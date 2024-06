“Que nadie quede fuera”: Valladolid presenta un novedoso Plan de Inclusión Social con 112 acciones en lucha contra la exclusión

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado en la mañana de este jueves, 13 de junio, el I Plan de Inclusión Social del Ayuntamiento de Valladolid 2024-2028 que nace como “un compromiso del equipo de Gobierno” con las entidades sociales de la ciudad del Pisuerga, con el fin de proporcionar una visión global y una respuesta con una perspectiva integral en la lucha contra la exclusión social.

Un acto en el que el regidor vallisoletano ha estado acompañado por Rodrigo Nieto, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales y también por el director del Servicio de Intervención Social, Angelalberto González Escudero.

En el encuentro ha estado presente también los representantes de EAPN (Plataforma Europea Contra la Pobreza y la Exclusión Social), Cáritas, Cruz Roja, Intras y ACCEM, entidades que forman parte del grupo de trabajo que ha elaborado el Plan de Inclusión Social y a quienes Carnero ha agradecido “su colaboración e implicación indispensables”. Asimismo, ha mostrado su agradecimiento a las entidades sociales que trabajan en los ámbitos de las personas y los sectores de población en situación de exclusión social y vulnerabilidad.

“El objetivo pasa por no dejar a nadie fuera. Que sea un plan vivo con intervenciones sociales. No contamos con un Plan de Inclusión Autonómico y el Nacional no está actualizado, pero esperemos que este sirva de marco para futuras actuaciones”, ha señalado Angelalberto González Escudero.

El interés fundamental de este I Plan de Inclusión Social es “que sirva a las distintas Áreas Municipales y a las entidades sociales que trabajan en los ámbitos de las personas y los sectores de población en situación de exclusión social y vulnerabilidad, como un instrumento de ordenación y organización de las ideas, los objetivos y las actuaciones”, ha explicado el alcalde, quien ha destacado que “lo más relevante es que se configura en torno a lo más importante para nosotros: las personas”, ha defendido el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Las actuaciones en materia de inclusión social se llevan a cabo en los diferentes planes sectoriales, por lo que con este novedoso Plan no se pretenden duplicar actuaciones de otros planes municipales que trabajan en líneas estratégicas y en objetivos la inclusión, sino llevar a cabo una coordinación y una transversalidad de políticas públicas con criterios de inclusión.

“Este Plan debe entenderse como un proyecto abierto, donde hay varios planes sectoriales como los de personas mayores, infancia, mujer, accesibilidad, vivienda, juventud, etc., que tienen periodos de vigencia que hacen que vayan a diseñarse y a ponerse en marcha durante el período 2024-2028 y debemos incorporar las novedades y aportaciones a este diseño inicial para mantener su operatividad”, ha señalado el regidor vallisoletano.

Más allá de las actuaciones recogidas en los planes sectoriales el Plan que hoy se ha presentado se ha centrado de forma prioritaria en aquellos colectivos, grupos y personas en situación de exclusión social para los que no se había desarrollado una intervención planificada previa, aunque sí que se estén dedicando a ellos recursos y servicios. Es el caso de colectivos como las personas sin hogar, las personas y familias en situación de exclusión crónica de toda la ciudad y, en particular, de zonas de la ciudad especialmente vulnerables.

Líneas estratégicas del plan



La forma de ordenar y de estructurar este Plan puede plantearse desde distintas lógicas y con distintas perspectivas. Desde el Servicio de Inclusión Social se ha formulado de forma coherente, con la intención de no dejar a ningún grupo, colectivo o persona en situación de exclusión social fuera de las iniciativas y las líneas que contempla el documento.

El Plan de Inclusión Social del Ayuntamiento de Valladolid con 14 objetivos se configura en torno a tres líneas estratégicas, en cuyo marco se desarrollarán hasta 112 acciones de carácter transversal:

1ª Línea estratégica: aborda la exclusión social vinculada a los ciclos y circunstancias vitales y/o relacionales, es decir a la atención a las necesidades asistenciales y a la autonomía funcional de las personas y familias en situación de exclusión social y procesos de dependencia por circunstancias de su ciclo vital y/o relacional.

