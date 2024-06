Universijazz celebra su XXII edición con el estreno de un nuevo escenario: estos son los precios y horarios

Universijazz, el Festival Internacional de Jazz de la Universidad de Valladolid, vuelve una nueva edición, y ya son veintidós, con una programación con figuras relevantes del panorama jazzístico internacional. Paquito D'Rivera, Cubanía-Irakere Masters, Eddie Henderson & Steve Davis y Janis Siegel, vocalista premiado con nueve Premios Grammy y componente de la emblemática The Manhattan Transfer, son los artistas que participan en esta vigésimo segunda edición del 16 al 19 de julio. Este año como novedad, el festival se traslada al patio del Colegio San José, junto al Palacio de Santa Cruz de la UVa.

La nueva ubicación es un espacio céntrico, de fácil acceso y perfectamente adecuado para disfrutar de las actuaciones, y “con ella se abre una puerta a la colaboración cultural”. Así lo han comunicado en la presentación oficial ofrecida para dar a conocer el contenido de la programación, que se ha celebrado en los jardines del Palacio de Santa Cruz, en la que no faltó la interpretación de una pieza musical del saxofonista y director del festival José Luis Gutiérrez, quien detalló el contenido de las actuaciones.

El acto de presentación estuvo presidido por la vicerrectora de Comunicación, Cultura y Deporte, Rebeca San José Cabezudo, quien dijo que “hemos llegado a convertirla en una cita imprescindible para los amantes del jazz”. La representante de la UVa explicó que el aforo de este año cuenta con mil localidades, cuyas entradas en venta anticipada estarán disponibles a partir del 1 de julio en https://entradas.uva.es , además de 200 abonos para todo el festival, que “se agotan rápidamente”, aunque añadió que habrá disponibles 50 entradas antes del evento que se pueden adquirir en taquilla.

También contó con la intervención de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal Crusat, institución colaboradora, que expresó su agradecimiento a la universidad por tender ese “guante” de colaboración con el ayuntamiento, para continuar con las palabras de elogio hacia el director artístico del festival, al que definió como “un referente internacional del jazz en Valladolid, claro ejemplo del talento que tenemos aquí, al que tenemos que retener y no se nos vaya”.

El acto contó con la asistencia de la directora del Colegio San José, María Jesús Pardo, a quien las distintas intervenciones enviaron también sus respectivas palabras de agradecimiento por ceder su espacio para esta actividad, dado que este año el antiguo escenario, el Patio de San Benito, no ha podido acoger esta edición al encontrarse en obras, por lo que “hemos cambiado de santo, de San Benito a San José”, expresó con humor José Luis Gutiérrez. De hecho, ha sido elegido por su capacidad, ubicación, ya que está enclavada en el centro y es accesible al contar con parada de autobús, y “son nuestros vecinos”, refiriéndose la vicerrectora de la UVa a la cercanía del Palacio de Santa Cruz, sede del Rectorado de la UVa.

Artistas del Universijazz

Paquito d'Rivera, leyenda viva de la historia del saxofón y del clarinete, será el encargado de levantar el telón de esta edición 2024. El martes 16 de julio, será la tercera ocasión en que el prestigioso jazzista cubano, se subirá, una vez más, al escenario del Universijazz, convirtiéndose así en el único músico que ha actuado en tres ocasiones en la historia de este festival. Estará acompañado por Pepe Rivero al piano y Sebastián Laverde al vibráfono. Como presencia especial, se añadirá la vocalista Ángela Cervantes.

El miércoles 17 de julio será el turno de Cubanía -Irakere Masters-. Este concierto es una novedad en la historia del Universijazz. Por primera vez el festival propone la creación de un concierto específico para esta programación. Un estreno que reunirá a nueve maestros que han tocado en la mítica banda Irakere. Sin duda la formación de latín Jazz más famosa de la historia, por la que han pasado auténticas leyendas como Chucho Valdés, Arturo Sandoval oel propio Paquito D’Rivera que, como hemos mencionado, actúa el día anterior. Cubanía, Irakere Masters será un concierto que durante este verano sólo se podrá disfrutar en el Universijazz.

El jazz clásico, Hard Bop de altos vuelos, llega el 18 de julio de la mano del quinteto de Eddie Henderson & Steve Davies. Eddie Henderson es una leyenda de la trompeta del jazz. 83 años de historia compartiendo escenario con auténticos mitos como: Duke Ellintong, John Coltrane, Miles Davis o Thelonious Monk, los cuales también fueron sus pacientes, puesto que Eddie Henderson, además de gran músico, también es psiquiatra y por su consulta pasaron sus compañeros músicos.

El trombonista Eddie Davis formó parte junto a Henderson de los míticos Jazz Messengers de Art Blackey. Janis Siegel fue una de las integrantes de la banda The Manhattan Transfer, probablemente el grupo vocal más prestigioso de la historia del jazz. Janis entró en The Manhattan Transfer en 1972 y permaneció más de cuarenta años hasta su disolución. Durante todo ese tiempo no cesaron las giras mundiales y los grandes éxitos. Llegó a ganar la increíble cantidad de diez premios Grammy. Actualmente Janis Siegel continúa su carrera en solitario, interpretando composiciones de la estética de los Manhattan Transfer y adentrándose en la emoción de otros mundos musicales como Brasil o el Caribe.

Venta de entradas

La venta de entradas estará disponible desde el próximo lunes, 1 de julio, y se podrán comprar anticipadas en la web https://entradas.uva.es. El precio de la entrada es de 20 euros, más gastos de gestión, y el abono se puede conseguir por 70 euros, más gastos de gestión. Además, se reservarán 50 entradas para cada concierto en la taquilla del Colegio San José, por un precio de 25 euros, de 19:00 a 21:30 horas.