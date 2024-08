CSIF denuncia la contratación de cuidadores "sin formación sanitaria" en los centros asistenciales de la Diputación de Valladolid

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado y rechazado la contratación de 13 cuidadores "sin formación sanitaria" durante seis meses en los centros asistenciales de la Diputación de Valladolid, para reforzar y sustituir a los técnicos auxiliares de enfermería.

El sindicato independiente ha recordado que la bolsa de TCAE se ha ampliado dado que recientemente se ha reducido la not de corte. Por ello, afirman que hay "auxiliares en enfermería para contratar". Asimismo, aseguran que han ido a la sección sindical de CSIF para saber si les llamarán y critican que hay "profesionales cualificadas en sus casas, esperando y deseando un contrato que nunca llega".

"No se entiende que la Diputación decida contratar a personal no sanitario, teniendo bolsa disponible ni que realice contrataciones de una categoría, la de cuidadores, de la que ya no queda ningún trabajador en los centros residenciales de la Diputación", afirma.

El sindicato ha explicado que hay dos modificaciones del Reglamento de Bolsas de Empleo de TCAE recién negociadas. Una que permite entrar en bolsa con sólo haber participado en la oposición sin tener ningún ejercicio superado y otra que autoriza realizar una bolsa de urgencia con el personal que tenga la titulación de TCAE y rellene una solicitud en la Diputación.

Desde CSIF critican que en los centros asistenciales "nunca se llegan a cubrir las necesidades" y que la institución provincial "siempre va con retraso" manteniendo unas condiciones laborales "deficientes e indignas del personal, con vacantes sin ocupar, bajas sin cubrir y los trabajadores no descansan".

Ahora, añaden, se necesitan unos 30 TCAEs entre refuerzos, bajas de larga duración y comienzo del curso del Centro de Integración Juvenil en septiembre, "pero imprescindibles y urgentes son 12 refuerzos y 8 bajas en geriatría".

El sindicato independiente también ha advertido que los conflictos entre compañeros "aumentarán" porque las direcciones solicitan al personal TCAE "que haga lo que no pueden hacer los que no tienen cualificación". Motivo por el cual piden a la Diputación que "solucione el problema".

"La merma de atención en sus centros asistenciales va a ser un reflejo claro de cómo la Diputación vela por sus ancianos o jóvenes, y también por sus trabajadores”, lamenta CSIF, que muestra “su máximo disgusto y rechazo".

Diputación ha contratado, a través del ECyL, 4 cuidadores como refuerzo de TCAEs para el Centro Asistencial Dr. Villacián (DV); 4 para Cardenal Marcelo (CM); y 5 a jornada partida para el Centro de Integración Juvenil (CIJ).