Esta línea estratégica está centrada en distintos sectores: personas mayores, familias y menores en riesgo, mujeres VVG (Víctimas de Violencia de Género), jóvenes y personas con discapacidad y se desarrolla en 7 objetivos y 49 actuaciones vinculadas a los planes sectoriales correspondientes.

Estas actuaciones están dirigidas a distintos puntos cruciales en las políticas municipales de servicios sociales, Para la inclusión social de distintos sectores de población, como son:

-Seguir manteniendo e incrementando la autonomía de las personas mayores a través de la ayuda a domicilio y de mejora de los centros de vida activa y de los centros de estancias diurnas, donde actuaciones como la mejora de la atención de las personas mayores en su domicilio y la prevención de la soledad no deseada y el aislamiento social son prioritarias.

El mantenimiento e incremento de las prestaciones de apoyo a familia y emergencia social en base a la demanda. La atención a las familias y los menores en situación de riesgo en este ámbito son una prioridad

En Jóvenes, hay que incidir en que pondremos en marcha o potenciaremos proyectos de vivienda (viviendas verdes, de convivencia…) para favorecer su emancipación; o el estudio y abordaje, en coordinación con los servicios de salud mental, de la situación sociosanitaria de los jóvenes en problemas tan importantes como la soledad no deseada y las altas tasa de suicidio juvenil.

2ª Línea estratégica: se aborda la intervención con personas y familias en grave situación de pobreza y exclusión social, motivada por factores exógenos como la inexistencia o precariedad de vivienda, el desempleo de larga duración, el deterioro de salud físico y mental, las crisis existenciales crónicas o las penalidades de la migración y el refugio.

Se desarrolla en 4 objetivos con 39 actuaciones, donde se aborda la inclusión de las familias en grave situación de exclusión crónica, las intervenciones con personas sin hogar, la de los migrantes y las de las personas en situaciones de exclusión por problemas de salud mental o adicciones.

Destacar como actuaciones más relevantes en esta línea:

-La intervención profesional desde los Equipos de Inclusión Social con las personas a partir de proyectos individualizados de promoción y recuperación personal (proyectos de vida).

-Las actuaciones relacionadas con el empleo como talleres de capacitación profesional básica, talleres y formación para la puesta en marcha y gestión del autoempleo, talleres de habilidades básicas para la búsqueda de empleo. Preferentemente ligadas a los planes de regeneración urbana y priorizando aquellos barrios donde hay más fracaso escolar y más jóvenes en riesgo de exclusión.

-Y potenciar las actuaciones a través de proyectos integrales para inclusión social en zonas vulnerables en situación de discriminación territorial.

3ª Línea estratégica: dirigida a fomentar una cultura de respeto, inclusión y equidad que valore la diversidad en todas sus formas como un factor enriquecedor en sí mismo y que combata activamente cualquier tipo de discriminación y fobia social.

En esta línea estratégica se centra en los aspectos de exclusión que tienen que ver con la discriminación y el rechazo personal, social, cultural, religioso de una parte de la sociedad (xenofobia, antigitanismo, racismo, homofobia…).

Se desarrolla en 3 objetivos con 24 actuaciones y como actuaciones más destacables, se pueden señalar:

Realizar campañas generales de sensibilización y a la par una formación especializada hacia los profesionales y referentes sociales para combatir los prejuicios y la discriminación que aún persisten hacia la comunidad gitana en ámbitos como el empleo, la educación, la vivienda, etc.

-Refuerzo del servicio de mediación en conflictos interculturales que facilite la convivencia entre personas de distintas culturas.

-Mantener la información y formación a favor de la convivencia y el respeto a la diversivas cultural y étnica, lucha contra los falsos rumores, las desinformaciones, el racismo y la xenofobia

-Programar jornadas y cursos de especialización y formación para profesionales de los servicios sociales, sanitarios y jurídicos en el abordaje de la problemática que sufren las personas LGTBIQ+.