella de Hollywood?) pero... “como en las novelas, continuará”, bromea De la Fuente, dejándolo en el aire para una próxima entrevista.

Conexión Hollywood

Poca gente ya no conoce a esta vallisoletana, aunque nacida en tierras de Segovia. Lleva casi 40 años dedicados al mundo de la interpretación. A comienzos de su carrera consiguió una beca Fullbright de la mano de Uta Hagen y eso fue un punto de inflexión.

Así, su nombre ha sonado con fuerza en Hollywood. Trabajó con Andy García en 'Muerte en Granada' (1996). Un año más tarde, dio vida a Marisol Garrido en una de las series emblemáticas de nuestra televisión, 'Al salir de clase' (Telecinco), Hospital Central o Los Misterios de Laura. En España ha rodado con Carlos Saura, Vicente Aranda o Pedro Almodóvar. Casi nada.

Azucena de la Fuente y Susan Sarandon.

Y sí, se puede decir que Azucena es la estrella vallisoletana que brilla en Hollywood. Ha trabajado con Olivier Martínez, Mira Sorvino o Susan Sarandon, con la que incluso mantiene contacto.

El pasado mes de junio la actriz y productora norteamericana recogió en su visita a Madrid el premio ‘El aceite de la vida’ de manos de la vallisoletana, madrina de este proyecto solidario, y del presidente de la Fundación Lumière, Antonio Mayoralas.

Allí pudo preguntarle cómo prepara sus personajes, casi un sueño, y ahora espera que pueda hacer una visita a España para colaborar en un huerto ecológico.

Desde que en 1996 estuvo por primera vez para entrevistar a Tippi Hedren para Hello Magazine, su relación ha sido intensa. En 2003 su corto sobre la violencia de género fue candidato a los Oscars.

Allí trabajó en varias producciones de la BFA (Bilingual Foundation Of The Arts) actuando en el Barnsdall Theatre de Hollywood. “En California tuve experiencias tan profundas y me marcó tanto que Los Ángeles y Hollywood viven dentro de mí”.

Pero es tan versátil que incluso le da tiempo a meterse en la piel de Esperanza Aguirre en Jimmy de Aïcha Camara. Un corto que todavía no se ha estrenado, pero que hará mucho ruido.

"Me ha gustado mucho, es un personaje muy interesante, historia de España y que tiene cosas que decir", apunta.

Y por supuesto también a ser artista plástica con una exposición ‘Divinas’ presentada en la Asociación Española de Pintores y Escultores, con 114 años de trayectoria. Una institución que tuvo presidentes tan sobresalientes como Joaquín Sorolla.

El sueño de un gran corto

Cuando han pasado más de 20 años desde su estreno, el cortometraje 'Sueño de una mujer despierta' continúa coleccionando galardones. Una cinta que aborda la violencia machista desde una perspectiva diferente: intercambiado los roles de hombre y mujer.

Después de ese documental ha podido comprobar que “todavía queda mucho camino por hacer, aunque es cierto que la sociedad y la ley han avanzado”. La vallisoletana recuerda que ella hizo el primer spot contra la violencia de género, precisamente tras poner en marcha su exitoso corto.

El cortometraje llegó incluso a ser utilizado desde el Ayuntamiento de París como instrumento para formar agentes sociales en prevención del maltrato.

Esto ha sido otro de los puntos de inflexión de su vida. Sin ir más lejos acaba de llegar de Londres de ofrecer una conferencia sobre este tema, ya que la vallisoletana sigue siendo una voz autorizada y experta en el tema.

Y una vez que conocemos que para Azucena los días deberían de tener más de 24 horas, es el momento de hablar de ella, de sus proyectos y de sus ilusiones. Ante todo tiene claro que vive su mejor momento, “sí, porque lo que hay que vivir es el ahora, por eso, vivo mi mejor momento”.

Tragozar

Lo de centrarse en una sola profesión no va con ella. “No, no puedo estar en algo solo. Forma parte de mi naturaleza. Mi objetivo es unir todas estas disciplinas, porque al final eso es arte y comunicación. La conexión de arte, comunicación y desarrollo me hace llegar a mi mejor versión. Quiero aportar valor a la sociedad y a la humanidad”, explica en esta charla con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

Lejos del estrés actual y del parar para reflexionar, De la Fuente tiene claro que, si haces lo que te gusta, no hay razón para frenar. “Alguien dijo ‘pídele que haga algo a alguien que esté muy ocupado’. Cuando estás parado estás bloqueado”.

Y es que la actriz, que se define cómo más “mística que práctica” disfruta con su vida y lo hace “tragozando”, que es un término que le encanta.

Mientras tanto Azucena no piensa parar. Cierra los ojos y se ve con 120 años y ‘tragozando’. “Me gusta mucho impactar a la gente. De alguna forma o de otra siempre marcamos y yo quiero seguir marcando a las personas para llegar a ser mi mejor versión como ser humano”. Palabra de la vallisoletana más internacional. Lo dice IMDB.