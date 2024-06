La tienda de muebles que nació de la unión entre un pescador y un panadero cumple 53 años en un pueblo vallisoletano

Medina del Campo es una bella villa vallisoletana, de origen prerromano, que se ubica a unos 45 kilómetros de Valladolid. Cuenta con una población superior a los 20.000 habitantes y es un lugar mágico para perderse, sobre todo el fin de semana y disfrutar de todo su encanto, tanto patrimonial como cultural.

En los libros de historia, Medina del Campo figura como el lugar en el que murió Isabel La Católica, allá por el año 1504. Todo pese a que la sepultura de la reina se ubica en la Capilla Real de Granada. Pero, por aquel entonces, la Villa de las Ferias era la sede de la Corte y uno de los lugares más importantes de Castilla.

En la actualidad, es conocida con el sobrenombre de “la ciudad del mueble” por ser un referente nacional en lo que a la venta de mobiliario y de celebración de ferias temáticas se refiere.

Precisamente, allí abrió sus puertas, hace 53 años, Castill Confort. Una tienda de muebles que nació de la unión entre un pescadero y un panadero y que no deja de crecer.

La unión de un panadero y un pescador

“Me defino como una persona apasionada del mundo empresarial, y afrontar este reto generacional con Tiendas Castill Confort tras 53 años no es una decisión fácil. Me queda mucho por aprender de la experiencia de mi padre, que por suerte cada día me imparte.

Actualmente el sector del mueble, descanso y relax no está entre las primeras decisiones de compra del consumidor , y esto hace que las dinámicas de venta cambien constantemente”, confiesa, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Carlos Martín Sanz.

Nuestro entrevistado, de 32 años, asegura que hace 53 primaveras “una persona que se dedicaba al mundo de la pescadería y su abuelo, panadero de profesión” consiguieron crear una pequeña tienda de muebles, Castill Confort. Con el paso de los años el negocio creció y poco a poco se fueron sumando más locales y personas para sacar adelante este negocio de mueble.

Imagen de Castill Confort de hace unos años Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“El socio de mi abuelo Cipriano decidió dejar el negocio. Fue entonces cuando mi abuelo le compró su parte y decidió seguir adelante con este proyecto”, confirma nuestro protagonista que asegura que “se obró el milagro de los panes y los peces, pero al revés, porque los panes se acabaron comiendo a los peces”.

El negocio continuó hasta que en 1984 coge el testigo José Carlos, el padre de nuestro entrevistado.

Superando años complicados

“La trayectoria de la tienda continuó. Mi padre tuvo que lidiar años complicados. Años atrás, el cliente invertía en una casa perfecta, para toda la vida y no escatimaba en comprar muebles y elementos para su hogar. Pero posteriormente cae la venta y con ello la fabricación”, añade Carlos.

Sin embargo, consiguieron superar todas las piedras en el camino para, este año, cumplir un total de 53 años vendiendo mobiliario, elementos de descanso y relax y también de decoración. “Este mes de junio, con motivo de que soplamos velas, nuestros clientes se van a poder aprovechar de grandes descuentos que llegarán hasta el 60%”, añade nuestro protagonista, que suma 8 años en la empresa.

En la actualidad cuentan con un total de 17 trabajadores en las cuatro tiendas que se han ido creando en Medina asociadas a Tiendas Castill Confort. Castill Diseño, Guardabosques Medina, Outlet Rembrandt y Castill Confort. En cada uno de los locales ofrecen estilos y diseños diferentes adaptados a cada público objetivo.

Un salón amueblado con los elementos de Castill Confort Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La expansión de la marca y la venta online

“53 años son muchos. Creemos que nuestro éxito es fruto de elementos como la atención al cliente, el servicio postventa y el hecho de ofrecer una imagen fiel a nuestros clientes, además de un producto de calidad. Que bonito es ver a un abuelo que viene con su hijo y su nieto muchos años después. Eso es un signo claro de fidelidad y nos llena de orgullo.

Sobre si les puede hacer daño la competencia y la venta online de otras tiendas de muebles asegura que el sector tiene que adecuarse a cada situación. “ Antes el pez grande se comía al pequeño, pero ahora el pez rápido se come al lento”. “Intentamos explotar la experiencia de compra offline que llevamos ofreciendo durante 53 años y combinarla con la online”, señala.



“Tenemos la espinita de dar un salto fuera de Medina. Ojalá podamos hacerlo”, finaliza Carlos.

Esta es la historia de un negocio familiar de muebles que este año soplará 53 velas.